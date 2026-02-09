Multimedia

Tháng 1/2026: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam tháng 1/2026 đạt 1,68 tỷ USD, tăng 11,3%, cao nhất trong 5 năm qua.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/1/2026 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 2,58 tỷ USD, giảm 40,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam tháng 1/2026 ước đạt 1,68 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất tháng Một trong 5 năm qua./.

