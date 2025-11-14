Ngày 14/11, tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện nghi thức chào và tô son cột mốc 171, bắt đầu các hoạt động tại Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới diễn ra tại thành phố Ba Vet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu.

Tham gia đoàn có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đại diện chính quyền tỉnh Tây Ninh.

Tại Campuchia, các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu gồm: Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Cửa khẩu quốc tế Bavet; hai Bộ trưởng tô son cột mốc biên giới 171 tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài-Bavet; Chứng kiến Tuần tra chung giữa lực lượng biên giới hai nước; trồng cây hữu nghị tại Cửa khẩu quốc tế Bavet; dự Lễ khởi công xây dựng công trình hữu nghị Trường Tiểu học Sang Sovan tại huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng (Campuchia) do Bộ Quốc phòng Việt Nam tài trợ; thăm trụ sở Bộ Tư lệnh Hiến binh tỉnh Svay Rieng và dự tiệc chiêu đãi của Bộ Quốc phòng Campuchia.

Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 2 có lễ khởi công xây mới trường Tiểu học Sang Sovan tại huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng (Campuchia), với quy mô 7 tòa nhà trên diện tích 30.000m2.

Đây là công trình hữu nghị do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ toàn bộ. Khuôn viên trường được đầu tư đồng bộ với sân bóng đá, sân bóng chuyền, khu vui chơi thể thao, đáp ứng nhu cầu học tập và rèn luyện của hơn 400 học sinh.

Đây là khu vực giàu truyền thống cách mạng, mang ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Campuchia, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước tới sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Trường Tiểu học Sang Sovan tại huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng (Campuchia). (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh công trình không chỉ là ngôi trường mới mà còn là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia; thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước đối với sự nghiệp giáo dục, nhất là thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định trong suốt chặng đường lịch sử, quân đội và nhân dân hai nước luôn kề vai sát cánh, cùng vượt qua muôn vàn thử thách trong cuộc đấu tranh chống thực dân, đế quốc, đánh đổ chế độ diệt chủng, đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân mỗi nước. Ngày nay, Việt Nam và Campuchia tiếp tục gìn giữ, vun đắp mối quan hệ đó bằng những hành động thiết thực.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh việc xây dựng công trình hữu nghị Trường Tiểu học Sang Sovan chính là minh chứng rõ ràng rằng tình hữu nghị không chỉ thể hiện trong hợp tác quốc phòng-an ninh mà còn trong việc chăm lo, bồi dưỡng thế hệ mai sau.

Đại tướng bày tỏ tin tưởng rằng sau khi hoàn thành, ngôi trường sẽ là nơi gieo mầm tri thức, nuôi dưỡng ước mơ của học sinh, đồng thời trở thành cây cầu bền vững nối liền tình cảm giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia. Đại tướng chúc Trường Tiểu học Sang Sovan sớm hoàn thành, đi vào sử dụng hiệu quả và trở thành điểm sáng của địa phương.

Cùng ngày, đoàn đại biểu hai nước đã tới thăm trụ sở Bộ Tư lệnh Hiến binh tỉnh Svay Rieng.

Được thành lập vào năm 1994, Bộ Tư lệnh Hiến binh tỉnh Svay Rieng có chức năng, nhiệm vụ là giữ gìn an ninh, trật tự xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm; bảo đảm quốc phòng, an ninh; cứu hộ, cứu nạn; công tác dân vận và hợp tác quốc tế.

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia, bày tỏ vui mừng và trân trọng cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã tham dự chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 2 tại Campuchia.

Đại tướng Tea Seiha nhấn mạnh đây là dịp quý báu để tiếp tục củng cố tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác tốt đẹp giữa quân đội, nhân dân và Chính phủ hai nước Campuchia-Việt Nam.

Theo Đại tướng Tea Seiha, thời gian qua, Chính phủ và quân đội hai nước luôn duy trì hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực quốc phòng và nhiều lĩnh vực liên quan, góp phần quan trọng vào sự phát triển nhanh chóng của Campuchia. Đặc biệt, những cuộc gặp và trao đổi giữa Samdech Maha Bovor Thipadei Hun Manet, Thủ tướng Vương quốc Campuchia, với các nhà lãnh đạo Việt Nam tiếp tục khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó lâu dài giữa hai nước.

Lãnh đạo cấp cao hai nước cũng thống nhất tiếp tục củng cố, mở rộng hợp tác phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, vì lợi ích chung của nhân dân mỗi nước.

Đại tướng Tea Seiha cho biết năm 2025 chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của hợp tác quốc phòng song phương, thể hiện qua các hoạt động trao đổi đoàn, đào tạo, huấn luyện nâng cao năng lực, diễn tập chung về cứu hộ, cứu nạn và các chương trình giao lưu ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam. Những hoạt động này góp phần tăng cường tin cậy, thúc đẩy tầm nhìn an ninh chung, hướng tới xây dựng hợp tác quân sự bền vững, cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc biên giới 171 tại Cửa khẩu quốc tế Ba Vet (Campuchia). (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Đánh giá cao kết quả Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Campuchia-Việt Nam lần thứ 2 (13-14/11/2025), Đại tướng Tea Seiha cho rằng các hoạt động như chào cột mốc, tuần tra chung, trồng cây hữu nghị, diễn tập quân y, khám chữa bệnh miễn phí, khánh thành khu phòng học bán trú Trường Tiểu học Bến Cầu, thăm và tặng quà học sinh, trao tặng bò giống cho người dân, cùng các chương trình giao lưu sỹ quan trẻ và giao lưu nhân dân hai nước đã góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng.

Đại tướng Tea Seiha trân trọng cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng Trường Tiểu học Sang Sovan và cùng ký nhiều văn kiện hợp tác quan trọng giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Đại tướng Tea Seiha khẳng định Campuchia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để duy trì Hội nghị truyền thống bảo vệ biên giới, các cuộc diễn tập quân y chung và chương trình giao lưu sỹ quan trẻ, tạo điều kiện để lực lượng trẻ và nhân dân hai nước tăng cường hiểu biết, gắn kết, đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hữu nghị Campuchia-Việt Nam./.

