Tổ quốc luôn trong tim những người con Việt Nam giữa sa mạc Sahara

Trong những ngày chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), khi người dân trên khắp đất nước Việt Nam hân hoan trong không khí tự hào, hàng trăm kỹ sư và người lao động Việt Nam vẫn đang miệt mài làm việc tại các công trường dầu khí giữa sa mạc Sahara ở Algeria.

Nơi đây, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt với nắng nóng gay gắt ban ngày, lạnh buốt về đêm, kèm theo những cơn bão cát và mưa giông thất thường, khiến cuộc sống và lao động gặp vô vàn khó khăn.

Trong hoàn cảnh ấy, những kỹ sư dầu khí Việt Nam vẫn bền bỉ bám trụ, nỗ lực vượt qua thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Họ mang theo không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn là tinh thần trách nhiệm, khát vọng đóng góp cho sự phát triển của ngành dầu khí, đem lại lợi ích kinh tế cho đất nước. Công việc của họ cũng là cầu nối vun đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Algeria, một tình bạn truyền thống ngày càng bền chặt.

Giữa sa mạc mênh mông, nỗi nhớ quê hương càng da diết, nhất là khi ngày Quốc khánh đến gần. Những buổi quây quần giản dị bên nhau, hát Quốc ca, treo lá cờ đỏ sao vàng trên công trường trở thành nguồn động viên lớn lao, tiếp thêm sức mạnh để họ vững vàng nơi đất khách. Với tất cả niềm tự hào, họ coi việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính là món quà ý nghĩa nhất dâng lên Tổ quốc trong ngày lễ trọng đại.

Dự án dầu khí Bir Seba tại Sahara, nơi các kỹ sư và người lao động Việt Nam đang tham gia, là một trong những dự án hợp tác trọng điểm giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam) và các đối tác Algeria. Đây là công trình quy mô lớn, đặt giữa vùng sa mạc rộng hàng trăm km2, nơi điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng lại ẩn chứa nguồn tài nguyên dầu khí dồi dào.

Dự án không chỉ có ý nghĩa kinh tế khi mang lại nguồn thu đáng kể cho cả hai nước, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần hợp tác quốc tế, sự tin cậy và gắn kết bền chặt giữa Việt Nam và Algeria trong lĩnh vực năng lượng.

Những giàn khoan, đường ống và cơ sở xử lý hiện đại do bàn tay và trí tuệ của các kỹ sư Việt Nam góp phần xây dựng đang từng ngày biến sa mạc khô cằn thành nơi khởi nguồn của dòng dầu quý giá, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung./.

