Việt Nam-Campuchia: Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Tại chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 2, hình ảnh Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia cùng nhau tô son cột mốc 171 tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã tạo nên khoảnh khắc giàu ý nghĩa, trở thành biểu tượng khẳng định mạnh mẽ về quyết tâm chung trong việc gìn giữ đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững.

Diễn ra trong hai ngày 13-14/11 tại tỉnh Tây Ninh và tỉnh Svay Rieng với nhiều hoạt động thiết thực, Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 2 là một sự kiện, hoạt động đối ngoại quốc phòng trọng điểm năm 2025.

Chương trình có ý nghĩa trên nhiều phương diện, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước; góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; củng cố tin cậy chính trị, trực tiếp góp phần thúc đẩy, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam.

Nhân dân tỉnh Tây Ninh tiễn Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sang Vương quốc Campuchia dự Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Đây cũng là sự kiện quảng bá, giới thiệu hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình, thân thiện và hữu nghị với các quốc gia láng giềng cũng như cộng đồng quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh, tiếp nối thành công của Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ nhất tại Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai) và tỉnh Kra-chê vào tháng 5/2022, Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 2 tiếp tục khẳng định là mô hình hợp tác hiệu quả, đặc sắc giữa hai nước, đồng thời là hoạt động mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước, Quân đội, các bộ, ngành, địa phương và nhất là nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam-Campuchia trong việc tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, thúc đẩy hợp tác thực chất, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, vì sự phồn vinh của mỗi nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của chương trình là lễ kết nghĩa cụm dân cư giữa ấp Long Cường, xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam và ấp Otamo, xã Monorum, huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Thông qua hoạt động này, nhân dân hai bên biên giới cam kết chấp hành nghiêm pháp luật mỗi nước và các văn bản ký kết về biên giới, tích cực phối hợp cùng chính quyền và lực lượng chức năng bảo vệ đường biên, cột mốc.

Hoạt động kết nghĩa cũng tạo điều kiện để nhân dân hai bên trao đổi kinh nghiệm sản xuất, phối hợp chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, áp dụng kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến, đồng thời xây dựng một số công trình phục vụ sinh hoạt, phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc biên giới 171 tại Cửa khẩu quốc tế Ba Vet (Campuchia). (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Nhân dân hai bên còn tổ chức thăm thân dịp lễ, tết, giao lưu văn hóa, tìm hiểu truyền thống, góp phần thắt chặt tình cảm láng giềng, vun đắp tình hữu nghị lâu dài.

Ông Lê Văn Ấm, người dân ấp Long Cường chia sẻ, nhiều năm qua, nhân dân hai bên tuyến biên giới thường xuyên qua lại, giao thương và hỗ trợ lẫn nhau. Việc kết nghĩa giữa ấp Long Cường và ấp Otamo sẽ góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, thông qua các hoạt động giao lưu hằng năm thắt chặt thêm tình hữu nghị, cùng nhau bảo vệ biên giới bình yên.

Cùng với hoạt động kết nghĩa nhân dân, các hoạt động giao lưu của lực lượng quân sự Việt Nam-Campuchia cũng được tổ chức đa dạng, phong phú. Đặc biệt là các sỹ quan trẻ lực lượng bảo vệ biên giới của hai quốc gia tăng cường giao lưu, tìm hiểu, chia sẻ về sự phát triển trong quan hệ hợp tác giữa Quân đội hai nước, đồng thời khẳng định vai trò xung kích trong xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, cùng phát triển.

Hình ảnh các sỹ quan trẻ cùng đọc quyết tâm thư, cùng hòa giọng trong ca khúc "Biên cương hữu nghị," thể hiện tình đoàn kết, gắn bó vững chắc giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia.

Thượng sỹ Nhim Chann Chetra, Bộ Tư lệnh Hiến binh Quân đội Hoàng gia Campuchia bày tỏ vinh dự khi được tham dự chương trình giao lưu sỹ quan trẻ và khẳng định: "Mối quan hệ quân đội giữa hai nước nhiều năm qua không ngừng được vun đắp. Thông qua giao lưu, tôi tin rằng các thế hệ trẻ trong quân đội sẽ ngày càng thắt chặt tình đoàn kết, cùng nhau tôn trọng và bảo vệ biên giới hòa bình, hữu nghị."

Đại úy Võ Mạnh Hùng, Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh nhấn mạnh: Các hoạt động giao lưu trong chương trình đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng biên phòng Việt Nam và các lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia, đảm bảo nhân dân hai bên yên tâm sinh sống, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia trồng cây hữu nghị tại Cửa khẩu quốc tế Ba Vet. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Bên cạnh hoạt động kết nghĩa và giao lưu nhân dân, chính quyền địa phương cùng các lực lượng kết hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chủ quyền lãnh thổ, các văn kiện pháp lý về biên giới Việt Nam-Campuchia.

Qua đó, củng cố niềm tin và tình đoàn kết hai bên biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.

Việt Nam và Campuchia có đường biên giới trên đất liền dài khoảng 1.258 km. Trong những năm qua, Chính phủ, Quân đội và nhân dân hai nước luôn thực hiện tốt các hiệp định, nghị định, quy chế hợp tác, qua đó bảo đảm an ninh trật tự, chủ quyền lãnh thổ, giữ vững đường biên, cột mốc và củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai quốc gia.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết, thời gian qua, Bộ Quốc phòng hai nước đã quán triệt toàn diện, sâu sắc chủ trương, định hướng mà Lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất.

Hợp tác quân sự, quốc phòng giữa hai nước ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định để phát triển ở mỗi nước. Trong đó, nổi bật là phối hợp tăng cường trao đổi tình hình, tham mưu có hiệu quả với lãnh đạo cấp cao hai nước về công tác quân sự, quốc phòng; hợp tác giữa lực lượng quân sự hai nước được triển khai hiệu quả thông qua các hoạt động tuần tra chung, phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia…

Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao mô hình kết nghĩa đồn-trạm giữa các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước, mô hình kết nghĩa cặp/cụm dân cư, các chương trình an sinh xã hội đối với nhân dân khu vực biên giới hai nước như: Khám chữa bệnh cho nhân dân dân địa phương, tặng bò giống, tặng học bổng Nâng bước em tới trường, Con nuôi đồn biên phòng... Các hoạt động trên đã góp phần gắn kết quân, dân hai nước trong bảo vệ đường biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển kinh tế hai nước.

Đại tướng Tea Sheiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia cũng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác bền vững Việt Nam-Campuchia trong suốt thời gian qua; đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, trên cơ sở Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới lần này, quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng sẽ ngày càng bền chặt, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 2 đã khép lại, nhưng những hình ảnh tại cột mốc 171, những bước chân tuần tra song hành, những hoạt động kết nghĩa cụm dân cư, giao lưu sỹ quan trẻ… đã lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm xây dựng một đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển lâu dài.

Đây là minh chứng sinh động về tình đoàn kết láng giềng bền chặt, góp phần bảo đảm môi trường ổn định, hòa bình và thịnh vượng chung cho Việt Nam, Campuchia và khu vực./.

