80 năm Quốc khánh: Minh chứng cho tình hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, ngày 26/8, tại thủ đô Brussels, trong không khí hân hoan hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Đại sứ Kingphokeo Phommahaxay cùng phu nhân và đoàn cán bộ Đại sứ quán Lào tại Bỉ đã đến thăm, chúc mừng Đại sứ quán Việt Nam.

Đây không chỉ là lời chúc mừng thân tình, mà còn là minh chứng sâu sắc cho tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Lào.

Đại sứ Việt Nam tại Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU), ông Nguyễn Văn Thảo, cùng phu nhân và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam đã nồng nhiệt đón tiếp đoàn bạn trong bầu không khí trang trọng, ấm áp.

Phát biểu tại buổi gặp, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm thủy chung, gắn bó mà Lào luôn dành cho Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh tình anh em Việt-Lào là mối quan hệ hiếm có trên thế giới, được tôi luyện qua những năm tháng gian khổ của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và tiếp tục được bồi đắp trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Đại sứ Kingphokeo Phommahaxay (trái) tặng hoa cho Đại sứ Nguyễn Văn Thảo. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo cũng thông tin tới các bạn Lào về những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế.

Đại sứ khẳng định: Việt Nam luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trong chặng đường ấy, tình hữu nghị Việt-Lào luôn là điểm tựa vững chắc và bền chặt.

Đặc biệt, Đại sứ cho biết trong khuôn khổ Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sắp tới, đoàn diễu hành của Lào tại Hà Nội sẽ là biểu tượng sinh động cho tình đoàn kết thủy chung, khẳng định mối quan hệ keo sơn, gắn bó giữa hai dân tộc.

Về phần mình, Đại sứ Kingphokeo Phommahaxay trân trọng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới nhân dân Việt Nam nhân chặng đường lịch sử 80 năm, bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển toàn diện của Việt Nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là đường lối đối ngoại rộng mở, chủ động hội nhập quốc tế.

Đại sứ Kingphokeo Phommahaxay tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực cũng như thế giới.

Trong bầu không khí đầm ấm của tình bạn thủy chung, các vị khách Lào và cán bộ ngoại giao hai nước đã cùng nhau thưởng thức những món ăn truyền thống đặc sắc của Việt Nam như nem rán, giò lụa, góp phần gắn kết thêm sự gần gũi, thân tình giữa những người bạn láng giềng.

Cán bộ Đại sứ quán Lào và Đại sứ quán Việt Nam tại Brussels cùng nâng ly chúc mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Những khoảnh khắc giàu ý nghĩa trong buổi gặp gỡ đã để lại dấu ấn sâu đậm, càng khẳng định rằng trong chặng đường đối ngoại hiện nay của Việt Nam, tình đoàn kết đặc biệt Việt-Lào luôn giữ vị trí thiêng liêng, bền vững.

Đó là tài sản vô giá mà các thế hệ hôm nay và mai sau của hai đất nước có trách nhiệm gìn giữ, vun đắp, để mối quan hệ thủy chung ấy tiếp tục tỏa sáng, đồng hành cùng sự phát triển của khu vực và thế giới.

Cùng ngày, đoàn cán bộ Đại sứ quán Lào tại Cộng hòa Áo, do Đại sứ Khampheng Douangthongla dẫn đầu, cũng đã tới Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Vienna để chúc mừng.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, trong không khí thắm tình anh em, Đại sứ Lào đã trân trọng gửi lời chúc mừng tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam về những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong 80 năm qua trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại, quốc phòng-an ninh; nhấn mạnh Việt Nam hiện đã trở thành một trong những quốc gia có uy tín và vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên trường quốc tế.

Đại sứ khẳng định tình đoàn kết và tình cảm anh em thắm thiết giữa hai nước Việt Nam-Lào là mối quan hệ đặc biệt, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane đặt nền móng, đã và sẽ luôn được duy trì, phát huy bởi các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng tiếp đoàn cán bộ Đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Cộng hòa Áo. (Ảnh: TTXVN phát)

Thay mặt các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Áo, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng cảm ơn tình cảm của các bạn Lào. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình đoàn kết thủy chung, son sắt mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Đại sứ khẳng định tình hữu nghị Việt-Lào là tài sản vô giá luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp và xây dựng. Mối quan hệ thủy chung, son sắt đó tiếp tục được vun đắp trong hiện tại và sẽ ngày càng phát triển bền chặt trong tương lai.

Năm nay là năm rất đặc biệt khi cả hai nước đều kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của dân tộc. Cuối năm nay Lào sẽ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập CHDCND Lào (2/12/1975-2/12/2025) và kỷ niệm 105 năm ngày sinh của Chủ tịch Kaysone Phomvihane, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân các Bộ tộc Lào (13/12/1920-13/12/2025).

Hai bên cùng nhau ôn lại một số kỷ niệm trong quan hệ Việt-Lào, những gian khổ, ngọt bùi mà các thế hệ nhân dân hai nước đã cùng nhau sát cánh vượt qua.

Bên cạnh đó, hai Đại sứ cùng thảo luận một số biện pháp, sáng kiến nhằm thúc đẩy giao lưu, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hai Đại sứ quán và trong khuôn khổ Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại các diễn đàn đa phương, Liên hợp quốc ở Vienna, cũng như trong quan hệ với nước sở tại./.

