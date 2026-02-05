Từ ngày 7-9/2, không khí lạnh gây mưa và rét ở khu vực Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 7-9/2 (20-22 tháng Chạp) khả năng có tác động của một đợt gió mùa Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh gây mưa nhiều nơi ở Bắc Bộ, trời rét, vùng núi, trung du rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12-15 độ C, cao nhất phổ biến từ 15-18 độ C.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ từ đêm 6-9/2 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ ngày 7/2 trời chuyển rét, ngày 8-9/2 có khả năng trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Từ khoảng ngày 11-13/2 Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: thời kỳ từ ngày 7-9/2 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; từ ngày 11-13/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; những ngày khác có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.Các khu vực khác: đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh," Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Dự báo xa hơn về tình hình không khí lạnh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định từ tháng 2-4, không khí lạnh vẫn tiếp tục xuất hiện nhưng khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại ngắn ngày (tập trung trong tháng 2 ở khu vực vùng núi phía Bắc).

Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng cho biết, các đợt rét đậm, rét hại làm cho nhiệt độ thấp nhất giảm mạnh, đặc biệt các khu vực vùng núi phía Bắc và có thể kèm theo hiện tượng băng giá, mưa tuyết.

Đồng thời, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn tại các tỉnh, thành phố tại miền Bắc tập trung trong khoảng nửa cuối tháng 2 và tháng 3 (tương đương so với trung bình nhiều năm).

Trời rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; băng giá và mưa tuyết làm giảm sức đề kháng, gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm.

Trong sản xuất nông nghiệp, rét đậm, rét hại, băng giá có thể làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Các tỉnh, thành phố rà soát phương án ứng phó với rét đậm, rét hại, trong đó đặc biệt tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân và học sinh tại các trường nội trú; không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người.

Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố, che chắn chuồng trại; dự trữ thức ăn, giữ ấm, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác./.

