Đại hội Đảng bộ phường Quy Nhơn lần thứ Nhất: Đột phá từ du lịch

Trong hai ngày 9-10/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quy Nhơn lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra với sự tham dự của 200 đại biểu, đại diện cho 6.746 đảng viên của 131 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ phường Quy Nhơn (Gia Lai).

Quy Nhơn là địa bàn có diện tích gần 22km2, dân số đông nhất tỉnh với 129.326 người; là địa bàn trọng điểm khu vực, có vị trí chiến lược trong vùng trung tâm đô thị của tỉnh Gia Lai.

Đại hội đã đánh giá toàn diện, thực chất kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, các khâu đột phá và giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ 2025-2030 bảo đảm khả thi, phù hợp với tình hình mới; nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến sâu sắc, thực chất nhằm góp phần bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 để làm cơ sở triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Đại hội công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quy Nhơn gồm 33 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy phường gồm 11 đồng chí; chỉ định đồng chí Nguyễn Hữu Khúc giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Rah Lan Chung cho rằng, Quy Nhơn cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ.

Chú trọng phát triển các loại hình dịch vụ có lợi thế như: vận tải, cảng biển, du lịch, hậu cần-logistics, tài chính ngân hàng, khoa học-công nghệ, bưu chính-viễn thông...

Phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng ngành dịch vụ đạt trên 43%. Trong đó, Quy Nhơn cần đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của phường, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác; chú trọng phát triển du lịch văn hóa-lịch sử gắn với các di tích và văn hóa phi vật thể như võ cổ truyền, bài chòi, hát bội; du lịch thể thao; du lịch sự kiện; du lịch khám chữa bệnh; du lịch cộng đồng; du lịch trên đầm Thị Nại...

Phát triển sản phẩm du lịch kinh tế về đêm gắn với Phố đi bộ Quy Nhơn, phố ẩm thực, khu vui chơi giải trí, mua sắm. Qua đó, đưa Quy Nhơn trở thành điểm đến du lịch an toàn, thân thiện, có đặc trưng và giàu bản sắc văn hóa.

Trong công tác quy hoạch tổng thể phát triển, kinh tế-xã hội của phường, nhất là quy hoạch phát triển không gian ven biển với định hướng là không gian dịch vụ, du lịch, phát triển kinh tế biển, kinh tế đêm, quy hoạch hạ tầng xung quanh Đầm Thị Nại để tích hợp vào quy hoạch của tỉnh làm cơ sở tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, Quy Nhơn tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh-đây là một trong năm định hướng lớn được xác lập trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV; cụ thể hóa và thực thi có hiệu quả nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của phường có sản phẩm, kết quả cụ thể.

Các đại biểu tham gia Đại hội. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Báo cáo chính trị Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các phường thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Kinh tế tiếp tục phát triển theo hướng chuyển dịch tích cực.

Du lịch từng bước khẳng định vị thế, thu hút các sự kiện quốc tế như Giải đua thuyền máy F1H2O, Teqball thế giới, Quần vợt bãi biển ITF-BT50, góp phần lan tỏa hình ảnh Quy Nhơn-Gia Lai năng động, hội nhập.

Hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư đồng bộ, ngày càng hoàn thiện; diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại, sáng-xanh-sạch-đẹp. Trên địa bàn không còn hộ nghèo, đây là thành quả có ý nghĩa to lớn, thể hiện sự nỗ lực thực chất của cả hệ thống chính trị./.

