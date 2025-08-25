80 năm Quốc khánh: Trái bóng tròn gắn kết cộng đồng người Việt ở châu Âu

Trong bầu không khí hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, ngày 24/8, tại Trung tâm thể thao quận Ixelles ở thủ đô Brussels (Bỉ) đã diễn ra Giải bóng đá Cúp Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ (UGVB) 2025.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, sự kiện đã trở thành ngày hội của cộng đồng người Việt tại Bỉ nói riêng và tại châu Âu nói chung. Gần 200 cầu thủ nghiệp dư đến từ 12 đội bóng cùng gần 400 cổ động viên đã tạo nên bầu không khí sôi nổi, náo nhiệt.

Ngoài 7 đội đến từ các thành phố khác nhau của Bỉ, giải đấu năm nay còn quy tụ những cầu thủ đến từ Hà Lan, Pháp và đặc biệt là một đội bóng từ thành phố Achen (Đức), khẳng định sức lan tỏa vượt khỏi biên giới nước chủ nhà.

Những trận đấu vòng bảng hấp dẫn, nhiều pha tranh bóng quyết liệt khiến khán giả liên tục hò reo cổ vũ. Không khí càng thêm gay cấn ở các trận vòng trong và rồi cả sân vận động như vỡ òa khi VN Amsterdam FC (Hà Lan) giành chiến thắng 1-0 trong trận chung kết, chính thức lên ngôi vô địch.

Đội Viet Gold FC đến từ Pháp giành giải Nhì, trong khi hai đại diện của Bỉ là Choa FC và 37 FC lần lượt nhận giải Ba và Tư.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải “Vua phá lưới,” “Fair Play” và “Thủ môn xuất sắc nhất,” với điểm nhấn thú vị là có tới ba thủ môn cùng được vinh danh.

Ông Nabil Messaoudi, Phó Quận trưởng Ixelles phụ trách thể thao, trao cúp vô địch cho các cầu thủ đội Viet Gold FC (Pháp). (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Giải đấu năm nay nhận được sự ủng hộ đặc biệt của Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp cùng chính quyền quận Ixelles.

Sự hiện diện của các cơ quan đại diện và chính quyền sở tại không chỉ khẳng định uy tín ngày càng lớn của giải, mà còn cho thấy vai trò tích cực của cộng đồng người Việt trong việc gắn kết văn hóa - thể thao tại địa phương.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UGVB, Phó Ban Tổ chức giải cho biết giải đấu là sân chơi để các thế hệ trẻ giao lưu, gắn kết, đồng thời hướng về quê hương trong dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước. Thành công của giải có được nhờ sự đồng hành của Đại sứ quán, sự ủng hộ từ cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và chính quyền Ixelles.”

Ông Nabil Messaoudi, Phó Quận trưởng Ixelles phụ trách thể thao, cũng khẳng định cộng đồng người Việt Nam là một cộng đồng quan trọng khi không chỉ có chuyên môn tốt mà còn biết tạo dựng những cuộc chơi gắn kết và hòa đồng.

Giải bóng đá Cúp UGVB 2025 đã khép lại thành công, không chỉ để lại những bàn thắng đẹp, những khoảnh khắc thăng hoa trên sân cỏ mà còn góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và quảng bá hình ảnh cộng đồng người Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế./.

