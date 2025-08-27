Xúc động và tự hào lễ kỷ niệm 80 Năm Quốc khánh Việt Nam tại Tây Bắc Campuchia

Hòa chung không khí hân hoan cùng cả nước hướng về ngày lễ trọng đại của dân tộc, tối 26/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Battambang của Campuchia đã tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Đây là dịp để cộng đồng kiều bào Việt Nam sinh sống và làm việc tại khu vực Tây Bắc Campuchia cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của đất nước và hướng về tương lai tươi sáng, cũng như tăng cường gắn kết tình láng giềng hữu nghị với Campuchia.



Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, lễ kỷ niệm diễn ra trong không khí trang trọng và ấm áp tình hữu nghị, với sự tham dự của tập thể cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Battambang, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, các doanh nghiệp Việt Nam, cùng đông đảo cộng đồng kiều bào đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh Tây Bắc Campuchia.



Các đoàn đại biểu chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Buổi lễ còn có sự tham dự của lãnh đạo 7 tỉnh Tây Bắc Campuchia, cũng như đại diện Cơ quan hành chính, Hội đồng, Công an, Quân đội, Hiến binh, Phòng Thương mại của 7 tỉnh trên địa bàn, và bạn bè quốc tế.



Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Battambang, Lãnh sự Nguyễn Thanh Tân, ôn lại cột mốc lịch sử hào hùng ngày 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập và tự do cho dân tộc Việt Nam.

80 năm trôi qua, tinh thần ấy vẫn là ngọn lửa thiêng liêng soi sáng cho mọi bước đi của đất nước, đưa Việt Nam vươn mình mạnh mẽ trên con đường đổi mới và hội nhập.



Khẳng định Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia gần gũi, có mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, Lãnh sự Nguyễn Thanh Tân nhấn mạnh mối quan hệ này được vun đắp bởi các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, trở thành nền tảng vững chắc cho hòa bình, ổn định và phát triển chung của khu vực 7 tỉnh Tây Bắc Campuchia (bao gồm Battambang, Pursat, Pailin, Oddar Meanchey, Banteay Meanchey, Siem Reap và Preah Vihear).

Đây đều là những địa phương giàu tiềm năng phát triển và có sự gắn bó mật thiết giữa nhân dân hai nước.



Cũng theo Lãnh sự Nguyễn Thanh Tân, thời gian qua, hợp tác giữa các tỉnh của Việt Nam và 7 tỉnh Tây Bắc Campuchia ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực, như thương mại, đầu tư, nông nghiệp, du lịch, giáo dục, y tế, văn hóa, bảo vệ môi trường... Những kết quả này góp phần thiết thực nâng cao đời sống nhân dân, tạo dựng sự gắn kết bền chặt hơn giữa hai dân tộc.



Nhân dịp này, Lãnh sự Nguyễn Thanh Tân bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến bà con cộng đồng người Việt tại địa bàn. Dù còn không ít khó khăn, bà con vẫn luôn đoàn kết, chăm chỉ lao động, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời hòa nhập tốt với xã hội sở tại. Lãnh sự khẳng định bà con chính là những “sứ giả nhân dân”, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang sẽ luôn đồng hành cùng bà con, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền và nhân dân các tỉnh Tây Bắc Campuchia để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, góp phần xây dựng một cộng đồng hòa bình, thịnh vượng và bền vững.



Nhìn về tương lai, Lãnh sự Nguyễn Thanh Tân bày tỏ tin tưởng vào chặng đường mới rực rỡ, trong đó Việt Nam và Campuchia sẽ tiếp tục kề vai sát cánh để tình hữu nghị hợp tác mãi mãi như dòng sông Mekong, chảy qua bao thế hệ, nuôi dưỡng đời sống và gắn kết nhân dân hai nước.



Phát biểu tại sự kiện, Tỉnh trưởng tỉnh Battambang, ông Sok Lou, bày tỏ vui mừng tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại địa phương, đồng thời gửi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam anh em lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.



Đánh giá cao mối quan hệ gắn bó và hợp tác toàn diện giữa hai nước trên mọi lĩnh vực và mọi cấp độ, Tỉnh trưởng Sok Lou nhấn mạnh, kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1967 đến nay, nhân dân hai nước luôn duy trì tình hữu nghị nồng ấm và quan hệ đối tác tốt đẹp.



Thay mặt Cơ quan hành chính tỉnh Battambang và các tỉnh Tây Bắc Campuchia, ông Sok Lou đánh giá cao việc duy trì và không ngừng phát triển quan hệ nồng ấm giữa hai nước Việt Nam và Campuchia thông qua các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn ở các cấp cũng như giao lưu giữa nhân dân hai nước. Bên cạnh đó, ông vui mừng trước quyết tâm của các địa phương của hai bên trong việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác về giáo dục, y tế, du lịch, công nghệ, cùng nhiều lĩnh vực khác.



Buổi lễ còn có các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia, cũng như phần trình chiếu video về mối quan hệ truyền thống giữa hai quốc gia.



Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Cổng Nguyên - Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam chi nhánh tỉnh Pailin - cho biết trong dịp đại lễ của dân tộc, là những người sinh sống và làm việc xa Tổ quốc, trong lòng mỗi kiều bào đều dâng trào cảm xúc nhớ quê hương. Quốc khánh là dịp để những người kiều bào như ông bày tỏ lòng biết ơn tới thế hệ đi trước đã hy sinh để Tổ quốc có được như ngày hôm nay.



Nhấn mạnh quan hệ hữu nghị tốt đẹp, anh em đoàn kết gắn bó giữa Việt Nam và Campuchia, ông Nguyễn Cổng Nguyên cho hay Hội Khmer-Việt Nam chi nhánh các tỉnh sẽ luôn bám sát phương hướng hoạt động của Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Battambang và Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia để cùng nhau xây dựng cộng đồng ngày một phát triển, vững mạnh hơn, góp phần vào quan hệ hữu nghị giữa hai nước./.

