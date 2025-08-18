Trong không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam, ngày 18/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức tọa đàm “Hành trình 80 năm phát triển của Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Campuchia.”

Buổi tọa đàm nhìn lại chặng đường bảo vệ độc lập, thống nhất và phát triển của Việt Nam, đồng thời củng cố tình đoàn kết, hữu nghị với Campuchia.

Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ điều hành tọa đàm, với sự tham dự của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, phóng viên, cùng cán bộ Đại sứ quán, đại diện Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia (KVA), Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA), Hội Cựu sinh viên Campuchia học tại Việt Nam (CAVA), đoàn Lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia.

Phát biểu đề dẫn tại tọa đàm, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nêu bật ý nghĩa lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám 80 năm trước, khi nhân dân Việt Nam làm nên kỳ tích, kết tinh sức mạnh yêu nước chống ách thống trị thực dân và phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới từ một nước phong kiến, thuộc địa lạc hậu trở thành quốc gia độc lập, dân chủ và tự do.

Đại sứ nhấn mạnh cột mốc này không chỉ quan trọng với Việt Nam mà còn có ý nghĩa quốc tế, đặc biệt với Campuchia và Lào, khi hành trình 80 năm của Việt Nam gắn chặt với quá trình giành độc lập, hòa bình và phát triển của nhân dân Campuchia.

Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ phát biểu. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Là những chuyên gia, học giả và nhà báo nghiên cứu quan hệ quốc tế, các diễn giả tại tọa đàm phân tích sâu sắc dòng chảy lịch sử 80 năm của Việt Nam và Campuchia, đồng thời nêu bật quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Các diễn giả nhấn mạnh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam không chỉ là dấu mốc lịch sử Việt Nam, mà còn là dịp để Campuchia nhớ lại mối gắn bó lâu đời giữa hai dân tộc.

Tại tọa đàm, Thạc sỹ Thong Mengdavid, chuyên gia phân tích địa chính trị và an ninh quốc tế tại Đại học Hoàng gia Phnom Penh, nhấn mạnh Cách mạng Tháng Tám 1945 và việc thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh là khởi đầu cho hành trình kiên cường hướng tới độc lập, thống nhất đất nước.

Sự kiện này truyền cảm hứng cho phong trào giải phóng tại Đông Dương, bao gồm cả Campuchia, và phản chiếu khát vọng tự do của nhân dân nước láng giềng.

Chia sẻ tại tọa đàm, nhà báo kỳ cựu Khieu Kola - biên tập viên cao cấp của Đài truyền hình CNC (Campuchia) - nhấn mạnh trong 80 năm qua, nhân dân Việt Nam đã trải qua nhiều đau thương, gian khổ để giành độc lập, thống nhất và đạt được những bước tiến vượt bậc trong công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước.

Ông cho rằng hiện nay Việt Nam là một nhà nước hiện đại theo mô hình công nghiệp 4.0, đang phát triển nhanh chóng trên mọi lĩnh vực nhưng vẫn kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm, nhiều chính sách ưu tiên đang được triển khai nhằm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, phồn vinh và tự cường.

Nhà báo Khieu Kola, Biên tập viên cao cấp Đài truyền hình CNC trình bày tham luận tại tọa đàm. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Nhà báo Khieu Kola bày tỏ sự tin tưởng vào tương lai Việt Nam, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm, câu chuyện nhằm củng cố quan hệ đoàn kết Việt Nam-Campuchia thông qua công việc báo chí.

Ở góc độ nghiên cứu, Tiến sỹ Seun Sam, chuyên gia chính sách tại Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC), nhận định hợp tác kinh tế giữa hai nước đã phát triển nhanh chóng, đặc biệt trong ba lĩnh vực: thương mại, đầu tư và du lịch.

Sự gắn kết này vừa phản ánh cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo hai nước, vừa cho thấy tiềm năng to lớn trong hợp tác song phương, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai bên.

Nhìn lại chặng đường 80 năm từ ngày thành lập nước (2/9/1945), Thạc sỹ Uch Leang, quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Viện Quan hệ quốc tế thuộc RAC, Chủ tịch CAVA, nhận định ngoại giao đa phương của Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng vững chắc, coi đó là ưu tiên hàng đầu của ngoại giao hiện đại.

Theo ông, tư tưởng coi trọng hợp tác đa phương đã được Đảng và Nhà nước Việt Nam kế thừa, phát triển nhất quán qua từng giai đoạn. Đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, cùng chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đã giúp Việt Nam chủ động hội nhập, trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Nhờ phát huy thành tựu hội nhập kinh tế quốc tế, ngoại giao đa phương tiếp tục mở rộng hợp tác của Việt Nam trên mọi lĩnh vực, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tọa đàm “Hành trình 80 năm phát triển của Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Campuchia” diễn ra trong không khí sôi nổi, khi các diễn giả cũng có cơ hội chia sẻ, trao đổi ý kiến và thảo luận tích cực về hành trình phát triển của Việt Nam trong 80 năm qua và quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.

Phát biểu bế mạc tọa đàm, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ khẳng định trong 80 năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, ghi dấu ấn lịch sử, trong đó có sự giúp đỡ quý báu của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia.

Bước vào kỷ nguyên mới, Việt Nam nhất quán coi trọng và phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia.

Đại sứ bày tỏ hy vọng Campuchia tiếp tục đồng hành để Việt Nam hoàn thành các mục tiêu phát triển, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ để Campuchia duy trì hòa bình, ổn định và tiến bộ.

Trích tham luận của chuyên gia Thong Mengdavid, Đại sứ nhấn mạnh: “Campuchia và Việt Nam đã chứng minh rằng hai nước không chỉ là láng giềng mà còn là anh em trong cả giai đoạn đấu tranh và hòa bình. Chúng ta cam kết truyền ngọn lửa hữu nghị này cho thế hệ trẻ, để trong 80 năm tới mối liên kết giữa hai dân tộc luôn bền chặt, không thể lay chuyển”./.

