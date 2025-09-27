14 người nhập viện sau khi khi ăn bánh mỳ ở Huế

Sáng 27/9, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế cho biết đơn vị đã cử đoàn công tác phối hợp Ủy ban Nhân dân xã Phú Vang lấy mẫu và xử lý vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm vừa xảy ra trên địa bàn khiến 14 người dân địa phương nhập viện.

Theo báo cáo của Sở Y tế, vụ việc xảy ra vào ngày 23/9 tại xã Phú Vang, khiến 14 người phải nhập viện tại Trung tâm Y tế Phú Vang. Trong đó, một trường hợp mang thai 8 tuần tuổi được chẩn đoán theo dõi ngộ độc thực phẩm, chuyển tuyến điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế.

Hiện tại, tất cả sức khỏe bệnh nhân ổn định, có 9 người đã xuất viện (gồm cả thai phụ).

Các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm có liên quan đến việc sử dụng bánh mỳ tại một cơ sở tại thôn Thanh Lam Bồ, xã Phú Vang.

Ngày Y tế thành phố Huế ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức tập huấn, tuyên truyền phòng, chống ngộ độc thực phẩm cho cộng đồng và kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nhằm phát hiện, xử lý những vi phạm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm./.

Bộ Y tế: Vẫn xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể Cục An toàn thực phẩm đề nghị các Sở Y tế tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu, phụ gia thực phẩm tại các bếp ăn tập thể.