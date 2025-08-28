80 năm Quốc khánh: Xúc động lễ kỷ niệm tại Malaysia

Trong không khí tưng bừng hướng tới đại lễ của dân tộc, ngày 27/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia, ông Mohamad bin Haji Hasan; Phó Chủ tịch Thượng viện, ông Nur Jazlan bin Tan Sri Mohamed; cùng đông đảo đại diện các phái đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế và bà con Việt kiều tại Malaysia.



Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, ông Đinh Ngọc Linh đã ôn lại những dấu mốc lịch sử hào hùng của dân tộc, từ khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cho đến hành trình vươn mình trở thành một trong 40 nền kinh tế hàng đầu thế giới.



Đại sứ nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, Việt Nam đang bước vào "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" với mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nằm trong top 30 thế giới về năng lực cạnh tranh số và chính phủ điện tử vào năm 2030.

Kỷ nguyên này tập trung vào phát triển vượt bậc, đưa đất nước lên một vị thế mới trong cộng đồng quốc tế, dựa trên việc phát huy tối đa nội lực, đặc biệt là khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.



Đại sứ Đinh Ngọc Linh cũng khẳng định Việt Nam đang nỗ lực phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi số và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Ông đánh giá cao các quốc gia và đối tác đã đồng hành cùng Việt Nam trong suốt 80 năm qua.

Mục tiêu của Việt Nam đến năm 2030 sẽ nằm trong top 3 Đông Nam Á về nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI), top 30 thế giới về năng lực cạnh tranh số và chính phủ điện tử, và là nơi quy tụ các doanh nghiệp công nghệ đẳng cấp thế giới.



Nhân dịp này, Đại sứ Đinh Ngọc Linh cũng nhắc lại cột mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Malaysia với việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 11/2024.

Ông khẳng định Việt Nam tự hào là đối tác chiến lược toàn diện duy nhất của Malaysia tại Đông Nam Á.



Về phía Malaysia, Bộ trưởng Ngoại giao Mohamad bin Haji Hasan đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Ngày Quốc khánh của Việt Nam. Bộ trưởng Mohamad và Đại sứ Đinh Ngọc Linh đã cùng thực hiện nghi thức cắt bánh, thể hiện sự đoàn kết và hữu nghị giữa hai quốc gia.



Là người con xa xứ, chị Ma Ri Dam, Trưởng Ban Liên lạc của cộng đồng người Chăm tại Malaysia, xúc động chia sẻ rằng chị thực sự rất bồi hồi khi được dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Chị thể hiện niềm hạnh phúc khi được chứng kiến sự vẻ vang và hào hùng của dân tộc ta, đồng thời bày tỏ mong muốn đất nước Việt Nam ngày càng vững mạnh và sánh vai với các cường quốc năm châu.

Trong khi chị Đinh Thu Hà, Việt kiều tại Malaysia, thể hiện niềm tự hào khi chứng kiến sự phát triển của đất nước cũng như sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt ở Malaysia.



Nhiều khách mời Malaysia đã bày tỏ niềm vui và tình cảm đặc biệt với Việt Nam. Nhà nghiên cứu về lịch sử và văn hóa Việt Nam - Giáo sư Ruhanas Harun tại Đại học Quốc phòng Malaysia cho biết, bà thực sự cảm động khi được mời tham dự lễ kỷ niệm để chia sẻ niềm vui với các bạn Việt Nam.

Bà nhận xét, việc luôn ghi nhớ công cuộc đấu tranh giành độc lập là rất quan trọng vì đây là niềm tự hào về truyền thống lịch sử của đất nước.

Trong khi đó, ông Lee Yon Siang thuộc Đại học Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah cho biết, ông rất ấn tượng với không khí buổi lễ. Điều này giúp ông hiểu thêm về nét văn hóa của Việt Nam như trang phục truyền thống và ẩm thực tuyệt vời của người Việt.



Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng và ấm cúng. Bạn bè quốc tế đã được xem triển lãm ảnh về đất nước và con người Việt Nam, cũng như chiêm ngưỡng màn trình diễn áo dài duyên dáng và thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc cùng các món ăn truyền thống của Việt Nam./.

80 năm Quốc khánh: Việt Nam - Hình mẫu phát triển và đối tác chiến lược khu vực Nhà báo kỳ cựu Anthoni Mohammad nhấn mạnh Việt Nam không chỉ là hình mẫu phát triển bền vững mà còn cùng Indonesia xây dựng quan hệ đối tác chiến lược kiểu mẫu, củng cố vị thế trung tâm của ASEAN.