Rét đậm kết thúc, dự báo thời tiết Tết miền Bắc lất phất mưa Xuân.

Bão Fytia với sức gió giật lên tới 210 km/h đổ bộ khiến ít nhất 7 người được xác nhận thiệt mạng, trong đó có 1 nạn nhân tại thủ đô Antananarivo, và 1 người vẫn mất tích sau khi bị nước lũ cuốn trôi.