Tháng 1/2026: Quốc tế đánh giá tích cực triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Cung cấp thông tin tới báo chí tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026 diễn ra chiều 4/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, cho biết trong tháng đầu tiên của năm Bính Ngọ, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; thu ngân sách Nhà nước và xuất nhập khẩu tiếp tục tăng khá. Đặc biệt, nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực về triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước tăng 38,9%

Thông tin cụ thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết ngày 4/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương, trong đó tập trung thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng 1/2026 và những trọng tâm chỉ đạo thời gian tới; đồng thời, quyết nghị, xử lý những khó khăn, vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Tại Phiên họp, Chính phủ thống nhất đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 1/2026 tiếp tục xu hướng tích cực với nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Nổi bật là kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng khoảng 2,6%; thị trường tiền tệ, tỉ giá cơ bản ổn định; nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia thấp hơn giới hạn quy định. Thu ngân sách Nhà nước và xuất nhập khẩu tiếp tục tăng khá. Tổng thu ngân sách nhà nước tháng Một ước tăng 13,1% so với cùng kỳ.

“Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng Một ước tăng 38,9%,” Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn nhấn mạnh.

Cùng với đó, các ngành, lĩnh vực chủ yếu phát triển tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 21%. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển ổn định. Thương mại, dịch vụ sôi động; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1 tăng 9%. Du lịch khởi sắc; đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 18%. Chỉ số PMI tháng 1 đạt 52,5 điểm, thể hiện xu hướng mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh. Đầu tư phát triển tiếp tục đạt kết quả tích cực; giải ngân vốn đầu tư công tháng 1 ước đạt 3,4% kế hoạch, cao hơn 23,7 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối và 2,2% về tỉ lệ so với cùng kỳ. Vốn FDI đăng ký mới đạt gần 1,5 tỷ USD, tăng 15,7%; vốn FDI thực hiện đạt 1,68 tỷ USD, tăng 11,3%.

Số doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia nhập thị trường tăng cao. Trong tháng 1/2026, có gần 48.700 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 45,6% so với cùng kỳ; có trên 110.000 hộ kinh doanh thành lập mới, tăng gần 222%.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội cũng được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Trong đó, chúng ta đã tổ chức thành công các sự kiện chính trị lớn, trọng đại của đất nước, đặc biệt là Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI, Đại hội XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng; tập trung triển khai công tác bảo đảm nhân dân đón Tết Bính Ngọ vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Cả nước cũng đã triển khai thắng lợi “Chiến dịch Quang Trung,” hoàn thành sửa chữa gần 34.800 nhà, xây mới gần 1.600 nhà, vượt tiến độ 15 ngày; tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập trong tháng 1/2026 không thay đổi và tăng lên so với cùng kỳ năm trước là 95,3%; đã xuất cấp 15.600 tấn gạo hỗ trợ người dân.

Ông Sơn cũng thông tin trong tháng qua, tình hình chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân. Đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh thực chất, đi vào chiều sâu; uy tín, vị thế đất nước tiếp tục được nâng lên. Đáng chú ý, nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực về triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ Thường kỳ tháng 01 năm 2026 trực tuyến với các địa phương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, các thành viên Chính phủ thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khó khăn, thách thức, như: Tình hình thế giới biến động phức tạp, khó lường, rủi ro gia tăng; sức ép điều hành kinh tế vĩ mô lớn, nhất là về lạm phát tỷ giá, lãi suất; giá vàng, bạc biến động mạnh; tình hình sản xuất kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn; số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường còn lớn; buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ còn diễn biến phức tạp; đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo…

Bình ổn thị trường vàng trong trường hợp cần thiết

Thời gian tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết Chính phủ, Thủ tướng sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tập trung quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; trong đó khẩn trương hoàn thiện, ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ; tập trung chuẩn bị các đề án theo chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chất lượng.

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tiếp theo là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Trong đó tập trung kiểm soát lạm phát, điều hành lãi suất, tỉ giá, ngoại hối phù hợp, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam; hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng, nhà ở xã hội; kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm chất lượng tín dụng các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; phấn đấu thu ngân sách Nhà nước năm 2026 vượt ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025; tăng cường quản lý và thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp ổn định, an toàn, hiệu quả.

Cùng với đó là theo dõi sát diễn biến của thị trường vàng; triển khai kịp thời các giải pháp để bình ổn thị trường vàng trong trường hợp cần thiết. Phấn đấu trước ngày 10/02/2026 đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng, thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất, bảo đảm an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch; bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu, hàng hóa thiết yếu, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất kinh doanh và đời sống; đẩy mạnh phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững. Phát huy hiệu quả Quỹ Nhà ở Quốc gia, đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, nhất là nhà cho thuê, phấn đấu năm 2026 hoàn thành trên 110.000 căn hộ nhà ở xã hội.

Ngoài ra, ông Sơn cũng nhấn mạnh tới việc làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, phấn đấu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 như: Phát triển mạnh thị trường trong nước, thương mại điện tử, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; kích cầu tiêu dùng nội địa, tăng cường xúc tiến thương mại, trong đó tổ chức tốt Hội chợ mùa Xuân và các hội chợ quy mô lớn về thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; thực hiện nghiêm các quy định về kê khai, niêm yết giá; xử lý nghiêm vi phạm, không để găm hàng, đội giá; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ…

Cùng với đó là đẩy mạnh tổ chức thực hiện hiệu quả 09 Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị; tập trung giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; tiếp tục hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính và vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; chú trọng phát triển văn hoá, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là bảo đảm nhân dân vui xuân, đón Tết; thực hiện các chính sách đối với người có công, các đối tượng chính sách, đồng bào vùng bị thiệt hại do thiên tai, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo... Bảo đảm lương, thưởng tết cho người lao động theo quy định.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp tiếp theo là củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội; chú ý bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, nhất là bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường, nâng cao hiệu quả thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội./.

