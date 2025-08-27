Đại sứ Lào chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Bộ Quốc phòng nhân dịp Quốc khánh

Sáng 27/8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh đến tặng hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Khamphao Ernthavanh gửi lời chúc mừng các tướng lĩnh, sỹ quan, binh sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam; khẳng định thành công của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945 đã mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam, đồng thời cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giành độc lập ở các nước trên thế giới.

Chúc mừng những thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam đạt được trong 80 năm qua, Đại sứ Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng được lãnh đạo cấp cao hai nước ghi nhận, tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Lào luôn biết ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam đã kề vai sát cánh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay; khẳng định, trên cương vị công tác luôn ủng hộ và là cầu nối thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Lào phát triển trên các lĩnh vực, trong đó có quốc phòng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng cảm ơn tình cảm chân thành cùng những lời chúc mừng tốt đẹp của Đại sứ Khamphao Ernthavanh gửi tới toàn thể các tướng lĩnh, sỹ quan, binh sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thượng tướng khẳng định Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng liền kề; nhân dân và quân đội hai nước từng chung một chiến hào trong sự nghiệp đấu tranh chống thực dân, đế quốc xâm lược, giành độc lập dân tộc cho mỗi nước.

Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ to lớn, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội nhân dân Lào anh em đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong mọi hoàn cảnh, Việt Nam luôn coi trọng gìn giữ và không ngừng phát huy mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, son sắt Việt-Lào.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng Lào đã nhận lời mời sang dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tích cực ủng hộ việc xây dựng cụm Tượng các chiến sỹ Lào tại khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, cử khối quân nhân Lào tham gia diễu binh tại Lễ kỷ niệm.

Lễ kỷ niệm là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng nhằm tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc tiền bối cách mạng, anh hùng, liệt sỹ và nhân dân đã hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước; tri ân sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của bạn bè quốc tế, nhân dân tiến bộ trên thế giới đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam, trong đó có Lào./.

