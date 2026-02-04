Xã hội

Lào Cai: Người dân và công an phối hợp bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng

Người dân phường Âu Lâu,Lào Cai, phối hợp cùng công an bắt giữ đối tượng cướp tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Yên Bái, thu giữ tiền và điều tra làm rõ vụ việc.

Tuấn Anh
Đối tượng Nguyễn Thành Luân (ở giữa) bị bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)
Theo thông tin từ Công an phường Âu Lâu, vào 16 giờ 50 phút ngày 4/2, tại phòng giao dịch Hợp Minh - Ngân hàng Agribank chi nhánh Yên Bái có địa chỉ tại tổ dân phố Hợp Minh 1, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai, đối tượng Nguyễn Thành Luân (sinh ngày 22/2/1995, trú tại thôn Minh Tân, xã Quy Mông, Lào Cai) điều khiển xe môtô mang biển kiểm soát 21T5-6445 (kiểu dáng xe wave) một mình đến quầy giao dịch.

Thời điểm này, chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa (sinh năm 1992, trú tại tổ dân phố Minh Tân 3, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) là nhân viên của ngân hàng đang đếm tiền của khách hàng thì đối tượng Nguyễn Thành Luân đã dùng tay lấy một tập tiền mệnh giá 500.000 đồng rồi bỏ chạy ra ngoài đường.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Âu Lâu cùng nhân viên ngân hàng bắt giữ đối tượng, thu giữ một tập tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Công an phường Âu Lâu đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai và các đơn vị có liên quan điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)
#cướp ngân hàng #phòng giao dịch Hợp Minh #Nguyễn Thành Luân Lào Cai
