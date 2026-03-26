Thành phố Cần Thơ và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 ký kế hoạch hiệp đồng

Chiều 26/3, tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban Nhân dân thành phố và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị hiệp đồng huy động nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo kế hoạch hiệp đồng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 có trách nhiệm trao đổi thông tin, tình hình hoạt động của tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền nước ta trên khu vực biển cho Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ để nắm, theo dõi và chủ động hiệp đồng xử lý các tình huống có thể xảy ra trên vùng biển quản lý.

Khi có tình huống cần huy động lực lượng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thông báo cho Ủy ban Nhân dân thành phố để huy động nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên các vùng biển Việt Nam; chịu trách nhiệm bảo đảm xăng, dầu, hậu cần và các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước đối với nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên các vùng biển Việt Nam, tính từ thời điểm địa phương bàn giao…

Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có trách nhiệm thông báo và chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố, các ban, ngành có liên quan trao đổi thông tin tình hình hoạt động của tàu thuyền nước ngoài ngoài vi phạm chủ quyền nước ta và các tàu thuyền nước ngoài được phép hoạt động ra vào phạm vi vùng biển quản lý của thành phố cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nắm, theo dõi và chủ động hiệp đồng xử lý các tình huống có thể xảy ra trên vùng biển quản lý; bảo đảm số nhân lực, tàu thuyền, phương tiện cần huy động của địa phương; chỉ đạo các cơ quan chức năng, lực lượng địa phương có liên quan phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức bàn giao nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên các vùng biển Việt Nam cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đúng theo quy định…

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 4 tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình trên biển để các cơ quan, đơn vị kịp thời nắm bắt, chủ động phối hợp xử lý hiệu quả các tình huống.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân các địa phương ven biển chủ động, tham mưu, đề xuất các nội dung thuộc thẩm quyền; tăng cường trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phát sinh trên biển.

Các địa phương có nguồn huy động phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn trong quản lý, rà soát, đăng ký tàu thuyền, phương tiện dân sự đủ điều kiện huy động; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ quyền trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc…/.

Quy định mới về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo Nghị định số 82/2026/NĐ-CP sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính, nâng cao thẩm quyền của lực lượng như Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Công an.