Hành trình chung và điểm tựa chính trị cho hợp tác Việt Nam-Campuchia

Quan hệ Việt Nam-Campuchia là câu chuyện được xây dựng trên nền tảng cùng nhau hy sinh, câu chuyện của lòng tin chính trị, hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa và tình hữu nghị bền chặt giữa hai đảng cầm quyền là Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cốt lõi của tình hữu nghị song phương đó chính là mối quan hệ gắn bó lâu dài giữa hai đảng cầm quyền, như một điểm tựa chính trị cho quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia láng giềng trong suốt hành trình lịch sử.

Đó là những chia sẻ đầy cảm xúc của một trí thức trẻ người Campuchia, Thạc sỹ Thong Mengdavid - giảng viên, nhà phân tích địa chính trị và các vấn đề quốc tế thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chính sách công (IISPP), Đại học Hoàng gia Phnom Penh (RUPP) - tại một sự kiện học thuật được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).



Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, đến với hội thảo xoay quanh chủ đề “Hành trình 80 năm phát triển của Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Campuchia” do Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia tổ chức vào trung tuần tháng 8, tham luận của nhà nghiên cứu đến từ IISPP - Thạc sỹ Thong Mengdavid - đã gây ấn tượng mạnh với góc nhìn mới mẻ nhưng không kém phần sắc sảo của một người trẻ, cùng những luận chứng, luận cứ thuyết phục và diễn ngôn đầy cảm xúc về một sự kiện chính trị lịch sử trọng đại ở quốc gia láng giềng.



Chia sẻ tại hội thảo diễn ra trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh, diễn giả Thong Mengdavid cho rằng cột mốc kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam là một sự kiện trọng đại, không chỉ là dấu mốc trong lịch sử dân tộc Việt Nam mà còn là khoảnh khắc nhìn lại đối với Campuchia, bởi vận mệnh của hai dân tộc đã gắn bó mật thiết với nhau trong nhiều thập kỷ.



Dưới góc nhìn của một chuyên gia phân tích địa chính trị và các vấn đề quốc tế, Thong Mengdavid cho rằng trong nhiều thập kỷ, Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Cộng sản Việt Nam đã duy trì trao đổi thường xuyên các đoàn đại biểu cấp cao, các cuộc thảo luận chính sách chung và các chương trình hỗ trợ lẫn nhau.

Những sự tương tác này vượt ra ngoài nghi thức, phản ánh “truyền thống đoàn kết anh em” bắt nguồn từ hành trình của hai quốc gia cùng hướng tới độc lập, giải phóng dân tộc và phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.



Với nhận định cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã sát cánh cùng Đảng Nhân dân Campuchia trong những giai đoạn khó khăn nhất của lịch sử, diễn giả Mengdavid cho biết trong cuộc đấu tranh lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ cung cấp định hướng chiến lược và hậu thuẫn chính trị, mà còn hỗ trợ quân sự và hậu cần cụ thể, đóng vai trò quan trọng trong việc giải phóng Campuchia vào năm 1979.

Trong quãng thời gian đầy thách thức của công cuộc phục hồi đất nước Campuchia sau đó, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục hỗ trợ tái thiết năng lực tổ chức của Đảng Nhân dân Campuchia, cũng như đào tạo cán bộ và phát triển các hệ thống quản trị có khả năng lập lại trật tự, mang lại sự ổn định trên quê hương Chùa Tháp.



Theo chuyên gia người Campuchia, theo thời gian, mối quan hệ hợp tác đó đã phát triển thành các cơ chế có cấu trúc, các cuộc tham vấn thường niên giữa hai đảng, các chương trình trao đổi cán bộ cấp cao và cấp trung, cũng như các hội thảo chính sách về quản trị, hoạch định kinh tế và phát triển cơ sở.

