Chính trị

80 năm Quốc khánh: Việt Nam-Lào củng cố tình hữu nghị và hợp tác toàn diện

Tọa đàm tại Vientiane khẳng định mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào là tài sản vô giá, tiếp tục được hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân gìn giữ, phát huy trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Xuân Tú-Bá Thành
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm chia sẻ tại sự kiện về ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cùng những thành tựu của Việt Nam sau 80 năm, đặc biệt sau gần 40 năm đổi mới. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm chia sẻ tại sự kiện về ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cùng những thành tựu của Việt Nam sau 80 năm, đặc biệt sau gần 40 năm đổi mới. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Sáng 27/8 tại thủ đô Vientiane, Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức buổi tọa đàm nhân Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Lào, Nguyễn Minh Tâm, tham dự và chia sẻ về ý nghĩa lịch sử, thành tựu 80 năm phát triển đất nước và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Tham dự sự kiện có bà Vilavone Phanthavong, Phó trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cùng đông đảo đại diện các bộ, ngành và các cơ quan liên quan của Lào.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh truyền thống kề vai sát cánh của hai Đảng, hai dân tộc trong mọi hoàn cảnh, góp phần tô thắm tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

ttxvn-lao-to-chuc-buoi-noi-chuyen-ve-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-viet-nam2.jpg
Các đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Ông điểm lại những mốc lịch sử quan trọng, từ thắng lợi Cách mạng Tháng Tám, chiến thắng các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, đến thành tựu Đổi mới từ năm 1986 và vị thế Việt Nam ngày nay là một trong những nền kinh tế năng động hàng đầu khu vực, với quan hệ đối ngoại rộng mở.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cũng nhấn mạnh “tài sản vô giá” là mối quan hệ Việt-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong dày công vun đắp, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước tiếp tục giữ gìn.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới biến động, hai bên cần tăng cường hợp tác trong tuyên truyền, giáo dục truyền thống, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa và giữ vững hòa bình, ổn định, phát triển bền vững.

Buổi tọa đàm kết thúc trong không khí hữu nghị, thắm tình đồng chí, củng cố niềm tin và gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)
#80 năm Quốc khánh #Việt Nam-Lào #Cách mạng Tháng Tám #Tọa đàm Lào
Theo dõi VietnamPlus

80 NĂM NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Quốc khánh 2/9

Quan hệ Việt Nam-Lào

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ông Lê Quốc Minh tái cử chức Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Báo Nhân Dân

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh được tín nhiệm tái cử chức Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Báo Nhân dân, nhiệm kỳ 2025-2030.

Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”. (Ảnh: TTXVN phát)

Hòa nhập nhưng không hòa tan - Hướng đi đúng đắn của Việt Nam

Theo Chủ tịch Hội người Việt tại thủ đô Canberra (Australia), nền độc lập của đất nước Việt Nam không phải dễ có được mà là nhờ sự hy sinh của rất nhiều người; trong những năm qua, Việt Nam hòa nhập tốt với thế giới nhưng không hòa tan, đó là hướng đi đúng đắn.

Cán bộ chiến sỹ cảnh sát biển Việt Nam giới thiệu về tàu CBS 8001. (Ảnh: Văn Phong/TTXVN)

Cảnh sát biển Việt Nam-Indonesia tăng cường hợp tác

Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam do Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 làm Trưởng đoàn, đã chào xã giao lãnh đạo Cảnh sát biển Indonesia và đồng chủ trì Hội nghị song phương.