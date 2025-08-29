Việt Nam là biểu tượng của tinh thần kiên cường và khát vọng vươn lên

80 năm Quốc khánh là một chặng đường đầy thăng trầm và kỳ tích của Việt Nam. Đất nước Việt Nam hôm nay không chỉ là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế mà còn là biểu tượng của tinh thần kiên cường và khát vọng vươn lên.

Hàng triệu người Việt khắp nơi trên thế giới vẫn dõi theo từng bước tiến của quê hương với niềm tự hào và khát vọng cống hiến.

Là một người Việt xa quê, đồng thời giữ vai trò Chủ tịch Mạng lưới người Việt tại Đại công quốc Luxembourg, chị Nguyễn Thanh Phương nhìn nhận rõ về sự phát triển toàn diện của đất nước, từ kinh tế, giáo dục đến khoa học-kỹ thuật và văn hóa.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên TTXVN tại châu Âu, chị Nguyễn Thanh Phương chia sẻ Việt Nam đã và đang xây dựng một tầm nhìn chiến lược rất rõ ràng, xác định 4 trụ cột cho kỷ nguyên cất cánh gồm thể chế pháp quyền, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tư nhân. Việc hoàn thiện thể chế pháp quyền minh bạch, ổn định sẽ tạo nền móng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời củng cố niềm tin của người dân và các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, khoa học công nghệ được xem là động lực cốt lõi, giúp nâng cao năng suất lao động, tham gia các ngành công nghệ cao có giá trị, đồng thời thúc đẩy phát triển bền vững.

Hội nhập quốc tế không chỉ giúp Việt Nam tiếp cận thị trường, vốn và tri thức toàn cầu, mà còn nâng cao vị thế đất nước trong các tổ chức khu vực và quốc tế, với tầm nhìn vươn ra ngoài châu Á, tiến ra toàn cầu.

Trong khi đó, kinh tế tư nhân, đóng góp hơn 40% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), sẽ trở thành động lực then chốt để duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững, khai thác tối đa tiềm năng sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp của người dân.

Chủ tịch Mạng lưới người Việt tại Đại công quốc Luxembourg tin rằng với chiến lược phát triển đầy đủ và rõ ràng, Việt Nam sẽ khẳng định vị thế và bước vào kỷ nguyên phát triển mới với sự bứt phá mạnh mẽ.

Nhìn lại 80 năm qua, chị đánh giá thành tựu to lớn nhất của Việt Nam là đã xây dựng được nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện.

Về kinh tế, từ một quốc gia nghèo bị tàn phá bởi chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên trở thành nền kinh tế có quy mô GDP hơn 476 tỷ USD và nằm trong nhóm tăng trưởng cao của châu Á, gắn liền với việc mở rộng hội nhập, ký kết hơn 15 hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Về giáo dục, tỷ lệ phổ cập tiểu học gần như tuyệt đối, tỷ lệ học sinh trung học và sinh viên đại học tăng nhanh, nhiều trường đại học đã được xếp hạng khu vực và quốc tế.

Về văn hóa, nhiều di sản vật thể và phi vật thể của Việt Nam được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới. Ngành du lịch liên tục được vinh danh là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á, nhờ cảnh quan thiên nhiên phong phú, ẩm thực đa dạng và con người thân thiện.

Đặc biệt, khoa học kỹ thuật và đổi mới sáng tạo đang trở thành lĩnh vực được nhà nước ưu tiên đầu tư, hướng tới chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa vào tri thức và công nghệ cao.

Theo chị Nguyễn Thanh Phương, bên cạnh những cơ hội, Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển. Kinh tế có nguy cơ rơi vào “bẫy thu nhập trung bình” nếu không kịp thời đổi mới mô hình tăng trưởng dựa vào tri thức và công nghệ cao.

Khoảng cách về khoa học-kỹ thuật với các nước phát triển còn khá lớn, khả năng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ chưa đồng đều, đặc biệt trong các lĩnh vực mũi nhọn như Trí tuệ Nhân tạo (AI), công nghệ sinh học hay năng lượng sạch. Giáo dục mặc dù có nhiều cải thiện nhưng chất lượng đào tạo vẫn chưa đồng bộ, kỹ năng lao động chưa đáp ứng hoàn toàn yêu cầu của nền kinh tế số.

Lĩnh vực văn hóa đứng trước áp lực toàn cầu hóa, khi các giá trị truyền thống cần được gìn giữ, phát huy, hòa nhập nhưng không hòa tan. Du lịch phát triển nhanh nhưng hạn chế về hạ tầng, quản lý và dịch vụ, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh.

Biến đổi Khí hậu và tác động môi trường đặt ra nhiều yêu cầu cấp bách cho phát triển bền vững.

Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, Việt Nam phải đối mặt với những biến động phức tạp của kinh tế toàn cầu, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc và dịch chuyển chuỗi cung ứng. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức, đòi hỏi phát huy tinh thần tự chủ, xây dựng nền kinh tế độc lập, làm chủ công nghệ then chốt.

Công nghệ số, AI, kinh tế xanh và chuyển đổi năng lượng toàn cầu mở ra cơ hội bứt phá, nhưng nếu chậm thích ứng sẽ dễ bị tụt hậu.

Chị Nguyễn Thanh Phương nhấn mạnh tinh thần tự chủ kết hợp với niềm tự hào dân tộc sẽ trở thành sức mạnh tinh thần, khơi dậy khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ và gắn kết toàn dân tộc hướng tới các mục tiêu lớn lao chung.

Trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài, chính tinh thần tự tin và tự hào dân tộc giúp kiều bào hội nhập tốt với nước sở tại mà vẫn giữ được bản sắc Việt, từ đó đóng góp cho quê hương.

Chị Thanh Phương nhấn mạnh rằng chỉ khi kết hợp nhuần nhuyễn tinh thần “tự chủ, tự tin, tự cường và tự hào dân tộc," Việt Nam mới có thể vượt qua thách thức, bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tâm thế chủ động, bản lĩnh và bền vững./.

Hành trình 80 năm: Việt Nam là điểm sáng về phát triển bền vững và hội nhập quốc tế Từ mùa Thu 1945, tiếng nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh thức một dân tộc. 80 năm sau, ánh sáng vẫn còn đây, trong từng hơi thở Việt Nam. Gần tám thập kỷ kể từ thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945, Việt Nam đã đi qua một hành trình đầy gian khó nhưng rực rỡ thành tựu.