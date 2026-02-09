Tổ chức Lễ tang đồng chí Đoàn Duy Thành với nghi thức cấp Nhà nước

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Đồng chí Đoàn Duy Thành (tên khai sinh Đoàn Hữu Tòng, bí danh: Thành Duy, Thành Linh, Thành Tòng), sinh ngày 15/9/1929; quê quán: Xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương (cũ), nay là xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng; thường trú tại số nhà 216, phố Đội Cấn, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội; tham gia cách mạng tháng 7/1945; vào Đảng ngày 15/10/1946; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa V, VI; đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII; nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng; Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đối ngoại (nay là Bộ Công Thương); Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (nay là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam); Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

Sau thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, Đồng chí đã từ trần hồi 6 giờ 43 phút, ngày 6/2/2026 (tức ngày 19 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 97 tuổi.

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của đồng chí Đoàn Duy Thành, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang đồng chí Đoàn Duy Thành với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

TÓM TẮT TIỂU SỬ đồng chí Đoàn Duy Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Năm 1945: Đồng chí tham gia cướp chính quyền ở huyện Kim Thành, Bí thư thanh niên Cứu quốc xã Tường Vụ, Ủy viên chấp hành huyện đoàn thanh niên phụ trách 01 Tiểu khu của huyện.

- Năm 1946: Đồng chí làm Bí thư Việt Minh xã, cán bộ Việt Minh huyện, Bí thư Chi bộ xã Cộng Hòa, cán bộ Huyện ủy Kim Thành.

- Năm 1947-1948: Đồng chí làm cán bộ huyện ủy, tháng 11/1947 huyện ủy viên phụ trách 8 xã dọc đường 5.

- Năm 1949-tháng 6/1950: Đồng chí là Ủy viên Thường vụ Huyện uỷ phụ trách tổ chức kiểm tra, tháng 5/1949 được phân công phụ trách dân vận làm Chủ nhiệm Việt Minh huyện.

- Năm 1950: Đồng chí làm Bí thư Quận ủy Ngô Quyền kiêm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến quận.

- Từ tháng 9/1951-tháng 11/1953: Đồng chí bị bắt, bị tù ở Đoạn Xá, thành phố Hải Phòng, đầy đi nhà tù Côn Đảo, Đồng chí vẫn tích cực hoạt động và là cấp uỷ đảng trong các nhà tù.

- Từ tháng 11/1953: Sau khi ra tù, Thành ủy Hải Phòng cho đồng chí đi chỉnh huấn, tiếp tục sinh hoạt đảng, cán bộ nghiên cứu ở Văn phòng Thành ủy, Bí thư Chi bộ Văn phòng Thành ủy.

- Từ tháng 2/1958-tháng 4/1958: Đồng chí làm Phó Chủ nhiệm Công ty bách hoá Hải Phòng; quyền Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Công ty bách hóa bán buôn, Chủ nhiệm Công ty vải sợi may mặc, Bí thư Đảng ủy Công ty 3 khóa.

- Từ tháng 12/1961: Đồng chí làm Phó Chủ nhiệm Ban Liên hiệp xã Thủ công nghiệp, Phó Giám đốc Sở Công nghiệp và Thủ công nghiệp. Tháng 7/1964, Đồng chí làm quyền Giám đốc và Giám đốc Sở Thủ công nghiệp, Bí thư Đảng uỷ Sở.

- Năm 1968: Đồng chí làm Thành ủy viên, Trưởng Ban Tài chính Thương nghiệp của Thành ủy.

- Năm 1971: Đồng chí làm Thành ủy viên, Trưởng Ban Công nghiệp kiêm Trưởng Ban Khoa học kỹ thuật.

- Năm 1974: Đồng chí làm Thành ủy viên, Giám đốc Sở Thương nghiệp, Bí thư Đảng ủy các cơ sở Nội thương.

- Năm 1976: Đồng chí làm Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Năm 1979: Đồng chí làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Tháng 2/1982 tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V: Đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tháng 5/1982, đồng chí được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

- Từ tháng 7/1986-tháng 2/1987: Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa VII, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương.

- Từ tháng 2/1987-tháng 5/1988: Đồng chí là Uỷ viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại thương.

- Tháng 5/1988-tháng 3/1990: Đồng chí thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, làm Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đối ngoại, đại biểu Quốc hội khóa VIII.-

- Tháng 4/1990-năm 1993: Đồng chí làm Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương.

- Từ năm 1993-năm 2002: Đồng chí làm Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

- Năm 2003, đồng chí được Đảng, Nhà nước quyết định nghỉ hưu theo chế độ.

Do có nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương, phần thưởng cao quý khác.

THÔNG BÁO Lễ tang đồng chí Đoàn Duy Thành

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban Lễ tang Nhà nước gồm 25 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng Ban.

Linh cữu đồng chí Đoàn Duy Thành quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng tổ chức vào hồi 7 giờ đến 9 giờ, ngày 12/2/2026 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ).

Lễ truy điệu vào hồi 9 giờ, ngày 12/2/2026.

Lễ hỏa táng vào hồi 12 giờ 30 phút tại Đài hoá thân hoàn vũ Nghĩa trang Ninh Hải, thành phố Hải Phòng.

Lễ an táng vào hồi 9 giờ 45 phút, ngày 13/02/2026 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại nghĩa trang quê nhà thôn Tường Vu, xã Lai Khê, thành phố

Hải Phòng./.

