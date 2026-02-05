Công bố 10 sự kiện đáng chú ý về ngành Nông nghiệp và Môi trường năm 2025

Với phương châm “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tinh gọn hiệu quả, tăng tốc bứt phá,” năm 2025 ngành Nông nghiệp và Môi trường đã vượt qua nhiều khó khăn, đạt được những kết quả ngoạn mục, xác lập những kỳ tích, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Trong đó, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lập kỷ lục trên 70 tỷ USD; chủ động, quyết liệt từ sớm ứng phó thiên tai, đảm bảo sản xuất, giảm thiểu thiệt hại trong bối cảnh cực đoan, là 2 trong số 10 sự kiện đáng chú ý, vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố tại Họp báo thường kỳ, sáng 5/2.

1. Ổn định tổ chức bộ máy Bộ Nông nghiệp và Môi trường sau hợp nhất theo hướng "Tinh-Gọn-Mạnh, Hiệu năng-Hiệu lực-Hiệu quả"

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/2/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan này đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm đủ điều kiện để chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/3/2025.

Sau khi hợp nhất, cơ cấu tổ chức được tinh gọn mạnh mẽ, giảm 25/55 đầu mối (45,45%); giảm 19/78 đơn vị sự nghiệp (24,36%); tinh giản 63/301 đầu mối cấp phòng (20,9%), tạo nền tảng nâng cao hiệu lực quản lý, hiệu quả điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

2. Đại hội Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030 định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới

Đại hội diễn ra ngày 14/8/2025, là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển và hội nhập của ngành Nông nghiệp và Môi trường.

Đại hội tổng kết 5 năm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu và các giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các quyết sách của Đại hội góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững đến năm 2030, hướng tới khát vọng Việt Nam hùng cường năm 2045.

3. Kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường gắn với Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I khơi dậy truyền thống, tạo động lực đổi mới

Lễ Kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường gắn với Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I được tổ chức ngày 12/11/2025.

Sự kiện là dấu mốc định hướng để toàn ngành bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và bài phát biểu chỉ đạo, khẳng định vai trò chiến lược của ngành trong bảo đảm an ninh lương thực, an ninh sinh thái và phát triển bền vững của đất nước; đồng thời, định hướng những nhiệm vụ lớn, các giải pháp căn cơ, lâu dài, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước, đổi mới sáng tạo trong toàn ngành.

Phát triển kinh tế biển xanh, bền vững. (Nguồn ảnh: TTXVN)

4. Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lập kỷ lục trên 70 tỷ USD

Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động, rào cản thương mại gia tăng và thiên tai cực đoan diễn biến phức tạp, năm 2025, ngành nông nghiệp và môi trường tiếp tục giữ vững vai trò “trụ đỡ” của nền kinh tế và an sinh xã hội, đồng thời tạo dựng nền tảng cho chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 70,09 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2024, cao nhất từ trước đến nay, vượt xa mục tiêu 65 tỷ USD Chính phủ giao. Ngành duy trì 10 nhóm hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó có 3 nhóm hàng đạt kim ngạch trên 8 tỷ USD (gồm sản phẩm gỗ, cà phê, rau quả). Kết quả ấn tượng này khẳng định năng lực tổ chức sản xuất, khả năng thích ứng với thị trường và sức cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam trong một năm đầy “gió ngược.”

5. Chủ động-quyết liệt-từ sớm ứng phó thiên tai, đảm bảo sản xuất, giảm thiểu thiệt hại trong bối cảnh cực đoan

Năm 2025 được đánh giá là năm có số lượng bão và áp thấp nhiệt đới nhiều nhất kể từ khi Việt Nam bắt đầu quan trắc (năm 1961), với 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (15 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới) hoạt động trên Biển Đông. Tính đến ngày 22/12, thiên tai trên cả nước làm 468 người chết và mất tích, 741 người bị thương; thiệt hại kinh tế ước trên 98.677 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nặng nề tại nhiều địa phương.

Trước diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, khó lường, bộ đã chủ động tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành các chỉ thị, công điện chỉ đạo; tập trung ứng phó bão lớn, mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét, cháy rừng, rét đậm, rét hại kéo dài, cũng như tình trạng xâm nhập mặn ở mức cao điểm tại đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, góp phần ổn định đời sống và sản xuất của người dân.

6. Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai: Dữ liệu “đúng-đủ-sạch-sống”

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và triển khai Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai trên phạm vi toàn quốc, trong điều kiện thời gian gấp, khối lượng công việc đặc biệt lớn, huy động đồng bộ nhiều bộ, ngành, địa phương.

