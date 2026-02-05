Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, vùng núi cao có thể xảy ra băng tuyết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng ngày 7/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, khoảng tối và đêm 7/2, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 6/2 đến sáng sớm 9/2, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Khu vực Bắc Bộ từ đêm 7-9/2, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Từ ngày 8/2, khu vực Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C.

Thủ đô Hà Nội từ đêm 6/2 đến đêm 8/2 có mưa, mưa rào; từ đêm 7-9/2, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-12 độ C.

Trên biển, từ ngày 7/2, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; từ đêm 7/2, gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3m. Từ chiều 7/2, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 4-6m.

Từ đêm 7/2, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao 2-4m. Từ ngày 8/2, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m.

Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Các tỉnh, thành phố rà soát phương án ứng phó với rét đậm, rét hại, trong đó đặc biệt tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân và học sinh tại các trường nội trú; không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố, che chắn chuồng trại; dự trữ thức ăn, giữ ấm, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác.

Đối với tình hình gió mạnh trên biển, các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra./.

