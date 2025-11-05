Sắp diễn ra Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần hai

Sáng 5/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ hai.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) chủ trì buổi gặp mặt.

Cùng dự có Thiếu tướng Leang Sovannara, Tùy viên Quân sự Campuchia tại Việt Nam và đại diện một số cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Văn Đức khẳng định, trên cơ sở Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam-Campuchia tổ chức thành công Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới lần thứ nhất năm 2022 tại khu vực biên giới tỉnh Bình Phước (cũ) của Việt Nam và tỉnh Kratie của Campuchia, Giao lưu lần này là một trong những sự kiện, hoạt động đối ngoại quốc phòng trọng điểm năm 2025 của Bộ Quốc phòng, quân đội hai nước.

Dự kiến diễn ra từ ngày 12-14/11/2025 tại khu vực biên giới chung hai nước (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam và tỉnh Svay Rieng, Campuchia), thành công của Giao lưu sẽ minh chứng cho tình đoàn kết, hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam; trực tiếp góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác, nhất là giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước một cách thực chất, hiệu quả, xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Thông tin về chương trình Giao lưu, Đại tá Đặng Thanh Minh, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) cho biết các hoạt động chính dự kiến tổ chức tại Việt Nam gồm Lễ đón chính thức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia; trồng cây hữu nghị; Diễn tập Quân y chung giữa Quân đội hai nước; Lễ khánh thành khu bán trú Trường Tiểu học Bến Cầu (ấp Thuận Lâm, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh); Lễ kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa ấp Long Cường (xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) với ấp Ô Tà Mô (xã Mô Nô Rum, huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng, Campuchia); hội đàm và ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng; tham quan Nhà truyền thống Sư đoàn 5 (Quân khu 7).

Tại Campuchia, các hoạt động chính bao gồm Lễ đón, Lễ tiễn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Lễ chào và tô son Cột mốc chủ quyền 171; trồng cây hữu nghị; tuần tra chung giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước; Lễ khởi công xây dựng công trình hữu nghị Trường tiểu học Sang Sovan (huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng); thăm Trụ sở Bộ Tư lệnh Hiến binh tỉnh Svay Rieng.

Bên cạnh đó, trước khi chính thức diễn ra Giao lưu sẽ có các hoạt động như Quân y hai nước phối hợp khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân hai bên biên giới; Giao lưu sỹ quan trẻ biên giới hai nước Việt Nam- Campuchia.

Góp phần vào thành công chung của Giao lưu, hoạt động giao lưu sỹ quan trẻ thể hiện sự nhất quán, đồng lòng của lực lượng chức năng Việt Nam và Campuchia trong quản lý, bảo vệ biên giới, củng cố lòng tin của người dân, lực lượng bảo vệ biên giới và chính quyền.

Giao lưu sỹ quan trẻ biên giới hai nước Việt Nam-Campuchia sẽ có sự tham gia của 30 sỹ quan trẻ thuộc Bộ Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia và 30 sỹ quan trẻ Việt Nam thuộc lực lượng Quân đội, Công an đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biên giới hai nước, đặc biệt là lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Các sỹ quan trẻ cùng nhau tiến hành các hoạt động tiêu biểu như: trồng cây hữu nghị thanh niên; giao lưu thể thao; tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân tại khu vực hai bên biên giới; tọa đàm giao lưu nghệ thuật chính luận./.

