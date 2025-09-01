Campuchia đề cao thắng lợi của Việt Nam và tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước

Theo thông báo của Ban Thư ký Thượng viện Vương quốc Campuchia, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen - Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) - dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia thăm Việt Nam trong hai ngày 1 và 2/9, tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại thủ đô Hà Nội.

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN thường trú tại Phnom Penh có cuộc phỏng vấn đặc biệt với Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin - Chủ tịch danh dự Hội đồng Cố vấn Tối cao của Quốc vương Campuchia, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, về ý nghĩa của chuyến thăm đối với mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Campuchia, cũng như ý nghĩa và tầm vóc thời đại của sự kiện lịch sử khởi đầu kỷ nguyên độc lập, tự do của đất nước và nhân dân Việt Nam cách đây 8 thập kỷ.

Trong cuộc phỏng vấn, Samdech Heng Samrin cũng gửi lời chúc mừng TTXVN - cơ quan thuộc Chính phủ và là cơ quan thông tấn quốc gia - nhân kỷ niệm 80 năm thành lập (15/9/1945-15/9/2025) và đồng hành cùng đất nước.

TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung cuộc phỏng vấn.

- Kính thưa Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin, Ngài đánh giá chuyến thăm của Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), cùng đoàn đại biểu cấp cao Campuchia tới Việt Nam và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ý nghĩa như thế nào đối với mối quan hệ Việt Nam-Campuchia?

Samdech Heng Samrin: Chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia do Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen dẫn đầu tới Việt Nam và tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam vào đầu tháng Chín thể hiện rõ mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa hai đất nước chúng ta; đồng thời thể hiện sự quan tâm cao nhất đối với quan hệ chính trị, ngoại giao giữa hai đất nước chúng ta.

Mối quan hệ giữa hai đất nước đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập và thúc đẩy hợp tác giữa chính phủ, nhân dân và hai đất nước Campuchia-Việt Nam. Lịch sử quan hệ anh em giữa hai đất nước đã khắc sâu trong tâm khảm của lãnh đạo, cán bộ và nhân dân hai nước. Tình hữu nghị Campuchia và Việt Nam mang tính chất đặc biệt và vô giá. Những thành tựu đã đạt được trong việc mang lại sự phát triển và thịnh vượng cho nhân dân và hai đất nước chính là thành quả kết tinh từ sự vun bồi tình hữu nghị truyền thống đó, cũng như sự hỗ trợ, giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau giữa hai Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước.

Chuyến thăm lần này là cơ hội để củng cố và mở rộng quan hệ giữa nhân dân với nhân dân, thúc đẩy giao lưu văn hóa, du lịch và tăng cường hiểu biết giữa hai đất nước.

Chủ tịch danh dự Hội đồng Cố vấn tối cao của Quốc vương Campuchia, Chủ tịch danh dự CPP Samdech Heng Samrin trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Việc đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Việt Nam mang ý nghĩa biểu tượng, nhấn mạnh tình hữu nghị truyền thống, tinh thần tôn trọng lịch sử và những giá trị chung; đồng thời mở ra bước tiến mới trong hợp tác song phương, hướng tới một tương lai bền vững.

Trên cơ sở tin cậy chính trị cao, mối quan hệ gắn bó giữa hai đất nước không chỉ góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác trên mọi lĩnh vực, mà còn là nhân tố bảo đảm hợp tác hiệu quả và thống nhất trong việc triển khai thực hiện chính sách đối ngoại, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, du lịch; đồng thời cùng nhau chống lại sự can dự của nước ngoài vào công việc nội bộ, cách mạng màu và âm mưu lật đổ chế độ lãnh đạo hợp pháp, hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tội phạm xuyên quốc gia và ủng hộ lẫn nhau trên trường quốc tế.

Đó là những nền tảng vững chắc để thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng sâu rộng, ổn định và bền vững trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, mong manh và nguy hiểm.

- Sự kiện Cách mạng Tháng Tám thành công và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước CHXHCN Việt Nam) ra đời ngày 2/9/1945 đã mở ra một trang sử mới, khởi đầu kỷ nguyên độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam. Theo Samdech, sự kiện này tác động như thế nào đến cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Campuchia cũng như của các dân tộc khác trong khu vực và trên thế giới?

Samdech Heng Samrin: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945 là sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại không chỉ đối với nhân dân Việt Nam, mà còn đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, đặc biệt là ở Đông Nam Á, trong đó có Campuchia.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử hiện đại của nhân dân Việt Nam, có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh của dân tộc Việt Nam cho đến hôm nay. Đây không chỉ là thắng lợi của cuộc đấu tranh giành chính quyền, mà còn là dấu mốc vẻ vang đánh dấu sự cáo chung của chế độ thực dân, phong kiến kéo dài hàng thế kỷ, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do cho nhân dân Việt Nam.

Một lần nữa, tôi xin chúc mừng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam với thắng lợi vĩ đại này.

Cách mạng Tháng Tám cũng để lại nhiều bài học lịch sử sâu sắc, đặc biệt là bài học về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những bài học đó vẫn còn vẹn nguyên giá trị và tiếp tục soi đường cho cách mạng Việt Nam trong thời đại mới.

