Cảm nhận du khách nước ngoài khi xem diễu binh dù phải chờ 4 tiếng.

Quần thể Dugong đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao do nhiều mối đe dọa từ cả con người và tự nhiên, do đó, việc bảo tồn loài vật hiền lành này là nhiệm vụ cấp bách của Côn Đảo cũng như quốc gia.