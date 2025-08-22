Thông tin mới về hoạt động diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam) thông tin sẽ có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Một số nội dung đặc sắc và mới nhất về lễ diễu binh, diễu hành tại Lễ Kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã được cung cấp tại họp báo về triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc chiều 22/8.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam) thông tin sẽ có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành: Một là khối rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa lực lượng pháo lễ; hai là lực lượng không quân bay chào mừng; ba là lực lượng diễu binh, diễu hành; bốn là khối lực lượng xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an, lực lượng diễu binh trên biển và 13 khối diễu hành quần chúng; thứ 5 là lực lượng đứng làm nền; thứ 6 là lực lượng xếp hình, xếp chữ.

Nhìn chung đến nay các khối, các lực lượng đều hoàn thành tốt chương trình huấn luyện, 100% cán bộ, chiến sỹ có nhận thức tốt, quyết tâm cao, phấn khởi thực hiện nhiệm vụ.

Ban tổ chức cũng thông tin các mốc thời gian tiếp theo người dân có thể theo dõi lễ diễu binh, diễu hành gồm 20 giờ ngày 24/8 diễn ra tổng hợp luyện lần 2.

Sơ duyệt cấp nhà nước vào 20 giờ ngày 27/8. Tổng duyệt cấp nhà nước vào 6 giờ 30 ngày 30/8.

Lễ diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra vào 6 giờ 30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình./.

Cận cảnh "biển người" trong buổi hợp luyện đầu tiên diễu binh, diễu hành A80 Rất đông người dân đã hòa mình thành một khối đi theo ngay sau các khối diễu binh, diễu hành ở buổi hợp luyện đầu tiên diễu binh, diễu hành A80.