Thắt chặt quan hệ hợp tác Việt Nam-Campuchia tại các xã biên giới

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong 2 ngày 13-14/8, xã biên giới Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển.”

Đại hội có sự tham dự của 170 đại biểu đại diện cho 421 đảng viên của Đảng bộ xã.

Đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phước Vinh gồm 20 người.

Đồng chí Phan Thị Hồng Đào (Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh cũ) được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phước Vinh nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Đài Thy đề nghị Đảng bộ xã Phước Vinh ban hành chương trình hành động sát thực tiễn, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội; nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, xã cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học-kỹ thuật, gắn phát triển hạ tầng đồng bộ với đô thị hóa và công nghiệp hóa; tập trung tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, gắn nông nghiệp với phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; tiếp tục xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt các chỉ tiêu đề ra; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên-môi trường, nhất là trong khai thác khoáng sản.

Cùng với phát triển kinh tế, xã cần nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân; giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nội địa và trên tuyến biên giới; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác bảo vệ biên giới, mốc giới; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Cùng đó, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Đài Thy yêu cầu xã tăng cường công tác đối ngoại, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là phát triển công nghiệp và địa phương trước mắt cũng như lâu dài; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Bí thư Đảng ủy xã Phước Vinh Phan Thị Hồng Đào cho biết, xã Phước Vinh được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Phước Vinh (huyện Châu Thành cũ) và xã Hòa Hiệp (huyện Tân Biên cũ). Xã có đường biên giới dài 22,5km với Vương quốc Campuchia, có diện tích tự nhiên 165,42km2, dân số 23.314 người, có 12 ấp, trong đó có 1 ấp dân tộc Khmer. Xã có Đồn Biên phòng Lò Gò đứng chân, Trạm kiểm soát Biên phòng đường sông (Đồn 839), Trạm kiểm soát Biên phòng Bến 5 chỉ (Đồn 835) và 3 chốt dân quân.

Đại biểu biểu quyết thông qua nội dung Đại hội. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Phước Vinh đặt ra 12 chỉ tiêu chủ yếu, 10 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 3 công trình trọng điểm; trong đó, chỉ tiêu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm đạt 5,5% trở lên; phấn đấu tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2030 tăng trên 50% so với năm 2025; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2030 tăng 30% trở lên so với năm 2025; đến năm 2030 không còn hộ nghèo, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 97%, bảo hiểm xã hội đạt 56,58%; phấn đấu đến năm 2030 xã Phước Vinh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; hằng năm, có trên 90% tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Để đạt chỉ tiêu đề ra, Đảng bộ xã quán triệt, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển; tập trung vào một số cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, có lợi thế cạnh tranh trong điều kiện của địa phương; đẩy mạnh hợp tác đối ngoại biên giới, giữ gìn và phát huy mối quan hệ truyền thống, đoàn kết hữu nghị, hợp tác hòa bình giữa hai nước Việt Nam-Campuchia; duy trì giao ban định kỳ hằng quý giữa chính quyền xã Phước Vinh với xã Kôky, xã Tà Ró (Campuchia), góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Cũng trong ngày 13-14/8, xã biên giới Tân Đông, tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội có 241 đại biểu đại diện cho 432 đảng viên toàn đảng bộ, tham dự.

Đại hội đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh chỉ định Ban Chấp hành gồm 20 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thái Bình (nguyên Phó Bí thư Thành ủy Tây Ninh cũ) được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tân Đông, nhiệm kỳ 2025-2030.../.

