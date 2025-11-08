TP Hồ Chí Minh: Đã tìm ra tác nhân khiến 83 người ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ

Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm khiến hàng chục người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mỳ tại một tiệm bán bánh mỳ trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông, ngày 8/11, thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đã tìm ra tác nhân gây ngộ độc.

Tính đến ngày 8/11, báo cáo từ 4 bệnh viện trên địa bàn ghi nhận 83 trường hợp nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh được mua tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông.

Cụ thể, Bệnh viện Quân y 175 ghi nhận 47 ca; Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh 16 ca; Bệnh viện Nhân dân Gia Định 19 ca và Bệnh viện Bình dân 1 ca. Hiện đã có 47 người được xuất viện, số còn lại đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại các cơ sở y tế.

Tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, ngày 5/11 ghi nhận 19 ca nhập viện với các triệu chứng ngộ độc thực phẩm, trong đó có 1 trường hợp đau bụng dữ dội, nôn ói và tiêu chảy nhiều lần. Kết quả cấy máu dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Bước đầu, dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng của hầu hết bệnh nhân đều phù hợp với tác nhân vi khuẩn đường ruột, nhiều khả năng là Salmonella.

Hiện tại, các bệnh nhân đã ổn định, một số người được xuất viện, số còn lại tiếp tục điều trị theo phác đồ do Sở Y tế ban hành.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các bệnh viện bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm, như: bù nước-điện giải, theo dõi sinh hiệu và chức năng tạng, chỉ định cận lâm sàng phù hợp, lấy mẫu phân và cấy máu khi nghi nhiễm khuẩn xâm nhập trước khi dùng kháng sinh.

Nếu có chỉ định kháng sinh, cần cân nhắc theo hướng tác nhân vi khuẩn đường ruột nhóm Salmonella, điều chỉnh theo kháng sinh đồ khi có.

Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tạm dừng hoạt động cơ sở liên quan để điều tra, lấy mẫu thực phẩm và mẫu môi trường, đồng thời tiến hành các bước nghiệp vụ nhằm xác định nguyên nhân gây ngộ độc theo đúng thẩm quyền./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Xác minh việc 40 người ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ vỉa hè Ngày 6/11 đã có 40 trường hợp đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng sốt, đau bụng, nôn nói, tiêu chảy, có dấu hiệu mất nước từ nhẹ đến trung bình.