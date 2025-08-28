Học giả Campuchia: Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên mới

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam, học giả Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Viện Quan hệ quốc tế, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC), Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia học tại Việt Nam (CAVA) - đã có bài viết trên Khmer Times ca ngợi những thành tựu của Việt Nam.

Trong bài viết, ông nhấn mạnh thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945 là bước ngoặt mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đồng thời truyền cảm hứng cho phong trào giải phóng ở Campuchia, Lào và nhiều nước khác. Từ chỗ lệ thuộc, nhân dân Việt Nam đã trở thành người làm chủ vận mệnh.

Theo nhà nghiên cứu thuộc RAC, từ sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, Việt Nam đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho các dân tộc bị áp bức, bóc lột và các dân tộc yêu chuộng hòa bình, cũng như được xem là hình mẫu lý tưởng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 không chỉ đơn thuần là chiến thắng của một dân tộc trước đế quốc thực dân, chiến thắng này còn mở ra một kỷ nguyên mới cho ngoại giao của một quốc gia có chủ quyền.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập hiện nay, tinh thần Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn còn nguyên giá trị và cần tiếp tục được phát huy. Những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám vẫn là nền tảng để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng hội nhập quốc tế sâu rộng hơn.

Học giả Uch Leang đánh giá sau gần 40 năm thực hiện Công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã tạo dựng những sức mạnh mới đó đến từ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kinh nghiệm tích lũy, sự thống nhất của “ý Đảng, lòng Dân,” sức mạnh của lực lượng vũ trang, của quyết tâm giải phóng lực lượng sản xuất, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, nhất là nguồn nhân lực và thành tựu khoa học công nghệ hiện đại, để đổi mới, chuyển đổi số, phát triển đất nước với mục tiêu trở thành một nước phát triển vào năm 2045...

Học giả Campuchia đánh giá cao các cải cách hành chính, mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Về quan hệ song phương, ông Uch Leang khẳng định Việt Nam và Campuchia không chỉ là láng giềng mà còn là anh em thân thiết mọi thời đại, trong cả chiến tranh và thời bình.

Hai dân tộc đã cùng nhau đấu tranh giành độc lập, hòa bình, và tiếp tục đồng hành trong phát triển. Việt Nam từng giúp Campuchia thoát khỏi chế độ Khmer Đỏ, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do.

Ngày nay, hai nước duy trì quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện vì hòa bình, ổn định và phát triển.

Tác giả bày tỏ tin tưởng: “Tự hào về vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, hai nước sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ trên mọi lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác khu vực và thế giới”./.

