Việt Nam-Lào tiếp tục thắt chặt quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện

Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thăm chính thức Lào từ ngày 21-22/8.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, chiều 21/8 tại thủ đô Vientiane, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Sonexay Siphandone.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng đến thăm chính thức Lào, chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đã dành cho Đoàn sự quan tâm đặc biệt và trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới đồng chí Thongloun Sisoulith, đồng chí Sonexay Siphandone và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Lào; chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà Lào đạt được sau gần 40 năm đổi mới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith làm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đất nước Lào anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng XI và tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XII, xây dựng đất nước Lào ngày càng phồn vinh và thịnh vượng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thông tin với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Sonexay Siphandone về tình hình Việt Nam gần đây; báo cáo về kết quả hội đàm thực chất và hiệu quả với Phó Chủ tịch nước Pany Yathotou, qua đó hai bên đã đạt được sự nhất trí cao về các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ đặc biệt hai nước nói chung, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quan hệ Việt Nam-Lào trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh với chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị hai nước, đặc biệt là của hai đồng chí Tổng Bí thư, cùng nỗ lực của các bộ ngành, chỉ trong thời gian ngắn nhiều dự án, nội dung hợp tác chiến lược trọng điểm đã được triển khai, tạo bước đột phá mới trong quan hệ song phương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ trân trọng và đánh giá cao việc Đảng, Nhà nước Lào sẽ tổ chức Lễ công nhận di tích “Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh trên đất Lào” là di tích lịch sử cấp quốc gia của Lào, điều này tiếp tục khẳng định giá trị lịch sử chung, thể hiện sự trân trọng và tôn vinh tình đoàn kết, gắn bó keo sơn, thủy chung trong sáng giữa hai nước Việt Nam-Lào; cảm ơn và bày tỏ mong muốn Chính phủ Lào tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào được làm ăn, sinh sống và ổn định địa vị pháp lý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm chính thức của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến Lào, góp phần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước; chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua trên các lĩnh vực có nhiều điểm sáng, nổi bật các dự án hợp tác chiến lược trọng điểm giữa hai bên được triển khai tích cực; bày tỏ đặc biệt cảm ơn sự giúp đỡ to lớn của Đảng, Nhà nước Việt Nam dành cho Lào từ trước đến nay, trong đó nhấn mạnh giá trị và ý nghĩa quan trọng mà Việt Nam đã giúp đào tạo nguồn nhân lực cho Lào, được thể hiện qua các dự án có ý nghĩa to lớn, biểu tượng của quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào; nhất trí cao về phương hướng hợp tác trên các lĩnh vực, nhấn mạnh hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone (phải) tiếp Phó Chủ tịch nước Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân sang thăm chính thức Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Trao đổi tại cuộc tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone nhấn mạnh thời gian tới hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường kết nối hai nền kinh tế, đặc biệt thông qua việc kết nối cơ sở hạ tầng, tài chính, ngân hàng phối hợp chính sách đưa hợp tác kinh tế trở thành trụ cột chính trong quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam-Lào; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ tìm các giải pháp pháp để tăng cường hợp tác kinh tế, nâng cao kim ngạch thương mại hai chiều.

Tại cuộc hội đàm chiều cùng ngày giữa Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou, hai bên đã cùng thông báo cho nhau biết tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi, đánh giá về tình hình hợp tác giữa hai nước thời gian qua, trong đó đánh giá cao về kết quả hợp tác giữa hai nước trong tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, hợp tác đầu tư, giáo dục văn hóa, giao lưu nhân dân đang phát triển hết sức tốt đẹp; nhấn mạnh việc các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội hai nước thường xuyên thăm lẫn nhau và cùng tham dự những sự kiện lễ kỷ niệm lớn ở mỗi nước là bằng chứng sinh động về mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, tin cậy và thủy chung giữa hai dân tộc.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch nước Lào đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; việc hai nước phối hợp, thúc đẩy để Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Vườn quốc gia Hin Namno là Di sản Thiên nhiên Thế giới liên biên giới, cho đây là thắng lợi của tình đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam.

Hai bên nhất trí trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện tốt các thỏa thuận cấp cao đã ký, đảm bảo tiến độ các dự án hợp tác trọng điểm; nhất trí nỗ lực nâng tầm hợp tác, tăng cường kết nối hai nền kinh tế, cả kết nối cứng (về hạ tầng) và kết nối mềm (về cơ chế, chính sách), tiến tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỷ USD; có chính sách ưu đãi doanh nghiệp lớn Việt Nam có thế mạnh đầu tư vào Lào; tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng, trong đó đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma tuý, an ninh mạng; phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào; cùng nhau tôn tạo các tượng đài liên minh chiến đấu của hai nước.

Hai Phó Chủ tịch nước Việt Nam-Lào nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực có nhiều thách thức, hai bên cần duy trì hợp tác chặt chẽ, phối hợp lập trường và ủng hộ lẫn nhau, nhất là trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng mà hai nước là thành viên, đóng góp tích cực cho hòa bình hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới./.

