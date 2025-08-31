80 năm Quốc khánh: Ý nghĩa trọng đại qua góc nhìn của nhà báo Campuchia

Nhân dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Bộ Ngoại giao Việt Nam đã mời một số phóng viên quốc tế đến tham dự, tác nghiệp tại Lễ kỷ niệm cũng như các hoạt động liên quan đến đại lễ, để phóng viên nước ngoài tận mắt chứng kiến thành tựu của nhân dân Việt Nam và thông tin đến cộng đồng quốc tế.

Trong thành phần khách mời, nhà báo kỳ cựu người Campuchia Khieu Kola - biên tập viên cao cấp của Đài truyền hình CNC thuộc Royal Group, đã xác nhận tham dự các hoạt động trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, hoạt động liên quan đại lễ tại thủ đô Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Phnom Penh trước thềm chuyến công tác đặc biệt, ông Khieu Kola bày tỏ vinh dự khi nhận được thư mời của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, đồng thời gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo kênh truyền hình CNC đã tạo điều kiện cho ông tham dự sự kiện ở Việt Nam.

Sau chuyến thăm đầu tiên vào năm 1983, nhà báo Khieu Kola đã nhiều lần đến Hà Nội, song chuyến công tác lần này được xem là “cơ hội tuyệt vời trong cuộc đời phóng viên” của ông, khi được tham dự đợt lễ lớn có ý nghĩa trọng đại của dân tộc Việt Nam.

Theo quan sát của ông, các kênh truyền hình, truyền thông khu vực và quốc tế trong những ngày qua liên tục đưa tin cho biết Việt Nam đang chuẩn bị tổ chức nhiều hoạt động chào mừng với quy mô lớn để kỷ niệm sự kiện lịch sử cách đây 80 năm. Đó là ngày nhân dân Việt Nam giành được độc lập dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử.

Trong chuỗi sự kiện hoạt động tại Việt Nam, ông Khieu Kola quan tâm và đặc biệt phấn khởi với thông tin về sự góp mặt của 120 quân nhân thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia trong hoạt động diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9 tại Thủ đô Hà Nội.

Ông chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quân đội Campuchia, 120 binh sỹ Quân đội Hoàng gia Campuchia có mặt trong đội hình diễu binh trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam."

Đối với nhà báo kỳ cựu người Campuchia, sự kiện sắp tới còn đặc biệt ở chương trình diễu binh với nhiều trang thiết bị, khí tài quân sự hiện đại thuộc các binh chủng Không quân, Hải quân và Lục quân của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Theo ông, hoạt động này nhằm thể hiện chính sách ngoại giao, khẳng định quyền tự vệ và mục đích hòa bình của Việt Nam trên danh nghĩa một thành viên tích cực của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và nhiều lần giữ vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Khieu Kola cho biết với hoạt động diễu binh sắp tới, Việt Nam mong muốn thể hiện lập trường yêu chuộng hòa bình thông qua việc củng cố, cải cách, nâng cao năng lực quốc phòng để bảo vệ đất nước và nền hòa bình khu vực, đặc biệt là củng cố mối quan hệ tốt đẹp và tôn trọng lẫn nhau với Campuchia, cả về chính trị, kinh tế và quân sự. Đối với ông, sự kiện sắp tới càng thêm phần trọng đại với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Quân đội Campuchia đã tham gia hoạt động diễu binh tại lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 4 vừa qua, giờ đây tiếp tục tham gia hoạt động này tại một sự kiện trọng đại ở Hà Nội, cùng quân đội đến từ một số quốc gia khác. Điều đó cho thấy Việt Nam, Campuchia và các nước muốn giới thiệu hình ảnh về một lực lượng quân đội yêu chuộng hòa bình.

Ông Khieu Kola chia sẻ: “Đây là sự kiện đặc biệt và tôi nghĩ rằng các phóng viên quay phim của đài CNC chúng tôi sẽ đặc biệt lưu ý các hoạt động diễu binh trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh của Quân đội Hoàng gia Campuchia, lực lượng có truyền thống đoàn kết, kề vai sát cánh cùng Quân đội Nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung trước đây."

Từ góc tiếp cận đó, ông Khieu Kola cho rằng sự kiện kỷ niệm tròn 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 là thông điệp khẳng định với chính nhân dân Việt Nam và toàn thế giới về tinh thần yêu chuộng hòa bình của quốc gia láng giềng Campuchia.

Nhắc lại chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng Việt, phóng viên người Campuchia cho rằng nhân dân Việt Nam luôn quý trọng và đề cao giá trị bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ của anh hùng dân tộc - Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo nhà báo Khieu Kola, cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong 80 năm qua đã thể hiện trọn vẹn nội dung, ý nghĩa của ngày lễ Quốc khánh 2/9. Nhờ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã vùng lên đấu tranh lật đổ chế độ cai trị của thực dân Pháp, với chiến thắng lẫy lừng trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, gắn liền với tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau đó, nhân dân Việt Nam tiếp tục cuộc đấu tranh kiên cường chống đế quốc Mỹ, tiến tới giải phóng và thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975.

Trong cuộc trao đổi, ông Khieu Kola còn đề cập đến “câu chuyện tuyệt vời” khác của Việt Nam. Đó là hành trình 80 năm nỗ lực vươn mình, từ một đất nước nghèo khó trở thành một quốc gia hội nhập kinh tế được thế giới công nhận như hôm nay, có quan hệ ngoại giao rộng mở với nhiều quốc gia trên thế giới, thu hút nhiều nhà đầu tư, kinh tế không ngừng tăng trưởng, thu nhập của người dân ngày càng nâng cao./.

