Tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc

80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) không chỉ là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam mà còn là niềm vui chung của nhân dân Lào anh em.

Trên đây là khẳng định của Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lào Bounleua Phandanouvong.

Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Bounleua Phandanouvong đã chia sẻ nhiều cảm nhận sâu sắc với phóng viên TTXVN tại Lào về những thành tựu của Việt Nam cũng như mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào-Việt Nam.

Ông Bounleua Phandanouvong cho biết ông có mối quan hệ rất gắn bó với Việt Nam, từ nhỏ đã được học tập nhiều năm tại Việt Nam và sau này cũng có nhiều lần sang Việt Nam công tác.

Bản thân ông đã tận mắt chứng kiến quá trình phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, trong suốt 80 năm thành lập nước, đặc biệt sau gần 40 năm thực hiện Công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện và mang tính lịch sử.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lào bày tỏ rằng Việt Nam đã giữ vững ổn định chính trị, xây dựng nền quốc phòng-an ninh vững mạnh và được cộng đồng quốc tế đánh giá là một trong những quốc gia an toàn hàng đầu châu Á. Đây là nền tảng quan trọng để thu hút đầu tư nước ngoài, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Theo ông, Việt Nam là nước có mức thu nhập bình quân đầu người chỉ 440 USD/người/năm vào năm 2000, nhưng đến nay thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đã vươn lên hơn 4.000 USD/người/năm, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Việt Nam đã khẳng định vị thế quốc tế khi hai lần đảm nhiệm thành công vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Với tư cách là nước anh em láng giềng gần gũi và có mối quan hệ đặc biệt với Việt Nam, Lào rất tự hào và coi đây cũng là những thành tựu của chính mình. Những thành công của Việt Nam sẽ là nguồn động viên, cổ vũ to lớn cho Lào trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Tiết mục hát múa ca ngợi tình đoàn kết Việt Nam-Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Ông Bounleua Phandanouvong bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là sự lãnh đạo của các đồng chí lãnh đạo cấp cao, với tầm nhìn xa trông rộng, nắm chắc yêu cầu thực tế của tình hình phát triển, Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, đạt được các mục tiêu mà Đảng, Nhà nước đề ra.

Không chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ, nhân dân hai nước Lào và Việt Nam có lý do sâu xa để gắn bó bền chặt, đó là mối quan hệ lịch sử thủy chung, son sắt, được hình thành và thử thách qua những năm tháng đấu tranh gian khổ chống thực dân, đế quốc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, nhân dân hai nước Lào-Việt Nam đã kề vai sát cánh chiến đấu chống kẻ thù chung, từ Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa Xuân năm 1975. Hàng vạn chiến sỹ, những người con ưu tú của hai dân tộc Lào-Việt Nam đã hy sinh vì độc lập, tự do.

Ông Bounleua xúc động nhắc lại mối quan hệ đoàn kết chiến đấu đặc biệt ấy là tài sản chung vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển của cả hai nước.

Ngày nay, quan hệ Lào-Việt Nam tiếp tục phát triển toàn diện, sâu sắc trên mọi lĩnh vực: chính trị-đối ngoại có sự tin cậy đặc biệt; quốc phòng-an ninh hợp tác chặt chẽ và là trụ cột quan trọng bảo đảm ổn định; kinh tế-thương mại, đầu tư không ngừng mở rộng, với Việt Nam là một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Lào.

Đặc biệt, lĩnh vực giáo dục-đào tạo là điểm sáng: hiện có khoảng 16.000 sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam và đây sẽ là lực lượng trí thức trẻ, là tương lai của Lào trong công cuộc phát triển đất nước.

Không dừng ở đó, hai Đảng, hai Nhà nước Lào-Việt Nam đang phối hợp triển khai nhiều dự án chiến lược, trong đó có tuyến cao tốc Vientiane-Hà Nội, mở ra cơ hội kết nối mới về kinh tế, giao thông, du lịch giữa hai quốc gia.

Theo Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lào, thời gian tới, hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế để tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp; đồng thời, phải tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho thế hệ trẻ hiểu rõ về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, để tình cảm thiêng liêng này được truyền mãi cho muôn đời sau.

80 năm Quốc khánh Việt Nam là dịp để nhìn lại chặng đường vẻ vang của dân tộc Việt Nam, đồng thời khẳng định mối quan hệ đặc biệt, thủy chung hiếm có giữa hai nước Lào-Việt Nam.

Ông Bounleua khẳng định lại những thành tựu mà Việt Nam đạt được cũng là niềm tự hào của nhân dân Lào.

Tình hữu nghị vĩ đại và mối quan hệ đặc biệt giữa Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào sẽ mãi mãi là tài sản vô giá, là động lực to lớn cho cả hai dân tộc trên con đường xây dựng và phát triển đất nước./.

