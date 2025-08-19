Truyền thông Campuchia đề cao tình hữu nghị láng giềng với Việt Nam

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), trong những ngày qua, các cơ quan báo chí và truyền thông Campuchia đã đăng tải nhiều chủ đề bài viết đề cao mối quan hệ hữu nghị láng giềng tốt đẹp với Việt Nam, ca ngợi tình cảm trân trọng luôn giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau và khát vọng chung sống hòa bình của người dân hai nước qua các thời kỳ lịch sử.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong bài viết xuất bản ngày 19/8, tờ Kampuchea Thmey Daily dẫn lời Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ khẳng định Campuchia và Việt Nam không chỉ là hai quốc gia láng giềng mà còn là anh em tốt ở mọi thời điểm, cả trong thời chiến lẫn thời bình.

Đó là thông điệp được nhà ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh tại chương trình tọa đàm đặc biệt về hành trình 80 năm phát triển của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám và quan hệ Việt Nam-Campuchia, diễn ra ngày 18/8 tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh.

Phát biểu trước đông đảo giới trí thức sở tại, doanh nhân và cựu sinh viên Campuchia học tập tại Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho biết các dấu ấn lịch sử quan trọng ở mỗi nước đều có những tác động nhất định đến cả hai bên, cũng như đến mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Campuchia.

Hai nước vừa là láng giềng gần gũi và có quan hệ gắn bó lâu đời, vừa có hai dân tộc luôn đoàn kết, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn, hoạn nạn, cùng nhau vượt qua nhiều thăng trầm của lịch sử.

Cũng theo Đại sứ Nguyễn Minh Vũ, Cách mạng tháng Tám là tấm gương và nguồn cổ vũ mạnh mẽ, tạo động lực to lớn cho phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh đứng lên giành độc lập, đặc biệt là ở Campuchia và Lào, hai quốc gia láng giềng trên bán đảo Đông Dương.

AKP dẫn lời Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho biết những người yêu nước Campuchia và Việt Nam luôn trao đổi ý tưởng và tinh thần đoàn kết đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân đã trở thành sứ mệnh chung của Campuchia và Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Dẫn lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ khẳng định Cách mạng tháng Tám có tác động trực tiếp và rất to lớn đến hai dân tộc bạn là Campuchia và Lào. Cách mạng tháng Tám thành công, nhân dân hai nước Miên (Campuchia) và Lào cùng nổi lên chống đế quốc và tìm kiếm độc lập.

Theo truyền thông địa phương Campuchia, hai nước có tiến trình lịch sử gắn bó lâu dài và phức tạp, song sự thật lịch sử không thể phủ nhận là hai nước đã hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giải phóng đất nước, mang lại hòa bình cho dân tộc mình.

Campuchia hỗ trợ Việt Nam thống nhất hai miền Nam-Bắc vào ngày 30/4/1975, trong khi Việt Nam hỗ trợ giải phóng Campuchia khỏi chế độ Khmer Đỏ.

Từ góc tiếp cận đó, tờ Kampuchea Thmey Daily nhận định: “Quân tình nguyện Việt Nam đã kề vai sát cánh cùng lực lượng vũ trang cách mạng và nhân dân Campuchia chiến đấu để giải phóng đất nước khỏi chế độ Khmer Đỏ vào ngày 7/1/1979. Đó là thắng lợi có ý nghĩa lịch sử vĩ đại, đưa Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng, hồi sinh và đưa đất nước bước vào kỷ nguyên của độc lập, tự do và hòa bình.”

Truyền thông Campuchia cũng dẫn lời Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho biết, ngày nay, Việt Nam và Campuchia đã có hòa bình và độc lập. Quan hệ hai nước bước sang giai đoạn hợp tác toàn diện, cùng có lợi, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Với định hướng đó, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực cũng như trên thế giới.

Trong bản tin cùng chủ đề phát ngày 19/8, tờ Khmer Times dẫn lời Đại sứ Nguyễn Minh Vũ tái khẳng định tình hữu nghị bền chặt và lịch sử chung giữa Việt Nam và Campuchia, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hơn nữa hợp tác song phương.

Nhìn lại lịch sử, mỗi dấu mốc trong hành trình của mỗi quốc gia đều góp phần định hình nên quan hệ song phương và cần phát huy di sản này trong tương lai.

Cũng theo Khmer Times, tại tọa đàm, nhà báo Khieu Kola, biên tập viên cao cấp của Đài truyền hình CNC, nhấn mạnh vai trò quan trọng của Việt Nam đối với sự tồn tại và phục hồi của Campuchia.

Ông nói: "Nếu quân tình nguyện Việt Nam không giúp Campuchia kháng chiến và giải phóng đất nước khỏi chế độ Khmer Đỏ, tôi đã không thể ngồi đây hôm nay."

Trong khi đó, nhà phân tích chính trị và địa chính trị Thong Mengdavid nhấn mạnh đến mối quan hệ kinh tế không ngừng được tăng cường giữa hai nước. Thương mại song phương đã vượt 10 tỷ USD trong năm ngoái, nhờ vào hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, viễn thông và sản xuất.

Thông tấn xã Campuchia (AKP) ngày 18/8 đăng tải bài viết với tiêu đề “Mục tiêu chấm dứt ách thống trị của ngoại bang, khôi phục chủ quyền quốc gia và xây dựng một nhà nước độc lập đã trở thành sứ mệnh chung của nhân dân Campuchia và Việt Nam” (Ảnh chụp màn hình/TTXVN phát)

Trước đó, trong bản tin xuất bản ngày 18/8, hãng Thông tấn Quốc gia Campuchia (AKP) đưa tin Campuchia và Việt Nam đều đã trải qua hàng thập kỷ chịu ách thống trị của thực dân. Do đó, cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân không chỉ là cuộc vận động chính trị mà còn là cuộc đấu tranh cho việc giữ gìn bản sắc dân tộc, phong tục tập quán và đảm bảo quyền tự quyết cho tương lai của chính mình.

AKP dẫn lời Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh Cách mạng tháng Tám năm 1945 của Việt Nam đã thể hiện quyết tâm và tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống lại ách thống trị của đế quốc.

Thông điệp này đã gây tiếng vang, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhân dân Campuchia, những người coi cuộc đấu tranh của Việt Nam là tấm gương phản chiếu khát vọng của mình.

Theo Thông tấn xã Campuchia, mục tiêu chấm dứt ách thống trị của ngoại bang, khôi phục chủ quyền quốc gia và xây dựng một nhà nước độc lập đã trở thành sứ mệnh chung của nhân dân hai nước.

Trên tinh thần đó, những người yêu nước Campuchia và Việt Nam luôn trao đổi ý tưởng và tinh thần đoàn kết đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân đã trở thành sứ mệnh chung của hai nước./.

Tọa đàm hành trình 80 năm phát triển của Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Campuchia Các diễn giả đã phân tích sâu sắc dòng chảy lịch sử 80 năm của Việt Nam và Campuchia, đồng thời nêu bật quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.