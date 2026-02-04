Vụ gần 50 người nghi ngộ độc sau tiệc tất niên: Phát hiện vi khuẩn E.coli

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, phường Tam Long, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, liên quan vụ việc một số nhân viên một ngân hàng trên địa bàn phường Bà Rịa nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa tiệc tất niên, tính đến chiều 4/2 đã có thêm 2 trường hợp phải nhập viện điều trị đều cùng có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy và sốt.

Như vậy, tính đến chiều 4/2, có 48 bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, trong số đó đã có 37 người được các bác sỹ cho thuốc về nhà uống sau vài ngày điều trị tại bệnh viện, hiện còn 11 trường hợp đang nằm lại tại Khoa Nội và Khoa Nhiễm của bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cũng cho biết phía bệnh viện đã cấy bệnh phẩm của một số bệnh nhân và cho kết quả dương tính với vi khuẩn E.coli.

Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đang theo dõi sức khỏe cho các bệnh nhân. Bệnh viện chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã kiểm tra nhà hàng Gia Mẫn.

Tại thời điểm kiểm tra, xác minh, nhà hàng đã xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hồ sơ khám sức khỏe của 5 nhân viên.

Tuy nhiên, cơ sở chưa xuất trình được hợp đồng, hồ sơ chứng từ nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm phục vụ tại bữa tiệc tất niên.

Phía Sở An toàn thực phẩm đã yêu cầu cơ sở tạm ngưng hoạt động, khắc phục những tồn tại mà đoàn kiểm tra đã nêu ra như: Khu vực bếp tường, nền, trần sẫm màu để bám bẩn, khu vực bếp chưa tách biệt với bên ngoài, chưa phân chia tách biệt các khu vực sơ chế, chế biến, rửa dụng cụ. Tủ đông, tủ mát gỉ sét, xuống cấp, hệ thống cống rãnh, xả tràn ra ngoài.

Như tin đã đưa, ngày 31/1, một ngân hàng trên địa bàn phường Bà Rịa có đặt tiệc tại nhà hàng Gia Mẫn, ấp Nhân Nghĩa, xã Xuyên Mộc và được nhà hàng vận chuyển thức ăn về trụ sở để tổ chức tiệc tất niên cho khoảng 170 người (17 bàn).

Khoảng đầu giờ chiều 1/2, nhiều người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cấp cứu, điều trị./.