Sau 90 ngày triển khai, 61,72 triệu thửa đất được rà soát, cập nhật, chỉnh lý; trong đó hơn 24,37 triệu thửa đạt tiêu chí “đúng-đủ-sạch-sống”, đủ điều kiện vận hành theo thời gian thực, kết nối và chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác. Đây là bước tiến rất lớn về chất lượng dữ liệu đất đai so với giai đoạn trước. Với các khu vực chưa có cơ sở dữ liệu đất đai, Chiến dịch tập trung số hóa dữ liệu đất ở, nhà ở qua giấy chứng nhận...

Quản lý đất đai. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Công tác đồng bộ dữ liệu được xác định là yêu cầu bắt buộc để bảo đảm dữ liệu “sống-sạch-thống nhất-dùng chung”: 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành đồng bộ về Trung ương với hơn 61,15 triệu thửa đất (khoảng 98%); trong đó hơn 24,4 triệu dữ liệu đã đầy đủ ba khối thông tin, sẵn sàng khai thác, sử dụng và chia sẻ.

7. Đột phá trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, tạo “đòn bẩy” phát triển

Trong năm 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng và ban hành 110 văn bản quy phạm pháp luật. Điểm nổi bật là việc rà soát 1.055 văn bản còn hiệu lực, để phục vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, phân quyền - phân cấp - phân định thẩm quyền gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bộ cũng trình Chính phủ ban hành 3 nghị định và ban hành 18 thông tư theo hình thức đặc biệt, thực hiện phân quyền, phân cấp 381 nhiệm vụ và phân định 232 nhiệm vụ, góp phần bảo đảm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025 đúng tiến độ.

Song song với đó, bộ đã triển khai quyết liệt tháo gỡ các “điểm nghẽn” pháp lý và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh: xử lý 34/48 “điểm nghẽn” (70,8%), đồng thời cắt giảm, đơn giản hóa 208 điều kiện kinh doanh và 73 thủ tục hành chính, tạo dư địa thúc đẩy tăng trưởng và chuyển đổi xanh.

8. Cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, thực chất; giảm chi phí, tăng niềm tin cho người dân, doanh nghiệp

Trong năm 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm; đồng thời rà soát, công bố và công khai Danh mục 621 thủ tục hành chính thuộc 27 lĩnh vực trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; xây dựng, chuẩn hóa quy trình nội bộ và quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, bảo đảm thống nhất, thông suốt và hiệu quả.

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 1/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ, bộ đã tổ chức triển khai các giải pháp nhằm đạt mục tiêu giảm tối thiểu 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính; 30% chi phí kinh doanh; 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết; tăng cường thực hiện trực tuyến, công khai, minh bạch, giảm hồ sơ, giấy tờ.

Trong năm 2025, ngành nông nghiệp và môi trường tiếp tục giữ vững vai trò “trụ đỡ” của nền kinh tế và an sinh xã hội. (Nguồn ảnh: TTXVN)



9. Thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo động lực mới cho quản lý và sản xuất

Năm 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục đẩy mạnh khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, coi đây là động lực then chốt nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và năng suất, chất lượng sản xuất. Bộ cũng đã chỉ đạo triển khai hơn 483 nhiệm vụ khoa học và công nghệ; trong đó 224 nhiệm vụ kết thúc trong năm 2025, 259 nhiệm vụ hoàn thành trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Nhiều sản phẩm nghiên cứu đã được nghiệm thu, chuyển giao và ứng dụng vào thực tiễn, góp phần tăng hiệu quả.

Bộ cũng đã ban hành 6 kế hoạch, 2 chiến lược liên quan đến chuyển đổi số, chiến lược dữ liệu và Khung kiến trúc số của bộ; phối hợp với Bộ Công an ban hành 2 kế hoạch phối hợp; xây dựng quy định kỹ thuật cho 15 cơ sở dữ liệu chuyên ngành; qua đó góp phần hình thành nền tảng Bộ Nông nghiệp và Môi trường số, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

10. Chủ động, đột phá trong hợp tác và hội nhập quốc tế, từ tiếp nhận sang dẫn dắt hợp tác

Năm 2025, bộ tích cực đàm phán, ký kết và thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế; đồng thời đẩy mạnh đàm phán thương mại, xúc tiến thương mại, thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm, thủy sản và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Điểm nổi bật là công tác hợp tác quốc tế của ngành chuyển biến toàn diện và bài bản về tư duy và phương thức triển khai: từ tiếp cận “mở rộng quan hệ, tranh thủ dự án” sang chủ động thiết kế khuôn khổ hợp tác, dẫn dắt sáng kiến và gắn hoạt động đối ngoại với các mục tiêu chiến lược dài hạn.

Thông qua hợp tác quốc tế, ngành tranh thủ hiệu quả nguồn lực tài chính, công nghệ, tri thức, đồng thời góp phần củng cố môi trường đối ngoại thuận lợi, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn tới./.

