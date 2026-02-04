Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt giữ 36 đối tượng

Ngày 4/2, Công an Thành phố Hồ Chí Minh chính thức thông tin về việc triệt phá thành công một đường dây ma túy phức tạp, hoạt động xuyên địa bàn 3 tỉnh, thành phố, bắt giữ và mời làm việc 36 đối tượng liên quan.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đơn vị này kết thúc chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy liên tỉnh, thu giữ số lượng lớn ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra nhanh cho thấy 100% số đối tượng bị bắt giữ đều dương tính với chất ma túy, trong đó có nhiều người phạm tội ở khung hình phạt cao nhất đối với hành vi mua bán trái phép.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt giữ đối tượng. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Chuyên án được khởi động từ tháng 12/2025, xuất phát từ một vụ việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do Công an phường phát hiện và chuyển lên. Qua quá trình xác minh, cơ quan điều tra đã tập trung vào Trần Thị Hương Trang (sinh năm 1991, thường trú tại phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh) - đối tượng cung cấp ma túy.

Đến ngày 27 tháng 1 năm 2026, khi thời cơ chín muồi, lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân, bắt giữ Trần Thị Hương Trang và Trần Thanh Hải (người chung sống) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Không dừng lại ở đó, với quyết tâm triệt phá toàn bộ đường dây, từ ngày 27 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2, các tổ công tác tiếp tục mở rộng truy xét, bắt giữ thêm 34 đối tượng khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh.

Đối tượng Trần Thị Hương Trang và Trần Thanh Hải. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Lực lượng chức năng đã quán triệt phương châm “Không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng”. Nhờ đó, đường dây mua bán ma túy ba cấp đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn, từ đối tượng cầm đầu, qua các “đầu trên”, đến nhóm tổ chức sử dụng và người sử dụng trái phép.

Kết quả điều tra xác định, đối tượng cầm đầu, cung cấp ma túy cho toàn bộ đường dây là Hoàng Phi Long (sinh năm 1998, thường trú tại xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai). Đối tượng này có một tiền án về tội giết người và đang bị Công an tỉnh Đồng Nai truy nã về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, trong số những người bị bắt còn có ba đối tượng có tiền án về mua bán ma túy, một đối tượng có tới bốn tiền án về ma túy, cho thấy tính chất nguy hiểm và manh động của nhóm tội phạm này.

Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Hiện tại, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tiếp tục củng cố hồ sơ, đấu tranh mở rộng và truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Thành công của chuyên án một lần nữa khẳng định quyết tâm của lực lượng Công an trong việc đập tan các đường dây tội phạm ma túy, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn./.