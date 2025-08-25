Đảng bộ tại Mỹ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Tối 23/8 theo giờ địa phương, Đảng bộ tại Mỹ đã tổ chức trọng thể Chương trình “80 năm mùa Thu lịch sử” kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025), Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), 80 năm Ngày truyền thống ngành Ngoại giao (28/8/1945-28/8/2025) và 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025).

Tham dự chương trình có Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng, Đại sứ Việt Nam tại Liên hợp quốc Đỗ Hùng Việt, các Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco và Houston, cùng các cán bộ, đảng viên thuộc các cơ quan đại diện của Việt Nam tại địa bàn Mỹ.

Chương trình được kết nối trực tuyến giữa các điểm cầu tại Đại sứ quán Việt Nam tại Washington, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc ở New York, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston.

Phát biểu khai mạc chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng điểm lại những cột mốc lịch sử của dân tộc, coi đây là dịp để các cán bộ, đảng viên đang công tác tại địa bàn ôn lại truyền thống, chiêm nghiệm giá trị và cùng nhau khẳng định trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Đại sứ nêu rõ mùa Thu năm 1945 đã đi vào lịch sử dân tộc và nhân loại như một dấu son chói lọi, tạo nền tảng và là nguồn cảm hứng cho chặng đường tiếp theo của dân tộc Việt Nam trong suốt 80 năm qua.

Cũng theo Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, vào đúng ngày Cách mạng tháng Tám thành công, lực lượng Công an nhân dân ra đời, gắn bó với sự tồn vong của chính quyền cách mạng ngay từ buổi đầu.

Cũng trong mùa Thu tháng 8/1945, ngành ngoại giao ra đời dưới sự sáng lập và dìu dắt trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người cũng chính là Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của nước Việt Nam mới, tạo nền tảng để ngoại giao Việt Nam từng bước trưởng thành, đạt được những thành tựu to lớn và đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 194 nước, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện với 38 nước, tham gia hơn 70 tổ chức quốc tế và 17 Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) thế hệ mới.

Tập thể cán bộ và gia đình các cơ quan đại diện Việt Nam tại thủ đô Washington D.C chụp ảnh lưu niệm tại lễ kỷ niệm. (Ảnh Đoàn Hùng/TTXVN)

Đại sứ nhấn mạnh năm nay cũng là dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc phòng (27/8/1945-27/8/2025). Suốt 80 năm qua, ba lực lượng công an, ngoại giao và quốc phòng đã phối hợp, “hợp đồng tác chiến” chặt chẽ, tạo thành sức mạnh tổng hợp, tất cả vì lợi ích quốc gia-dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân và đóng góp vào hòa bình quốc tế.

Đại sứ khẳng định, kế thừa và ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình trong bối cảnh mới khi tình hình quốc tế ngày càng phức tạp và có nhiều biến động khó lường, Đảng bộ tại Mỹ càng phải nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Bài học của 80 năm trước vẫn nguyên giá trị, đó là phải kiên định độc lập tự chủ, linh hoạt, sáng tạo, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Tham dự Chương trình “80 năm mùa Thu lịch sử” tại các điểm cầu, đại diện các ngành công an, ngoại giao, phái bộ gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Liên hợp quốc và thế hệ trẻ đã có những phát biểu tâm huyết, khẳng định quyết tâm tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng với truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam.

Nhân dịp này, các đại biểu tham dự chương trình cùng nhau xem phim tài liệu giới thiệu về lịch sử truyền thống cách mạng hào hùng của ngành ngoại giao và ngành công an, đồng thời thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước.

Hòa chung không khí tự hào hướng về những trang sử hào hùng của dân tộc, các cháu thiếu nhi đã cùng nhau tham gia Cuộc thi tìm hiểu về truyền thống cách mạng, ngành ngoại giao và ngành công an. Đây không chỉ là một sân chơi bổ ích mà còn là dịp để các cháu thiếu nhi tìm hiểu thêm về lịch sử dân tộc, về những đóng góp to lớn của các thế hệ cha ông, các cán bộ ngành ngoại giao và chiến sỹ công an trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao các giải thưởng cho cuộc thi sáng tác nghệ thuật với chủ đề “Em yêu Tổ quốc Việt Nam," được phát động để các cháu nhỏ thể hiện tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và sự sáng tạo phong phú của thế hệ trẻ./.

Đông đảo kiều bào, bạn bè quốc tế tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam đã nhận được khẳng định tham gia của hơn 20 đoàn đại diện chính đảng, 8 đoàn quốc phòng các nước tới tham dự, ngoài ra còn có phóng viên quốc tế và những người bạn nước ngoài của Việt Nam.