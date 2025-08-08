Nghệ An xác định “khâu đột phá chiến lược” tại đại hội đảng bộ cấp xã

Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030 không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn mở đầu cho một hành trình phát triển mới, gần dân hơn và hiệu quả hơn khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở Nghệ An.

Hiện, các xã, phường ở Nghệ An đã xác định rõ “khâu đột phá chiến lược” để tập trung mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu mà chính quyền địa phương đặt ra trong nhiệm kỳ mới.

Sẵn sàng cho Đại hội nhiệm kỳ mới

Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã, phường tại Nghệ An bước vào một giai đoạn cao điểm chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Xã Thành Bình Thọ được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã Thành Sơn, Bình Sơn và Thọ Sơn. Đảng bộ có 32 chi bộ trực thuộc với 461 đảng viên.

Là xã miền núi còn nhiều khó khăn, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ và nhân dân xã Thành Bình Thọ phấn đấu huy động mọi nguồn lực xây dựng xã phát triển toàn diện.

Đảng bộ đề ra 24 chỉ tiêu cụ thể với 8 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá để đạt mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030.

Hiện, công tác chuẩn bị văn kiện, thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, lấy ý kiến góp ý từ cán bộ, đảng viên được xã tiến hành đồng bộ.

Bà Nguyễn Thị Thúy An, Bí thư Đảng ủy xã Thành Bình Thọ cho biết dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020-2025 đánh giá khách quan các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời xác định rõ định hướng, mục tiêu cho giai đoạn 2025-2030. Đại hội dự kiến được tổ chức vào giữa tháng Tám.

Xã Nghĩa Đồng được thành lập trên cơ sở tổ chức lại 2 xã Bình Hợp và Nghĩa Đồng. Đảng bộ có 35 tổ chức đảng với 872 đảng viên. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Nghĩa Đồng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Cửa Lò thực tế nắm bắt dư luận xã hội về vùng âu trũng tại Cảng cá Cửa Lò để có hướng giải quyết. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Thực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nghĩa Đồng cho biết: Đảng bộ xã xác định 3 khâu đột phá, cụ thể thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ; tập trung thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng nguồn lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, quyết tâm xây dựng xã Nghĩa Đồng phát triển nhanh, bền vững.

Hiện, xã gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị cho Đại hội vào ngày 12-13/8.

Đến thời điểm này, các xã, phường ở Nghệ An đang khẩn trương hoàn thiện văn kiện, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030 đúng tiến độ.

Đặc biệt, nội dung văn kiện đang được xây dựng theo hướng thể hiện tinh thần đổi mới trong lãnh đạo và tư duy hành động. Dự thảo văn kiện của các địa phương bám sát hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng và Tỉnh ủy, đặc biệt trong việc hoàn thiện bố cục, nội dung đảm bảo tính tổng thể, hợp lý, khoa học, gắn với yêu cầu thực tiễn phát triển địa phương sau hợp nhất nhằm thể hiện rõ định hướng, mục tiêu và giải pháp cho giai đoạn tới, đảm bảo tính định hướng, dẫn dắt của văn kiện Đại hội.

Xác định khâu đột phá chiến lược

Trong quá trình chuẩn bị đại hội, nhiều địa phương xác định rõ “khâu đột phá chiến lược” cho nhiệm kỳ mới với những định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, phát triển cùng với nhịp độ phát triển chung của tỉnh và đất nước.

Với mục tiêu chính để người dân trên địa bàn được hưởng thụ tốt nhất 3 chữ “an” (an cư, an sinh và an ninh), từ đó vươn lên phát triển bền vững, xã miền núi Nga My xác định 3 khâu đột phá chiến lược như đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính kiến tạo để phục vụ nhân dân, ưu tiên, khuyến khích cho kinh tế tư nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác trên địa bàn phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Xã xác định thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2025-3035 và các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW về xây dựng, phát triển Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ Chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên nghiệp, có phẩm chất, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm cao.

