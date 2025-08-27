80 năm Quốc khánh: Việt Nam-Lào củng cố tình hữu nghị và hợp tác toàn diện

Sáng 27/8 tại thủ đô Vientiane, Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức buổi tọa đàm nhân Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Lào, Nguyễn Minh Tâm, tham dự và chia sẻ về ý nghĩa lịch sử, thành tựu 80 năm phát triển đất nước và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Tham dự sự kiện có bà Vilavone Phanthavong, Phó trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cùng đông đảo đại diện các bộ, ngành và các cơ quan liên quan của Lào.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh truyền thống kề vai sát cánh của hai Đảng, hai dân tộc trong mọi hoàn cảnh, góp phần tô thắm tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Các đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Ông điểm lại những mốc lịch sử quan trọng, từ thắng lợi Cách mạng Tháng Tám, chiến thắng các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, đến thành tựu Đổi mới từ năm 1986 và vị thế Việt Nam ngày nay là một trong những nền kinh tế năng động hàng đầu khu vực, với quan hệ đối ngoại rộng mở.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cũng nhấn mạnh “tài sản vô giá” là mối quan hệ Việt-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong dày công vun đắp, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước tiếp tục giữ gìn.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới biến động, hai bên cần tăng cường hợp tác trong tuyên truyền, giáo dục truyền thống, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa và giữ vững hòa bình, ổn định, phát triển bền vững.

Buổi tọa đàm kết thúc trong không khí hữu nghị, thắm tình đồng chí, củng cố niềm tin và gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào./.

