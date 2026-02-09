Tập trung thực hiện 5 điểm then chốt trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Chiều 9/2, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, lãnh đạo các Đảng ủy trực thuộc.

Bám sát mục tiêu, quan điểm chỉ đạo

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương báo cáo những nội dung trọng tâm Chương trình hành động của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương; gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động phải bám sát mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045; cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch theo từng lĩnh vực, có lộ trình rõ ràng để triển khai thực hiện; bảo đảm tính khả thi, thiết thực, hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện.

Kết quả thực hiện Chương trình hành động là tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm và nhiệm kỳ của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy.

Ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chương trình hành động đã xác định đầy đủ các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu; tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược và thực hiện nhiệm vụ chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự thống nhất việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV là yêu cầu chính trị đặc biệt quan trọng, vừa là thước đo năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, vừa là cơ sở khẳng định vai trò, trách nhiệm trong giai đoạn phát triển mới; nhất trí với Chương trình hành động của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Các ý kiến phát biểu đồng thời làm rõ những yêu cầu mới đặt ra, nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện; kiến nghị, đề xuất một số giải pháp để Chương trình hành động được sớm triển khai, thực hiện và hoàn thành bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Tập trung thực hiện 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã diễn ra thành công rất tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn, nhiệm vụ nặng nề hơn, đòi hỏi toàn Đảng phải đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, đổi mới phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết một cách quyết liệt, hiệu quả, thực chất.

Điểm nổi bật của Đại hội XIV là tinh thần hành động, kỷ luật thực thi và quyết tâm chính trị rất cao. Trong đó, vấn đề then chốt là khâu tổ chức thực hiện đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Theo đồng chí Trần Cẩm Tú, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương được xây dựng trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược mà Đại hội XIV đã đề ra; đồng thời bám sát chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của Đảng bộ.

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Để Chương trình hành động được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Cụ thể, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị triển khai nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả những nội dung trong phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu tập trung thực hiện 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng: Tập trung nâng cao năng lực thể chế hóa và cụ thể hóa nghị quyết thành chính sách và pháp luật; Cải cách phương thức tổ chức thực hiện và kỷ luật thực thi; Coi hiệu quả phát triển và sự hài lòng của nhân dân là thước đo cao nhất của việc thực hiện nghị quyết; Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực tổ chức thực thi, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; Gắn thực hiện nghị quyết với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia.

Trong đó, các cơ quan Đảng Trung ương có trách nhiệm giữ vai trò trung tâm định hướng và kiểm soát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện nghị quyết trên phạm vi toàn quốc, bảo đảm sự thống nhất giữa tư duy chiến lược, thiết kế chính sách và kết quả thực thi trong toàn hệ thống chính trị, "chủ động phát hiện sớm những lệch pha giữa chủ trương và thực tiễn," "giữa mục tiêu đề ra và năng lực triển khai," kịp thời điều chỉnh định hướng, tháo gỡ điểm nghẽn và chấn chỉnh những biểu hiện làm suy giảm hiệu lực lãnh đạo của Đảng.

Theo Thường trực Ban Bí thư, yêu cầu đặt ra là mỗi nghị quyết phải đi kèm một khung kiểm soát thực thi, trong đó xác định rõ mục tiêu cuối cùng cần đạt được, các mốc kiểm tra bắt buộc, và trách nhiệm chính trị của từng cấp ủy và người đứng đầu.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ khẩn trương tiếp thu ý kiến, hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện ngay Chương trình hành động ở cấp mình để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng kịp thời, hiệu quả.

Mỗi nhiệm vụ, giải pháp phải xác định rõ nội dung công việc, rõ cán bộ, bộ phận, đơn vị thực hiện, rõ tiến độ, trách nhiệm, lượng hóa bằng sản phẩm, kết quả cụ thể; kiên quyết khắc phục tình trạng hình thức, chung chung, sao chép máy móc; chuyển mạnh tư duy từ "học tập, quán triệt" sang "hiểu sâu, hành động đúng, làm đến cùng."

“Kết quả thực hiện Chương trình hành động là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên,” Thường trực Ban Bí thư nêu rõ.

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tập trung nâng tầm tham mưu chiến lược. Các cơ quan trong Đảng bộ phải bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình, chủ động nghiên cứu, dự báo, tham mưu kịp thời, có cơ sở khoa học, có tầm chiến lược và tính khả thi cao; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Cùng với đó tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cách thức tổ chức thực hiện; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan và giữa các cơ quan, đơn vị; khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín; bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất và thông suốt.

Đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của tăng cường sự đoàn kết thống nhất, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, "nói ít-làm nhiều-làm đến cùng," nhất là của người đứng đầu.

“Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; coi đây là khâu quan trọng để bảo đảm Nghị quyết được thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự soi, tự sửa, tự nâng cao trách nhiệm trước Đảng, trước cơ quan, đơn vị,” đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ mục tiêu, tầm nhìn và con đường phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, nhấn mạnh điều này, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ nghiêm túc tiếp thu các nội dung đã được quán triệt tại Hội nghị; khẩn trương triển khai thực hiện Chương trình hành động với quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt nhất, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIV của Đảng đã đề ra./.

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương triển khai Nghị quyết Đại hội XIV Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TW chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.