Ông Lô Thanh Nhất, Bí thư Đảng ủy xã Nga My cho biết: Xã huy động, lồng ghép các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; phấn đấu xây dựng đường giao thông từ bản Canh đi Xốp Kho, Na Kho và Na Ngân.

Xã đầu tư xây dựng Chợ phiên Nga My để kích thích phát triển thương mại, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm sản, gắn với việc gìn giữ, phát triển văn hóa dân tộc và gắn với phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng.

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội tại xã Văn Kiều để xác định các mục tiêu, giải pháp, hướng đột phá chiến lược cho địa phương nhiệm kỳ tới. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Cùng với đó, xã tiến hành quy hoạch, sắp xếp, đầu tư đồng bộ hệ thống trường học, trạm y tế, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các công trình nước sạch, thủy lợi, phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân.

Xã Tương Dương có 75,45% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Dù không gian và điều kiện phát triển được mở rộng sau sắp xếp nhưng đây vẫn là địa bàn có nhiều khó khăn khi chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, hạ tầng thiếu đồng bộ, tệ nạn xã hội tiềm ẩn phức tạp.

Ông Lê Văn Lương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tương Dương cho biết nhiệm kỳ 2025-2030, xã Tương Dương đề ra định hướng phát triển toàn diện, lấy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số làm đòn bẩy, con người và văn hóa Tương Dương làm nền tảng; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng thiết yếu, môi trường, giáo dục, y tế; phát triển kinh tế theo hướng chuyên sâu, nông nghiệp hàng hóa, chăn nuôi, trồng rừng và dược liệu; chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với giữ gìn bản sắc, bảo tồn hệ sinh thái rừng, đảm bảo quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2030, Tương Dương trở thành xã phát triển khá của miền Tây Nghệ An.

Với phương châm “Đảng bộ mới-Quyết tâm mới-Thành công mới,” Đảng bộ xã Quỳnh Anh đưa ra định hướng phát triển trong nhiệm kỳ 2025-2030: Bám sông-Hướng biển-Phát triển các trung tâm thương mại dịch vụ, tạo động lực để xã Quỳnh Anh phát triển toàn diện, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.

Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Anh Nguyễn Văn Thưởng cho biết Đảng bộ xã xác định sẽ nỗ lực cải cách hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ các vướng mắc trong đầu tư, phát triển sản xuất-kinh doanh, từ đó tạo việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy an sinh xã hội.

Trong nhiệm kỳ tới, xã tập trung đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng, nâng cao chất lượng sống và môi trường sinh thái, xây dựng nếp sống, hành xử văn minh.

Thời điểm này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đang tiến hành duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ các xã. Khâu đột phá chiến lược tại các địa phương đều tập trung vào việc khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông, đất đai để phát triển kinh tế.

Trong đó, phát triển kinh tế gắn liền với việc phát triển văn hóa-xã hội, bảo tồn các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên; hướng tới nâng cao thu nhập bình quân đầu người, phát triển các lĩnh vực có tiềm năng như công nghiệp văn hóa, thương mại dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, gắn với chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng.

Đối với các xã miền núi, các xã chủ động khai thác, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; tập trung hỗ trợ người dân phát triển sinh kế theo hướng bền vững, gắn với điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất và tiềm năng của từng địa phương.

Duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ các xã, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Võ Thị Minh Sinh định hướng: Về nhiệm vụ, giải pháp, các xã cần nghiên cứu giải pháp trong thực hiện 4 nghị quyết “trụ cột” của Bộ Chính trị, trọng tâm là Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Việc xây dựng nghị quyết đại hội cần ngắn gọn, có tính hành động cao và đảm bảo “4 dễ:” dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện và dễ kiểm tra, giám sát. Cùng với xây dựng nghị quyết là cần xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết và các nghị quyết chuyên đề để sau đại hội triển khai thực hiện ngay, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các địa phương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội thành công và quán triệt tinh thần “4 không” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tổ chức đại hội, gồm không giấy, không hoa, không văn nghệ, không quà biếu./.

