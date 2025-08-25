80 năm Quốc khánh: Cộng đồng người Việt tại Lào hướng về Tổ quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), ngày 25/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa với chủ đề “Hướng về Tổ quốc,” nhằm thể hiện tình cảm, niềm tự hào và lòng biết ơn của cộng đồng người Việt tại Lào đối với quê hương.

80 năm đã trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là chặng đường dài đầy hy sinh, gian khổ nhưng cũng vô cùng hào hùng của dân tộc.

Tám thập kỷ qua, đất nước Việt Nam không ngừng lớn mạnh, hội nhập và khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Chính cộng đồng kiều bào ở nước ngoài nói chung, cũng như ở Lào nói riêng, đã trở thành một phần quan trọng trong sự phát triển ấy.

Tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, trong không khí trang nghiêm, cán bộ, nhân viên cùng gia đình đã tham dự nghi thức chào cờ và đồng thanh hát vang Quốc ca.

Cộng đồng người Việt cùng nhau xếp hình số "80" để chào mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Tại khuôn viên Quảng trường Patouxay - biểu tượng của thủ đô Vientiane, dưới sự hướng dẫn của Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cùng phu nhân, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đông đảo bà con kiều bào, học sinh, sinh viên người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Lào đã cùng nhau tham gia một hoạt động đầy ý nghĩa, xếp thành con số “80” để chào mừng Quốc khánh lần thứ 80.

Trong sắc đỏ rực rỡ của những tà áo dài, lá cờ đỏ sao vàng tung bay, khoảnh khắc ấy trở thành hình ảnh thiêng liêng, thể hiện tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.

Sau phần xếp hình, cộng đồng cùng chụp ảnh lưu niệm, gửi gắm thông điệp về tình yêu Tổ quốc, cũng như sự gắn bó bền chặt giữa kiều bào với quê hương.

Trong niềm xúc động, bà Hoàng Thị Hoa, kiều bào tại Lào chia sẻ bà rất vui mừng và bồi hồi khi được tham gia hoạt động ý nghĩa này. Dù đang sinh sống ở Lào, nhưng bà vẫn có cảm giác như chính mình đang đứng trên mảnh đất quê hương, được hòa vào không khí tự hào của ngày Tết Độc lập.

Với bà, đó không chỉ là niềm vui, mà còn là hạnh phúc lớn lao, là niềm tự hào sâu sắc, in đậm trong trái tim và không gì có thể phai mờ.

Bà Hoàng Thị Hoa, kiều bào tại Lào, cảm thấy vô cùng vui mừng và bồi hồi khi được tham gia sự kiện. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Cùng chung tâm trạng ấy, em Võ Thị Kim Ngân, học sinh lớp 7A Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du, bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được là người Việt Nam đang sinh sống tại Lào.

Ngân cho biết không chỉ riêng em mà các bạn trong trường song ngữ, cũng như đông đảo cộng đồng người Việt tại Lào, đều luôn hướng về Tổ quốc mỗi khi đất nước có những ngày lễ trọng đại.

Trong dòng người tham dự, chị Nguyễn Thị Tám Năm cũng không giấu nổi sự xúc động. Chị chia sẻ rằng là một người con xa quê hương, việc được cùng bà con cộng đồng ở Vietiane tham dự hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh khiến chị trào dâng niềm tự hào khó tả. Chị cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu, dâng hiến cả cuộc đời để bảo vệ nền độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Chị Nguyễn Thị Tám Năm, người Việt tại Lào, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu, dâng hiến cả cuộc đời để bảo vệ nền độc lập, tự do cho Tổ quốc hôm nay. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Chị Đinh Ngọc Loan, một người Việt đang công tác tại Vietiane, cũng bày tỏ cảm xúc của mình. Chị cho biết do tính chất công việc nên phải làm việc xa quê, song việc được hòa mình cùng cộng đồng người Việt Nam tại Lào để gửi gắm tình cảm và tình yêu quê hương đất nước, chị cảm thấy vô cùng phấn khởi. Dù không thể trực tiếp tham dự các hoạt động kỷ niệm tại Việt Nam, nhưng không khí thiêng liêng và ấm áp ở đây vẫn khiến chị có cảm giác như đang hiện diện ngay trên mảnh đất quê hương.

Những hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Lào không chỉ là dịp để cộng đồng gặp gỡ, tri ân thế hệ cha ông, mà còn là cơ hội để gắn kết bà con, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào.

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là dịp để mỗi người Việt Nam - dù ở trong nước hay bất kỳ đâu cùng nhìn lại chặng đường lịch sử oai hùng, đồng thời gửi gắm niềm tin và khát vọng về một tương lai tươi sáng của đất nước./.

