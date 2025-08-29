Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại tỉnh Udon Thani của Thái Lan

Tối 28/8, tại Trung tâm hội nghị VT Namnueng ở thành phố Udon Thani, tỉnh Udon Thani, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Tham dự buổi lễ có khoảng 800 khách mời, trong đó có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, đoàn công tác của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch do ông Nguyễn Văn Dương, Phó giám đốc Khu di tích dẫn đầu, Tổng lãnh sự quán Lào tại Khon Kaen Somsack Vilaythone, Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan-Việt Nam Sanan Angubolkul, Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân Thái Lan-Việt Nam toàn Thái Lan Hồ Văn Lâm, lãnh đạo và đại diện lãnh đạo nhiều tỉnh thành Đông Bắc Thái Lan cùng đông đảo bà con kiều bào về hội tụ.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh xúc động bày tỏ bản Tuyên ngôn Độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trên Quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9/1945 lịch sử đã khẳng định mạnh mẽ quyền dân tộc và quyền con người của nhân dân Việt Nam trước toàn thế giới. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ, trở thành người chủ đất nước, làm chủ xã hội, làm chủ vận mệnh của mình.

Tám thập kỷ đã đi qua là 80 năm của biết bao gian nan, thử thách nhưng cũng đầy ắp những kỳ tích. Từ một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh, Việt Nam đã vươn mình mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng. Việt Nam hôm nay là một quốc gia năng động, trách nhiệm, là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh khẳng định trong hành trình xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai cùng bạn bè năm châu, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Thái Lan giữ một vai trò đặc biệt quan trọng. Dấu ấn lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đất nước Thái Lan cách đây gần 100 năm và những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan là những nhân tố quan trọng vun đắp nền tảng vững chắc cho quan hệ “Đối tác Chiến lược Toàn diện” Việt Nam-Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Nhân dịp lễ trọng đại này, Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Chính phủ Thái Lan, chính quyền các tỉnh Đông Bắc Thái Lan về chính sách hỗ trợ kiều bào, về quan hệ hợp tác tích cực với Tổng lãnh sự quán Việt Nam trong nhiều năm qua, tin tưởng bà con kiều bào sẽ tiếp tục là nhân tố tích cực góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Thái Lan, xây dựng quan hệ với nhân dân Thái Lan thêm gắn bó, nghĩa tình.

Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani - ông Rachan Sunhua và Phó Tỉnh trưởng tỉnh Khon Kaen - ông Prachuap Rakphat, đều có phát biểu bày tỏ niềm hân hạnh tới tham dự buổi lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, khẳng định trải qua chặng đường 80 năm, Việt Nam đã chứng minh sức mạnh của tinh thần đoàn kết, lòng dũng cảm và sự hy sinh to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước, để ngày nay trở thành một quốc gia có vai trò quan trọng trong khu vực ASEAN cũng như trên trường quốc tế.

Hai vị lãnh đạo tỉnh cũng nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó lâu dài, bền chặt của hai địa phương với cộng đồng người Việt Nam cả trên phương diện lịch sử, văn hóa, kinh tế và giao lưu nhân dân, đề cao cộng đồng người Thái gốc Việt tại Udon Thani và Khon Kaen đã và đang có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của địa phương, đồng thời là chiếc cầu nối thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Trong không khí hân hoan tự hào kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, các đại biểu đã cùng thưởng thức những tiết mục văn nghệ do các nghệ sỹ từ trong nước sang biểu diễn cùng bà con kiều bào ca ngợi quê hương đất nước, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh; cùng chiêm ngưỡng màn trình diễn áo dài Việt Nam và thưởng thức tiệc chiêu đãi mừng Quốc khánh, cầu chúc cho quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Thái Lan-Việt Nam ngày càng phát triển rực rỡ, vững chắc, bền lâu, đạt được nhiều thành tựu mới trong mọi lĩnh vực hợp tác./.

Kiều bào Thái Lan luôn nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh nhân dân Việt Nam và bà con kiều bào đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng trong suốt 1 thế kỷ qua.