Môi trường

Rét đậm kết thúc, dự báo thời tiết Tết miền Bắc lất phất mưa Xuân

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt rét đậm, rét hại đang ảnh hưởng đến miền Bắc dự kiến kết thúc trong ngày 10/2, khi mưa giảm và nền nhiệt tăng dần.

Theo dõi VietnamPlus
Rét đậm kết thúc, dự báo thời tiết Tết miền Bắc lất phất mưa Xuân
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Bản tin 60s ngày 9/2/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Rét đậm kết thúc, dự báo thời tiết Tết miền Bắc lất phất mưa Xuân.

Những chương trình nào sẽ thay thế Táo Quân dịp giao thừa Tết Bính Ngọ 2026?

Đào Tết miền Bắc “đổ bộ” Thành phố Hồ Chí Minh, giá cao nhất gần 20 triệu đồng.

Triệt phá hai đường dây thuốc giả quy mô lớn, phát hiện sản phẩm chứa chất cấm.

Vàng trong nước neo cao theo đà tăng mạnh của thế giới.

Ukraine công bố đánh giá thiệt hại sau đòn tập kích thao trường Kapustin Yar.

Nga yêu cầu Đại sứ quán Ukraine thanh toán hơn 71.000 USD tiền điện.

Elon Musk cảnh báo nợ công Mỹ đẩy nền kinh tế vào rủi ro “phá sản”./.

(Vietnam+)
#táo quân 2026 #tết bính ngọ 2026 #rét miền bắc #đào tết #thuốc giả #giá vàng hôm nay #chiến sự nga-ukraine #elon musk #kinh tế mỹ

Podcast mới nhất

Chiến sỹ trồng rau xanh ngắn ngày tại các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: TTXVN phát)

Rạng rỡ sắc xanh tại đặc khu Trường Sa

Trường Sa xanh làm dịu đi cái khắc nghiệt của thiên nhiên; tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên đảo yên tâm bám biển, giữ vững tay súng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Nghe
Chiến dịch Quang Trung: Những mái nhà được dựng bằng lòng người

Chiến dịch Quang Trung: Những mái nhà được dựng bằng lòng người

Mỗi viên gạch là một hy vọng. Mỗi mái nhà là một câu chuyện về sự hồi sinh. Video clip của phóng viên VietnamPlus là câu chuyện được kể lại bằng dữ liệu, bằng những hình ảnh khắc nghiệt đến quặn thắt nhưng cũng đầy lắng đọng về những ngày mưa bão lịch sử, để ghi nhớ một giai đoạn đặc biệt – nơi mà giữa hoang tàn, tình người và niềm tin được thắp sáng.

Nghe