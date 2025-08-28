Truyền thông Campuchia ca ngợi tầm vóc lịch sử và tình hữu nghị tốt đẹp với Việt Nam

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), nhật báo Kampuchea Thmey Daily của Campuchia đăng tải bài phân tích chuyên sâu, đánh giá cao tầm vóc và ý nghĩa của sự kiện lịch sử cách đây 80 năm; đồng thời đề cao quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, thể hiện qua sự đồng hành hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai quốc gia láng giềng Việt Nam-Campuchia, cả trong quá khứ và hiện tại, thời chiến cũng như thời bình.

Trong bài viết xuất bản ngày 26/8, phiên bản điện tử của tờ Kampuchea Thmey Daily cho biết ngày 19/8 năm nay là dịp kỷ niệm tròn 80 năm thành công của Cách mạng tháng Tám.

Sự kiện này đánh dấu cột mốc lịch sử đất nước Việt Nam thoát khỏi ách thống trị của thực dân, đồng thời là sợi dây kết nối lịch sử với Lào và Campuchia, hai quốc gia nằm trên Bán đảo Đông Dương.

Bài viết nhận định, hành trình lịch sử quan hệ Campuchia-Việt Nam trải dài trong 8 thập kỷ qua tuy có nhiều thăng trầm nhưng ở thời điểm hiện tại, giới phân tích Phnom Penh cho rằng quan hệ giữa hai nước đã có những bước phát triển vượt bậc, cùng với những cam kết của lãnh đạo hai nước trong việc không ngừng tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ song phương.

Từ góc tiếp cận đó, cây bút chính luận Vann Sokunthea - tác giả bài viết, dẫn nhận định của giới phân tích chính trị sở tại cho rằng với khởi đầu của Cách mạng tháng Tám năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam đã vùng lên, thoát khỏi ách cai trị của thực dân và đế quốc, chuyển mình từ một đất nước nghèo nàn trở thành quốc gia độc lập, tiến tới thống nhất lãnh thổ và có nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, chính trị ổn định cho đến ngày nay.

Theo nhà phân tích địa chính trị Thong Mengdavid, cột mốc kỷ niệm 80 năm lập quốc của Việt Nam là sự kiện trọng đại, không chỉ tôn vinh khả năng tự cường phi thường của quốc gia láng giềng mà còn phản chiếu vai trò quan trọng của nước này trong công cuộc kiến tạo hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực Đông Nam Á.

Trên tinh thần đó, ông Thong Mengdavid nhấn mạnh sự hỗ trợ của Việt Nam đối với Campuchia trong công cuộc lật đổ chế độ Khmer Đỏ vào năm 1979, cũng như tiếp tục hỗ trợ nước này trong việc tổ chức, đào tạo các nguồn lực cần thiết để bảo vệ, tái thiết và xây dựng đất nước đến hôm nay.

Tuy nhiên, ngược dòng lịch sử ở thời điểm trước năm 1975, Campuchia cũng từng hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, không còn phân chia hai miền Nam, Bắc.

Ở thời điểm hiện tại, Campuchia và Việt Nam tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực như an ninh biên giới, phòng chống tội phạm, đối ngoại quốc phòng đến giao thương và giao lưu văn hóa. Kim ngạch thương mại giữa hai nước vượt mốc 10 tỷ USD mỗi năm, được thúc đẩy bởi hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, sản xuất và các dự án kết nối.

Trong tiến trình hợp tác đó, các khoản đầu tư của Việt Nam đã góp phần xây dựng đường sá, cầu cống và mạng lưới điện, mang lại lợi ích trực tiếp cho các cộng đồng cư dân Campuchia.

Cùng với đó, ông Thong Mengdavid lưu ý điều quan trọng không kém là câu chuyện hàng nghìn sinh viên Campuchia hoàn thành chương trình học tập tại Việt Nam về nước, tạo nhịp cầu kết nối tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc láng giềng.

Bài viết trên nhật báo Kampuchea Thmey Daily dẫn lời giới phân tích tại Phnom Penh đánh giá cao tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; đồng thời ca ngợi tình hữu nghị, quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai quốc gia láng giềng Việt Nam - Campuchia, cả trong quá khứ và hiện tại, thời chiến cũng như thời bình. (Ảnh: chụp màn hình)

Chia sẻ quan điểm trên, Tiến sỹ Seun Sam - nhà nghiên cứu chính sách tại Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC), cho biết quan hệ kinh tế giữa Campuchia và Việt Nam đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, đặc biệt tập trung vào 3 lĩnh vực then chốt: thương mại, đầu tư và du lịch. Ông cho rằng sự phát triển này không chỉ phản ánh cam kết của lãnh đạo hai nước mà còn cho thấy tiềm năng to lớn của quan hệ hợp tác song phương, mang lại lợi ích chung cho nền kinh tế và xã hội của hai quốc gia.

Theo nhà nghiên cứu thuộc RAC, thông qua các sáng kiến phát triển cơ sở hạ tầng và thỏa thuận hợp tác mới, hai nước đã thể hiện cam kết chung hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch thương mại 20 tỷ USD trong tương lai. Tuy nhiên, việc hiện thực hóa các mục tiêu này còn không ít trở ngại, đòi hỏi các giải pháp mang tính chiến lược và hợp tác chặt chẽ giữa hai bên. Trong đó, việc liên kết phát triển và củng cố khuôn khổ pháp lý giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế ngày càng vững mạnh và bền vững hơn.

Về phần mình, ông Uch Leang - Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Viện Quan hệ Quốc tế Campuchia thuộc RAC, ghi nhận tiến độ phát triển liên tục trong quan hệ Campuchia-Việt Nam kể từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công đến nay.

Ông cho biết với nỗ lực vun đắp của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Campuchia-Việt Nam đã được thúc đẩy và phát triển vững chắc theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” mà hai bên đã nhất trí từ năm 2005, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Từ góc tiếp cận đó, Kampuchea Thmey Daily dẫn lời nhà phân tích người Campuchia nêu rõ: “Điều đó khẳng định quan hệ giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, bao gồm chính trị, an ninh-quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, y tế, văn hóa, giáo dục, khoa học-công nghệ và giao lưu nhân dân. Với quyết tâm của cả hai bên, quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa hai đất nước sẽ tiếp tục được nâng lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai bên."

Qua góc nhìn của các chuyên gia, bài viết đề cập tới kết quả cuộc điện đàm ngày 14/8 giữa Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Techo Hun Sen và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm. Trong đó, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về quan hệ Campuchia-Việt Nam từ trước đến nay, thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước láng giềng có chung đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác cùng có lợi./.

