Văn hóa

Truyền thông

Học giả Campuchia: Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên mới

Trong bài viết trên Khmer Times, học giả Campuchia đánh giá cao các cải cách hành chính, mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quang Anh
Báo Khmer Times đăng tải bài viết với tiêu đề “Tự hào về vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và củng cố quan hệ Campuchia-Việt Nam” ngày 28/8/2025. (Nguồn: TTXVN phát)
Báo Khmer Times đăng tải bài viết với tiêu đề “Tự hào về vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và củng cố quan hệ Campuchia-Việt Nam” ngày 28/8/2025. (Nguồn: TTXVN phát)

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam, học giả Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Viện Quan hệ quốc tế, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC), Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia học tại Việt Nam (CAVA) - đã có bài viết trên Khmer Times ca ngợi những thành tựu của Việt Nam.

Trong bài viết, ông nhấn mạnh thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945 là bước ngoặt mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đồng thời truyền cảm hứng cho phong trào giải phóng ở Campuchia, Lào và nhiều nước khác. Từ chỗ lệ thuộc, nhân dân Việt Nam đã trở thành người làm chủ vận mệnh.

Theo nhà nghiên cứu thuộc RAC, từ sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, Việt Nam đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho các dân tộc bị áp bức, bóc lột và các dân tộc yêu chuộng hòa bình, cũng như được xem là hình mẫu lý tưởng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 không chỉ đơn thuần là chiến thắng của một dân tộc trước đế quốc thực dân, chiến thắng này còn mở ra một kỷ nguyên mới cho ngoại giao của một quốc gia có chủ quyền.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập hiện nay, tinh thần Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn còn nguyên giá trị và cần tiếp tục được phát huy. Những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám vẫn là nền tảng để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng hội nhập quốc tế sâu rộng hơn.

Học giả Uch Leang đánh giá sau gần 40 năm thực hiện Công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã tạo dựng những sức mạnh mới đó đến từ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kinh nghiệm tích lũy, sự thống nhất của “ý Đảng, lòng Dân,” sức mạnh của lực lượng vũ trang, của quyết tâm giải phóng lực lượng sản xuất, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, nhất là nguồn nhân lực và thành tựu khoa học công nghệ hiện đại, để đổi mới, chuyển đổi số, phát triển đất nước với mục tiêu trở thành một nước phát triển vào năm 2045...

Học giả Campuchia đánh giá cao các cải cách hành chính, mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Về quan hệ song phương, ông Uch Leang khẳng định Việt Nam và Campuchia không chỉ là láng giềng mà còn là anh em thân thiết mọi thời đại, trong cả chiến tranh và thời bình.

Hai dân tộc đã cùng nhau đấu tranh giành độc lập, hòa bình, và tiếp tục đồng hành trong phát triển. Việt Nam từng giúp Campuchia thoát khỏi chế độ Khmer Đỏ, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do.

Ngày nay, hai nước duy trì quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện vì hòa bình, ổn định và phát triển.

Tác giả bày tỏ tin tưởng: “Tự hào về vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, hai nước sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ trên mọi lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác khu vực và thế giới”./.

(TTXVN/Vietnam+)
#quan hệ Việt Nam-Campuchia #Quốc khánh Việt Nam #Cách mạng Tháng Tám Campuchia
Theo dõi VietnamPlus

Quan hệ Việt Nam-Campuchia

Tin liên quan

Lãnh đạo Bộ Nội vụ Campuchia chúc mừng Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia. (Ảnh: Quang Anh/TTXVN)

Vun đắp quan hệ đối tác an ninh Việt Nam-Campuchia

Công an Nhân dân Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Nội vụ Campuchia trong công tác hợp tác bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Tin cùng chuyên mục

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình Tượng Bác Hồ. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Lễ khánh thành công trình tượng Bác Hồ tại Đà Nẵng

Đây sẽ là địa chỉ văn hóa đặc sắc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy tinh thần hiếu học, thúc đẩy phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ông Lê Quốc Minh tái cử chức Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Báo Nhân Dân

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh được tín nhiệm tái cử chức Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Báo Nhân dân, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

AIBD 2025: Thúc đẩy chiến lược truyền thông thời đại số

Hội nghị toàn thể AIBD năm 2025 muốn nêu bật sứ mệnh cốt lõi của tổ chức ra đời năm 1977 này là thúc đẩy ngành truyền thông phát triển bằng trách nhiệm và sự sáng tạo, đặc biệt trong thời đại công nghệ, AI ngày càng đóng vai trò quan trọng.