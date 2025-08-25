ICFOOD Cup 14 - sân chơi thể thao văn hóa kết nối sinh viên Việt tại Hàn Quốc

Giải bóng đá thường niên ICFOOD Cup lần thứ 14 dành cho sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc đã chính thức khai mạc sáng 24/8 tại sân vận động Đại học Quốc gia Chungnam, với sự tham gia của 16 đội bóng đến từ nhiều trường đại học trên toàn Hàn Quốc.

Ngay từ đầu giờ sáng, không khí lễ khai mạc đã rộn ràng với sự góp mặt của các đại biểu, đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc, cộng đồng sinh viên Việt Nam và đông đảo cổ động viên.

Chương trình bắt đầu bằng lễ diễu hành trang trọng của các đoàn vận động viên. Dẫn đầu là quốc kỳ Việt Nam và Hàn Quốc, biểu tượng cho tình hữu nghị và quan hệ hợp tác gắn bó giữa hai dân tộc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Phạm Hữu Chí nhấn mạnh: “Sau 14 lần thành công, ICFOOD Cup đã vượt ra khỏi khuôn khổ một sự kiện thể thao, trở thành ngày hội lớn - ngày hội của tình hữu nghị Việt-Hàn, của đoàn kết sinh viên Việt Nam, và trên hết là ngày hội của những trái tim đầy nhiệt huyết hướng về một tương lai sáng lạn cho hai dân tộc."

Tiếp đó, Chủ tịch tập đoàn ICFOOD Park Kyun Ik phát biểu chào mừng và khẳng định: “Bóng đá không chỉ là trò chơi của sức mạnh và kỹ thuật, mà còn là ngôn ngữ chung của niềm tin, tình bạn và khát vọng vượt lên chính mình. Tôi tin rằng những giá trị này sẽ đồng hành cùng các bạn du học sinh Việt Nam trong hành trình vươn xa ở Hàn Quốc và trên toàn cầu.”

Ngay trong ngày đầu tiên của giải (ngày 23/8), Ban tổ chức đã sắp xếp một buổi tiệc chiều do ICFOOD tài trợ, tạo không gian giao lưu thân mật giữa các đội bóng, đại biểu và cộng đồng du học sinh.

Đặc biệt, đêm Gala sinh viên cùng ngày đã trở thành điểm nhấn văn hóa đáng nhớ.

Các đại biểu từ Đại sứ quán Việt Nam và Tập đoàn ICFOOD tham dự lễ khai mạc. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Chương trình mở màn bằng ca khúc “Tự nguyện” qua giọng hát sâu lắng của Kiều Phương Mi (Đại học Jeonbuk), tiếp nối là tiết mục múa “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của đoàn Tongwon, mang thông điệp nhân văn về khát vọng sống trong hòa bình.

Sự sôi động được đẩy lên cao trào với ca khúc “시작” (Bắt đầu) do Diệu Thu (Đại học Chungnam) thể hiện và đặc biệt là phần song ca “Bắc Bling” - sự kết hợp độc đáo giữa dân ca quan họ Bắc Ninh và hip-hop hiện đại - do hai bạn Nguyễn Thị Nhàn và Lê Văn Công (Đại học Jeonbuk) trình bày.

Khán giả cũng được thưởng thức tiết mục múa đơn “Buôn trăng” của Vũ Hải Minh (Đại học Jeonbuk), ca khúc “Ngày em đẹp nhất” của Trường Giang (Đại học Konkuk), trước khi khép lại bằng phần nhảy hiện đại sôi động của các nữ sinh Đại học Chonnam.

Với sự đa dạng từ âm nhạc đến vũ đạo, đêm Gala đã mang đến không gian giao lưu nghệ thuật đậm tình quê hương, tạo thêm sắc màu ấm áp, gắn kết và để lại dư âm đẹp trong lòng cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc.

Các đội bóng tham dự lễ diễu hành cũng để lại nhiều ấn tượng với màu sắc riêng. Gachon FC - đương kim vô địch ICFOOD Cup 2024 - xuất hiện đầy tự tin cùng thành tích nổi bật tại nhiều giải sinh viên.

Đội nữ Gachon mang hình ảnh tự tin và khát vọng bứt phá, trong khi Soongsil FC gây chú ý bởi lối chơi kỷ luật và bản lĩnh.

Đại học Tongwon góp mặt với cả đội nam và nữ, đại diện cho tinh thần trẻ trung, quốc tế và gắn kết cộng đồng.

Các đội đến từ Gyeongsang, Sunmoon, Konkuk, Hannam, Chosun đem đến khí thế đầy quyết tâm, thể hiện khát vọng chinh phục và lan tỏa tinh thần fair-play.

Đặc biệt, sự xuất hiện của đội nữ Busan Tempest of Vietnam (BTOV), mới được thành lập hồi tháng Năm vừa qua, đã tạo nhiều kỳ vọng với khẩu hiệu “Mạnh như bão-Đoàn kết như sóng.”

Sau hai ngày tranh tài sôi nổi, giải đấu khép lại với lễ bế mạc trang trọng, đọng lại nhiều cảm xúc trong cộng đồng du học sinh Việt Nam. Những bàn thắng đẹp mắt, những pha bóng kịch tính và những cuộc bám đuổi tỷ số đầy quyết tâm đã để lại những dấu ấn khó quên.

Một điểm nhấn đặc biệt của mùa giải năm nay là phần khen thưởng Mosaic Media Team - nhóm hỗ trợ truyền thông gồm các thành viên đến từ nhiều nơi trên khắp Hàn Quốc.

Với sự sáng tạo và tâm huyết, nhóm đã mang đến những sản phẩm thiết kế, hình ảnh, video chất lượng cao, góp phần quan trọng vào việc lan tỏa tinh thần thể thao của sự kiện.

Phần trao thưởng đã vinh danh các tập thể và cá nhân xuất sắc như cầu thủ ghi bàn nhiều nhất, thủ môn xuất sắc, các đội giành hạng Nhất-Nhì-Ba ở cả bảng nam và nữ, cùng các giải phụ như video “Đội bóng tôi yêu.”

Xen kẽ chương trình là hoạt động bốc thăm may mắn với nhiều phần quà giá trị, từ vé máy bay khứ hồi, máy tính bảng, tai nghe đến các thiết bị gia dụng, mang lại bầu không khí sôi nổi và gắn kết.

Giải ICFOOD Cup lần thứ 14 do công ty ICFOOD phối hợp cùng Chi hội sinh viên Việt Nam, Đại học quốc gia Chungnam, tổ chức.

Trải qua 14 năm duy trì, giải đấu đã trở thành hoạt động thể thao-văn hóa lớn của cộng đồng du học sinh Việt tại Hàn Quốc, không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn góp phần củng cố tình hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc./.

