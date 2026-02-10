“Mở” cơ chế cho Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng tại Khu kinh tế Dung Quất

Ngày 10/2, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi về thực hiện Đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng Quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.

Đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng Quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất được Bộ Công Thương phê duyệt ngày 19/12/2023, theo Quyết định số 3270/QĐ-BCT.

Ngày 5/12/2025, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng Quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.

Triển khai đề án, thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đánh giá các yêu cầu thực tiễn đặt ra về cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng Quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất. Đến nay, Quảng Ngãi đã đề nghị Bộ Công Thương chủ trì rà soát, hoàn thiện Đề án để trình cấp có thẩm quyền.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển cho biết Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng Quốc gia có vai trò quan trọng không chỉ với riêng Quảng Ngãi mà còn của cả nước.

Tỉnh Quảng Ngãi đã dành quỹ đất đảm bảo để thực hiện đề án; tập trung nguồn lực thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư - bước quan trọng để thực hiện dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho rằng thực hiện Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng Quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất phải có nhà đầu tư chiến lược, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) sẽ vừa đảm nhận vai trò chủ đầu tư, vừa quản lý, kêu gọi, khai thác vận hành; đồng thời, cần có cơ chế chính sách cho PVN.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh thực hiện Đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng Quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất là cơ hội rất lớn cho Quảng Ngãi, bởi không phải tỉnh nào, khu vực nào được hình thành, trở thành Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng Quốc gia cũng được đầu tư cảng, đường ống dẫn dầu, khí ngoài khơi vào đất liền. Do vậy, Quảng Ngãi phải nắm bắt, phát huy hiệu quả tiềm năng, nguồn lực của tỉnh, Quốc gia cho trung tâm.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình giao tỉnh Quảng Ngãi phối hợp PVN thực hiện rà soát lại quy hoạch về đất đai, các dự án trước khi thực hiện Đề án.

Riêng quy hoạch về điện do Bộ Công Thương thực hiện cần điều chỉnh lại quy hoạch điện VIII, có kế hoạch bổ sung danh mục các dự án năng lượng tại Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng Quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.

Các đơn vị có liên quan cần nghiên cứu, đề xuất cơ chế ưu đãi thực hiện Đề án như các cơ chế đối với các Khu kinh tế, khu thương mại trong nước đang thực hiện./.

Thủ tướng: Thí điểm xây khu thương mại tự do, Trung tâm năng lượng Dung Quất Để thí điểm khu thương mại tự do, Thủ tướng nêu rõ phải triển khai các công việc từ chủ trương thành chính sách, quy hoạch, phát triển hạ tầng, thu hút nguồn lực, phát triển, ứng dụng công nghệ cao.