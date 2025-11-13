Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia: Hai Bộ trưởng hội đàm

Ngày 13/11, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Sau lễ đón, hai Bộ trưởng đã tiến hành hội đàm, trao đổi về các nội dung hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh trong thời gian tới.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ hai.

Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, tiếp nối thành công của Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ nhất tại Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai) và tỉnh Kra-chê vào tháng 5/2022, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ hai tiếp tục khẳng định là mô hình hợp tác hiệu quả, đặc sắc giữa hai nước.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện quyết tâm chính trị của hai nước Việt Nam-Campuchia trong tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, thúc đẩy hợp tác thực chất, cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển...

Thời gian qua, Bộ Quốc phòng hai nước đã quán triệt toàn diện, sâu sắc chủ trương, định hướng mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất. Hợp tác quân sự, quốc phòng giữa hai nước ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định để phát triển ở mỗi nước.

Quang cảnh Hội đàm. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Đại tướng Tea Seiha, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia gửi lời thăm hỏi và chia sẻ với người dân Việt Nam bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai, bão, lũ thời qua.

Đại tướng chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công các sự kiện trọng đại của đất nước thời gian qua, tạo điều kiện cho quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển bền vững.

Đại tướng Tea Seiha cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã dành sự quan tâm, giúp đỡ Bộ Quốc phòng Campuchia trong thời gian qua; bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, trên cơ sở Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới lần này, quan hệ hợp tác giữa hai Bộ ngày càng bền chặt.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thống nhất hai bên tiếp tục tập trung vào nhiều nội dung trọng tâm. Theo đó, hai bên tiếp tục củng cố, thắt chặt hơn nữa quan hệ đoàn kết, gắn bó; tăng cường trao đổi tình hình, tham mưu hiệu quả với lãnh đạo cấp cao hai nước về công tác quân sự, quốc phòng.

Hai bên tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác hiện có như: Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; tăng cường giao lưu lãnh đạo trẻ, sỹ quan trẻ Quân đội hai nước; tạo đột phá về chất lượng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; tiếp tục tham vấn chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương trong khu vực và quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa hai nước. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia, trong đó, có cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Diễn tập chung phòng, chống các thách thức an ninh phi truyền thống giữa Quân đội ba nước.

Hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới trên bộ, trên biển; tăng cường trao đổi thông tin, tình hình, tuần tra song phương, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, đóng góp tích cực vào công tác phân giới, cắm mốc giữa hai nước; kịp thời phối hợp, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý phù hợp các vấn đề phát sinh trên biển, đối xử nhân đạo với ngư dân.

Hai bên đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp với Quân đội hai nước trong hợp tác, quản lý biên giới; tăng cường kết nối hạ tầng kinh tế, thông quan cửa khẩu; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân biên giới qua lại, giao thương, phát triển kinh tế phù hợp với luật pháp mỗi nước và thỏa thuận giữa hai nước.

Sau khi thống nhất các nội dung hội đàm, hai Bộ trưởng đã ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2026; Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực; Thỏa thuận về hợp tác biên phòng và chứng kiến trao Biên bản ký kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Việt Nam và Ban Chỉ huy Hiến binh thành phố Ba Vet, Campuchia.

*Cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Tea Sheiha cùng các đại biểu đã tham dự nhiều hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ hai diễn ra tại Việt Nam.

Đó là hoạt động: Trồng cây hữu nghị; Diễn tập Quân y chung giữa Quân đội hai nước; Lễ khánh thành khu bán trú Trường Tiểu học Bến Cầu (xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh); Lễ kết nghĩa Cụm Dân cư hai bên biên giới giữa ấp Long Cường, xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh với ấp Ô Tà Mô, xã Mô Nô Rum, huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng, Campuchia...

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha cắt băng khánh thành Khu phòng học bán trú Trường Tiểu học Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ hai diễn ra tại khu vực biên giới chung hai nước, tỉnh Tây Ninh của Việt Nam và tỉnh Svay Rieng của Campuchia.

Đây là sự kiện, hoạt động đối ngoại quốc phòng trọng điểm năm 2025, có ý nghĩa trên nhiều phương diện; góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước.

Hoạt động góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; củng cố sự tin cậy chính trị, trực tiếp góp phần thúc đẩy, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam; góp phần đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu xuyên tạc quan hệ Việt Nam-Campuchia.

Đây cũng là sự kiện có ý nghĩa thông tin đối ngoại, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình, thân thiện, hữu nghị với các quốc gia láng giềng đến với cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế./.

