Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Đoàn doanh nghiệp Nhật Bản

Chiều 9/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp, làm việc với Đoàn lãnh đạo 37 doanh nghiệp thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI) do ông Keita Ishii, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật Bản-Mekong, Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn Itochu làm Trưởng đoàn.

Cùng dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức giáo dục - đào tạo Việt Nam.

Hoan nghênh ông Keita Ishii và các doanh nghiệp Nhật Bản đến thăm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng đầu tư tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, quan hệ “Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới Việt Nam-Nhật Bản” đang phát triển rất tốt đẹp.

Nhật Bản luôn là nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam, với lũy kế đến ngày 31/1/2026, Nhật Bản có 5.722 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 78,9 tỷ USD.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 lần đầu đạt hơn 51,43 tỷ USD. Nhật Bản là đối tác hợp tác lao động số 1 của Việt Nam.

Thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác, đóng góp quý báu của JCCI cũng như Ủy ban Kinh tế Nhật Bản-Mekong trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, là cầu nối giúp các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục mở rộng đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng cho biết Việt Nam tiếp tục xây dựng chính quyền kiến tạo, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của quản lý nhà nước, hoàn thiện thể chế kinh tế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức của Nhật Bản để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư thuận lợi, không ngừng phát triển, tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người dân Việt Nam, góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư theo hướng hiệu quả, chuyên sâu, chất lượng, vì sự phát triển và thịnh vượng chung của hai nước.

Ông Keita Ishii và lãnh đạo các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao nỗ lực cải cách, cải thiện môi trường đầu tư, nhất là hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, phát triển nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng, logistics…, giúp doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn tìm hiểu đầu tư và tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Phía Nhật Bản mong muốn tiếp nhận lao động chất lượng cao của Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản.

Chúc mừng Nhật Bản tổ chức bầu cử thành công, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông tin Việt Nam vừa tổ chức rất thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, trong đó, xác định các tầm nhìn 100 năm.

Thời gian tới, Việt Nam tăng tốc bứt phá để phát triển và đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030 nhằm hiện thực hóa 2 mục tiêu: đến năm 2030 là nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao và 2045 là nước phát triển thu nhập cao.

Đoàn các tổ chức, doanh nghiệp của Nhật Bản tham dự buổi gặp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng thông tin về các chủ trương, chính sách, định hướng lớn phát triển kinh tế-xã hội, đường lối đối ngoại, chính sách quốc phòng của Việt Nam.

Trong giai đoạn tới, Việt Nam tập trung phát triển nhanh song phải bền vững, đang và tiếp tục thúc đẩy 3 đột phá chiến lược gồm thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực theo hướng thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị và con người thông minh…; thu hút đầu tư vào 5 lĩnh vực chiến lược, xanh và công nghệ cao gồm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số với các ngành công nghệ cao như bán dẫn, điện tử, chuyển đổi số và kinh tế số, năng lượng xanh và sạch, nghiên cứu và phát triển, nông nghiệp công nghệ cao…

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị JCCI và Ủy ban Kinh tế Nhật Bản - Mekong với nguồn lực, kinh nghiệm và uy tín của mình, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, các cơ quan liên quan hai nước thúc đẩy đầu tư, nâng cao chất lượng đầu tư, đặc biệt là thúc đẩy mạnh mẽ chuyển giao công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh tham gia sâu vào chuỗi giá trị của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Nhật Bản.

Trước yêu cầu về lao động từ phía Nhật Bản, Thủ tướng cho biết, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những đột phá chiến lược của Việt Nam, không chỉ phục vụ yêu cầu phát triển đất nước mà còn cung cấp cho các nước, đối tác. Việt Nam tiếp tục đào tạo, nâng cao chất lượng lao động cả về kiến thức, kỹ năng, ngoại ngữ, ý thức kỷ luật… sẵn sàng hợp tác, chia sẻ với Nhật Bản.

Chính phủ Việt Nam tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo cao, coi niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư là tài sản chiến lược.

Thủ tướng đề nghị và mong muốn các doanh nghiệp, đối tác Nhật Bản tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hoạt động hợp tác đầu tư tại và với Việt Nam; góp phần làm vun đắp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới của hai nước ngày càng sâu sắc, thiết thực, hiệu quả, vì sự phát triển của mỗi nước, vì cuộc sống hạnh phúc, ấm no của nhân dân hai nước./.

