8 đội bóng tranh tài tại Giải bóng đá Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu

Ngày 23/8, trong không khí tưng bừng của mùa Hè châu Âu, Giải bóng đá Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu lần thứ 3 - Prague 2025 đã chính thức khai mạc tại Sân vận động Čelákovice, vùng Prague-východ, Cộng hòa Séc.

Sự kiện thể thao thường niên quy tụ 8 đội bóng đến từ 6 quốc gia, với hơn 200 cầu thủ gốc Việt đang sinh sống, học tập và làm việc ở châu Âu, đánh dấu kỳ hội tụ lớn của cộng đồng người Việt trong khu vực.

Lễ khai mạc vinh dự có sự hiện diện của ông Dương Hoài Nam - Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc; ông Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, cùng đại diện các hội đoàn, tổ chức cộng đồng từ nhiều quốc gia lân cận.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hoàng Đình Thắng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các đội bóng, cổ động viên và cộng đồng người Việt đã đồng hành cùng Ban Tổ chức. Ông chia sẻ: "Thể thao - đặc biệt là bóng đá, không chỉ là sân chơi rèn luyện thể chất, mà còn là cầu nối gắn kết cộng đồng, nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, sẻ chia và tự hào dân tộc giữa những người con nước Việt xa quê."

Về phần mình, Đại sứ Dương Hoài Nam đánh giá cao ý nghĩa sâu rộng của giải đấu, không chỉ giúp gắn bó cộng đồng, mà còn mở ra cơ hội phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ có thể đóng góp cho nền bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Giải năm nay có sự góp mặt của các đội bóng FC Hungary; FC Cộng hòa Liên bang Đức; FC Ireland; FC Slovakia; FC Romania; FC Sapa Praha (Cộng hòa Séc); FC VN Pardubice (Cộng hòa Séc); FC MTC (Cộng hòa Séc).

Nước chủ nhà Cộng hòa Séc đóng góp tới 3 đội bóng, thể hiện tinh thần thể thao sôi nổi và sự phát triển mạnh mẽ của phong trào bóng đá trong cộng đồng người Việt tại đây. Các đội được chia bảng và thi đấu theo thể thức vòng bảng - loại trực tiếp, hướng đến chức vô địch danh giá trong không khí đoàn kết, hữu nghị và thi đấu hết mình.

Khép lại một ngày tranh tài sôi nổi và kịch tính, đội chủ nhà FC Sapa Prague xuất sắc giành ngôi Vô địch sau hành trình thi đấu ấn tượng và bản lĩnh. FC Cộng hòa Liên bang Đức giành vị trí Á quân sau trận chung kết căng thẳng đến phút chót. Hai đội FC Hungary và FC MTC (Cộng hòa Séc) đồng hạng Ba.

Đặc biệt, Alex Bui (FC Sapa Praha) được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải, ghi dấu ấn mạnh mẽ với kỹ thuật điêu luyện và tinh thần thi đấu cống hiến.

Không chỉ đơn thuần là một giải thể thao, Giải bóng đá Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu còn mang sứ mệnh gắn kết cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa và hun đúc tinh thần dân tộc.

Đặc biệt, mùa giải năm nay càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trở thành nhịp cầu kết nối thế hệ trẻ Việt Nam tại châu Âu với quê hương đất nước.

Giải đấu đã khép lại, nhưng tinh thần thể thao, tình đồng hương và niềm tự hào Việt Nam vẫn tiếp tục lan tỏa khắp châu Âu - nơi mỗi người Việt xa xứ luôn mang trong tim hình bóng quê nhà.

Trước thềm giải đấu, vào tối 22/8 (giờ địa phương), Đêm Gala giao lưu ấm cúng và sôi động đã được tổ chức tại Trung tâm sự kiện Hoàng Thành - Trung tâm Thương mại Sapa (Prague). Chương trình do Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu phối hợp cùng Ban Tổ chức thực hiện.

Gala thu hút đông đảo đại diện các đội bóng, khách mời, văn nghệ sỹ và cộng đồng người Việt từ nhiều nước châu Âu. Ngoài những tiết mục văn nghệ đặc sắc và ẩm thực đậm đà hương vị quê hương, sự kiện còn diễn ra lễ bốc thăm chia bảng, chính thức mở màn cho những cuộc tranh tài hấp dẫn phía trước./.