Đối với Campuchia, thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, cho thấy nhân dân Đông Nam Á hoàn toàn có khả năng vùng lên giành độc lập, giải phóng đất nước khỏi ách thực dân. Tinh thần độc lập, tự chủ của Việt Nam đã lan tỏa sang Campuchia, góp phần cổ vũ phong trào cách mạng và động viên lãnh đạo Campuchia trong cuộc đấu tranh vì mục tiêu giải phóng dân tộc.

Hơn thế nữa, sự kiện này cũng tác động đến toàn bộ khu vực Đông Nam Á. Việt Nam đã trở thành hình mẫu cho các phong trào kháng chiến ở Lào, Thái Lan, Indonesia và các quốc gia khác trong khu vực, khi họ chứng kiến một quốc gia Đông Nam Á lật đổ thành công chủ nghĩa thực dân và chính thức được độc lập. Qua đó, thúc đẩy tinh thần dân tộc và phong trào chống thực dân ở nhiều quốc gia.

Trên bình diện quốc tế, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 cũng gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng các dân tộc thuộc địa có quyền tự quyết và đấu tranh giành độc lập. Sự kiện này đã góp phần đề cao, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, gây sức ép đối với các cường quốc thực dân và khích lệ tinh thần đoàn kết giữa các quốc gia trên con đường tìm độc lập.

Thành công của Cách mạng Tháng Tám không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với dân tộc Việt Nam, mà còn gây tiếng vang lớn trên trường quốc tế, trở thành biểu tượng, nguồn cảm hứng cho các dân tộc bị đô hộ ở châu Á và châu Phi đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự do.

Quan hệ Campuchia-Việt Nam được gắn kết bởi tình hữu nghị truyền thống bền chặt, hợp tác chặt chẽ trên mọi lĩnh vực, sự hỗ trợ, giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước, đặc biệt là trong cuộc đấu tranh giải phóng Tổ quốc và nhân dân khỏi thảm kịch và sự tàn phá của chiến tranh, những giá trị thực sự vô giá trong lịch sử.

- Việt Nam và Campuchia đang nỗ lực xây dựng quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài." Theo Samdech, trong thời gian tới, hai nước cần tập trung vào những lĩnh vực hợp tác nào để thúc đẩy và phát huy hơn nữa mối quan hệ truyền thống đặc biệt?

Samdech Heng Samrin: Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, Campuchia và Việt Nam đã và đang nỗ lực tăng cường, mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển kinh tế-xã hội ở hai quốc gia, cũng như hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực.

Hiện nay, Campuchia và Việt Nam đang nỗ lực xây dựng quan hệ song phương theo phương châm "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” nhằm thúc đẩy và tăng cường hơn nữa quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước.

Trong thời gian tới, tôi cho rằng hai nước cần tập trung vào một số lĩnh vực hợp tác trọng tâm như: đẩy mạnh hoạt động trao đổi đoàn theo kênh Đảng, Nhà nước và các tổ chức quần chúng của hai nước; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, giao thông vận tải và cơ sở hạ tầng, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, y tế, du lịch, kết nối và giao lưu nhân dân, đặc biệt là lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

Nhân dịp phỏng vấn, nhà báo Huỳnh Văn Thảo, Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại Phnom Penh (Campuchia) kính tặng Samdech Heng Samrin ấn phẩm Báo ảnh Việt Nam ngữ Khmer, một sản phẩm thông tin mới của TTXVN, ấn hành từ năm 2025. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

- Trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Campuchia, sự gắn bó mật thiết, lâu đời giữa Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Hãng thông tấn Quốc gia Campuchia (AKP) có thể xem là một minh chứng điển hình. Cũng trong dịp này, TTXVN sẽ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (15/9/1945-15/9/2025). Samdech muốn gửi thông điệp gì tới hãng thông tấn quốc gia của Việt Nam?

Samdech Heng Samrin: Với tình cảm hân hoan và phấn khởi, tôi xin gửi lời chúc mừng thân tình và nồng nhiệt nhất nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập TTXVN (15/9/1945-15/9/2025). Xin gửi tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên TTXVN lời chúc sức khỏe và thành công trong mọi nhiệm vụ.

Trong 80 năm qua, TTXVN đã không ngừng phát triển, trở thành tiếng nói tin cậy và uy tín của Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc quảng bá, giáo dục, gắn kết nhân dân Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế. Đặc biệt, mối quan hệ gắn bó mật thiết, lâu đời giữa TTXVN và AKP đã trở thành một biểu tượng sống động của tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai đất nước chúng ta.

Tôi tin tưởng trong thời gian tới, TTXVN sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, góp phần mang tới thông tin xác thực, kịp thời và có giá trị cho công chúng; đồng thời, tăng cường hợp tác thông tin với AKP, góp phần thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa Campuchia và Việt Nam.

Chúc TTXVN ngày càng phát triển vững mạnh, tiếp tục là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam!

- Xin trân trọng cảm ơn Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin./.

