Đề nghị xử lý nghiêm các nội dung xấu độc ảnh hưởng trẻ em

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, công tác Đội cần tiếp tục định hướng theo mục tiêu xây dựng thế hệ trẻ phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Đây là định hướng được Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang nêu tại Hội nghị Hội đồng Đội Trung ương lần thứ năm, khóa IX, tổ chức chiều 4/2 tại Hà Nội.

Báo cáo tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của trẻ em được thu thập từ 34 tỉnh, thành phố cho thấy năm 2025, trẻ em cả nước bày tỏ nhiều mong muốn tập trung vào các vấn đề liên quan trực tiếp đến học tập, bảo vệ an toàn, quyền tham gia và nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh.

Về điều kiện học tập, trẻ em đề nghị điều chỉnh chương trình học theo hướng giảm áp lực thi cử, tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội; mở rộng các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa phù hợp với lứa tuổi.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến mong muốn được đầu tư đồng bộ hơn về cơ sở vật chất trường học, đặc biệt tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, nhằm bảo đảm môi trường học tập an toàn, thân thiện và bình đẳng cho mọi trẻ em.

Báo cáo cũng ghi nhận mong muốn của trẻ em về việc được mở rộng các điểm sinh hoạt, vui chơi giải trí tại cộng đồng; đầu tư thêm các thiết chế văn hóa phù hợp với từng độ tuổi, nhất là tại các khu vực còn nhiều khó khăn.

Đối với công tác bảo vệ trẻ em, các ý kiến tập trung vào phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại và bạo lực học đường. Trẻ em mong muốn được trang bị đầy đủ kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng thoát hiểm và được hỗ trợ tâm lý kịp thời khi gặp khó khăn.

Trên không gian mạng, trẻ em đề nghị tăng cường giáo dục kỹ năng sử dụng Internet an toàn, đồng thời xử lý nghiêm các nội dung độc hại, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của trẻ em.

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Nhất Linh nhấn mạnh tính cấp thiết của việc đảm bảo an toàn trên không gian mạng cho trẻ em, coi đây là vấn đề trọng yếu cần ưu tiên hơn cả việc phát triển năng lực số chung chung.

Đối với thiếu nhi, kỹ năng số trước hết phải là kỹ năng tự bảo vệ an toàn, bao gồm cả an toàn về sức khỏe và an toàn về tư duy, định hướng. Hiện nay nhiều thiếu nhi đang bị động khi tiếp cận Internet và cảnh báo về việc các đối tượng xấu đang lợi dụng không gian mạng để lôi kéo học sinh tham gia các hội nhóm tiêu cực một cách có hệ thống.

Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Nhất Linh đề xuất định hướng hoạt động với phương châm: "An toàn, sáng tạo, trách nhiệm xây dựng đạo đức, lối sống văn hóa trong thế giới số."

Công tác giáo dục cần đi vào thực chất, giúp trẻ không chỉ phòng tránh lừa đảo, xâm hại mà còn phải rèn luyện văn hóa ứng xử, giữ gìn tôn ti trật tự và trách nhiệm đạo đức trên môi trường trực tuyến.

Hội nghị cũng thảo luận các dự thảo kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III năm 2026, hướng dẫn sắp xếp và hoạt động của Hội đồng trẻ em các cấp, báo cáo tổng hợp ý kiến, nguyện vọng trẻ em năm 2025 và dự thảo chương trình làm việc toàn khóa của Hội đồng Đội Trung ương khóa X./.

'Lá chắn số' bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng Nhiều vụ việc trong năm 2025 đã phơi bày quy mô, mức độ tinh vi và tốc độ lan tỏa khủng khiếp của bạo lực mạng, đồng thời nhấn mạnh sự cấp thiết phải tăng cường các “lá chắn” pháp lý.