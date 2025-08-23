Tổ chức tiệc chiêu đãi chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Lào

Tối 22/8 tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã long trọng tổ chức Tiệc chiêu đãi chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou; các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận, Bộ, ngành và một số địa phương của Lào; đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào; các vị Đại sứ, Đại biện, đại diện tổ chức quốc tế cùng đông đảo khách quý Lào, Việt Nam và quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đã điểm lại chặng đường 80 năm đầy tự hào của dân tộc Việt Nam kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã giành thắng lợi vĩ đại trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, đạt được những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm chia sẻ từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên trở thành nền kinh tế có quy mô đứng trong nhóm dẫn đầu ASEAN, là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, du khách và bạn bè quốc tế.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm tham quan triển lãm về quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam ngày nay đã tham gia ngày càng chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong các cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế, góp phần vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Theo Đại sứ Nguyễn Minh Tâm, trong suốt tiến trình lịch sử 80 năm qua, tình đoàn kết, gắn bó keo sơn với Lào luôn là nhân tố đặc biệt quan trọng làm nên sức mạnh của cách mạng Việt Nam.

Hai nước luôn kề vai sát cánh, trong các thời kỳ và ngày nay tiếp tục đồng hành trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ vô tư, chí tình của nhân dân Lào các dân tộc cũng như sự ủng hộ quý báu của bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou và một số đại biểu Việt Nam và Lào đã cùng nhau cắt bánh chúc mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ngay sau đó, các đại biểu đã cùng thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc với những ca khúc trữ tình ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời tôn vinh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia.

Nghệ sỹ quân đội Lào hát bài hát Việt Nam thể hiện tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Tiếng hát, điệu múa vang lên hòa quyện trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả, tạo nên một bầu không khí chan chứa tình thân.

Không chỉ dừng lại ở đó, các đại biểu và bạn bè quốc tế còn cùng nhau hòa mình trong những điệu múa truyền thống của Lào, thể hiện tinh thần gắn kết, sự gần gũi và tình cảm chân thành. Tất cả đã để lại những hình ảnh đẹp, đầy ý nghĩa trong dịp kỷ niệm trọng đại này./.

80 năm Quốc khánh: Phát huy truyền thống gắn bó, đoàn kết Việt Nam-Lào Đại sứ quán Lào tại Australia chúc mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam, khẳng định quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt-Lào luôn là tài sản vô giá, được các thế hệ gìn giữ, vun đắp và phát huy.