Những hoạt động này đã tạo điều kiện cho hai bên chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi từ những thành công và thất bại của nhau, cũng như điều chỉnh chính sách kịp thời để đáp ứng nhu cầu của nhân dân mỗi nước.



Từ mạch tư duy đó, nhà phân tích Thong Mengdavid cho rằng mối quan hệ giữa hai đảng đóng vai trò là điểm tựa chính trị cho mối quan hệ tổng thể giữa hai quốc gia.

Mặc dù chính phủ hai nước có thể thay đổi chính sách theo hoàn cảnh cụ thể song mối quan hệ đối tác bền vững giữa Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Cộng sản Việt Nam đã mang lại sự tin cậy lâu dài, trên cơ sở nền tảng tư tưởng chung. “Điều này đảm bảo rằng quan hệ song phương không chỉ được thúc đẩy bởi lợi ích trước mắt, mà còn bởi những cam kết lâu dài đối với độc lập, chủ quyền quốc gia, hòa bình, ổn định xã hội và phúc lợi của người dân,” diễn giả người Campuchia cho biết thêm.



Về bối cảnh quan hệ hợp tác hiện nay và định hướng cho tương lai, nhà nghiên cứu thuộc IISPP cho rằng Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Cộng sản Việt Nam đều nhận thức được tầm quan trọng của việc trao truyền di sản về mối quan hệ hữu nghị này cho thế hệ lãnh đạo và cán bộ trẻ kế tục.

Đó là lý do vì sao các chi đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ và chi bộ đảng địa phương của hai bên đã bắt đầu mở rộng các hoạt động giao lưu, chương trình đào tạo lãnh đạo và các sáng kiến phục vụ cộng đồng. Ông nhấn mạnh: “Những nỗ lực đó sẽ duy trì các giá trị chung về đoàn kết và sự tôn trọng lẫn nhau, đồng thời đảm bảo quan hệ hợp tác được gìn giữ, đổi mới và thích ứng với những thách thức của thế kỷ XXI.”



Hơn thế nữa, giảng viên trẻ đến từ RUPP cho rằng quan hệ giữa hai đảng còn đảm bảo rằng quan hệ song phương không chỉ được định hướng bởi chính sách của hai chính phủ mà còn bởi những cam kết tư tưởng chung về độc lập, phát triển đất nước và ổn định xã hội.

“Bằng cách này, mối quan hệ giữa Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là một chương trong quá khứ, mà còn là ngọn hải đăng soi đường cho tương lai chung của hai nước,” Mengdavid nhận định.



Kết thúc bài tham luận sâu sắc của mình, diễn giả Thong Mengdavid cho rằng trải qua hành trình 80 năm Quốc khánh Việt Nam, hai quốc gia Việt Nam và Campuchia vẫn là đối tác có chủ quyền, gắn kết bởi lịch sử và được thúc đẩy bởi những khát vọng chung.

Ông nêu rõ: “Từ những hy sinh trong quá khứ đến những cơ hội trong tương lai, Campuchia và Việt Nam đã chứng minh rằng hai nước không chỉ là láng giềng đơn thuần. Hai bên còn là ‘anh em’ cả trong thời chiến lẫn thời bình.”



Từ góc tiếp cận tích cực đó, trí thức trẻ 32 tuổi người Campuchia bày tỏ kỳ vọng: “Chúng ta hãy cam kết truyền ngọn đuốc hữu nghị này cho thế hệ trẻ của Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Cộng sản Việt Nam, để trong 80 năm tới và lâu hơn nữa, mối quan hệ giữa nhân dân hai nước sẽ luôn bền chặt, lâu dài và không thể lay chuyển, giống như hôm nay”./.

80 năm Quốc khánh: Ấm áp tình hữu nghị tại lễ kỷ niệm ở Tây Nam Campuchia Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tỉnh Preah Sihanouk đã tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, cùng nhau ôn lại, khắc ghi và trân trọng dấu mốc lịch sử đầy hào hùng và vẻ vang của dân tộc.