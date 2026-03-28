Hội nghị Trung ương 2: Đổi mới quản trị, khơi thông động lực phát triển

Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khẳng định rõ yêu cầu kiên định nền tảng tư tưởng, đồng thời thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ thể chế và quản trị quốc gia, tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Nhiều chuyên gia nhấn mạnh, việc giữ vững “bốn kiên định,” “bốn nguyên tắc” không chỉ bảo đảm định hướng chiến lược xuyên suốt mà còn là cơ sở để hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Luật sư Hà Huy Từ, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật cho người nghèo và phát triển cộng đồng (Hội Luật gia Việt Nam) cho rằng, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh cải cách và hội nhập sâu rộng, việc giữ vững “bốn kiên định,” “bốn nguyên tắc” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính cấp bách và chiến lược lâu dài.

Đây chính là nền tảng vững chắc để triển khai đồng bộ các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa, đối ngoại và các lĩnh vực khác.

Theo Luật sư Hà Huy Từ, về tổng thể, các nguyên tắc này thể hiện sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của Trung ương, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong toàn hệ thống chính trị nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Để làm được điều đó, yêu cầu đặt ra là phải có nền tảng tư tưởng vững chắc, qua đó giữ vững bản lĩnh và năng lực lãnh đạo của Đảng trước những biến động, bảo đảm định hướng chiến lược xuyên suốt, không bị chệch hướng trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Mục tiêu cuối cùng là tăng trưởng phải gắn với lợi ích của nhân dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo đảm công bằng xã hội.

Luật sư Hà Huy Từ, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật cho người nghèo và Phát triển cộng đồng.

Luật sư Hà Huy Từ nhấn mạnh, “bốn kiên định” và “bốn nguyên tắc” có mối quan hệ chặt chẽ, gắn bó hữu cơ, tạo nên sức mạnh tổng hợp, hình thành xung lực mới cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong giai đoạn phát triển mới.

Liên quan đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026–2030, ông cho rằng điều kiện then chốt là thể chế phải đi trước một bước.

Trong đó, cần tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện đại, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển. Đồng thời, phải tạo đột phá về khoa học, công nghệ, đặc biệt là thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao năng suất lao động.

Bên cạnh đó, các giải pháp đột phá cần tập trung vào huy động nguồn lực đa dạng từ nhiều kênh, phát triển hạ tầng chiến lược và khai thác hiệu quả các cực tăng trưởng mới.

Một yêu cầu quan trọng là phải khơi dậy được tinh thần hứng khởi, khát vọng cống hiến của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và toàn xã hội, tạo nên một làn sóng phát triển mới. Mỗi tổ chức, cá nhân, dù ở vị trí nào, cũng cần xác định rõ mục tiêu, hành động cụ thể để cùng chung tay phát triển đất nước lên tầm cao mới.

Đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Luật sư Hà Huy Từ cho rằng nhận thức lý luận về lĩnh vực này đã có bước phát triển rõ rệt và ngày càng hoàn thiện.

Phạm vi đấu tranh không chỉ dừng lại ở tham nhũng mà đã được mở rộng sang phòng, chống tiêu cực, lãng phí. Việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã góp phần bảo đảm sự chỉ đạo xuyên suốt, khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh,” qua đó nâng cao hiệu quả thực thi trong thực tiễn.

Công tác phát hiện và xử lý các vụ án tham nhũng tiếp tục là điểm sáng. Nhiều vụ việc đã làm rõ bản chất, phương thức, thủ đoạn tinh vi của các hành vi tham nhũng, đặc biệt là tình trạng cấu kết hình thành các nhóm lợi ích để trục lợi.

Không ít vụ án đã thu hồi được toàn bộ tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt. Ngay cả những vụ việc xảy ra từ nhiều năm trước cũng được đưa ra điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật.

Việc xử lý các đối tượng vi phạm bảo đảm vừa nghiêm khắc, vừa nhân văn, kể cả trong trường hợp bị can, bị cáo bỏ trốn.

Theo ông Hà Huy Từ, để tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí cần được duy trì thường xuyên, liên tục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đồng thời, phải nâng cao tính minh bạch, đẩy mạnh cải cách hành chính và phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc.

Luật sư Hà Huy Từ nhấn mạnh, trọng tâm là phải thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống,” xử lý nghiêm cán bộ sai phạm gắn với yêu cầu thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Mọi hoạt động cần bám sát các chủ trương, quyết sách của Đảng và tuân thủ nghiêm pháp luật của Nhà nước, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Các định hướng của Hội nghị Trung ương 2 sẽ tạo tác động lan tỏa sâu rộng đến bộ máy quản lý và đời sống kinh tế-xã hội.

Theo Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các định hướng của Hội nghị sẽ tạo tác động lan tỏa sâu rộng đến bộ máy quản lý và đời sống kinh tế-xã hội.

Trước hết, bộ máy hành chính sẽ chịu áp lực đổi mới theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, qua đó nâng cao trách nhiệm và chất lượng thực thi công vụ.

Đồng thời, việc gắn tăng trưởng với ổn định vĩ mô, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ góp phần xây dựng nền quản trị hiện đại, liêm chính, tạo niềm tin xã hội.

Các định hướng cũng được kỳ vọng khơi thông động lực tăng trưởng mới như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy khu vực doanh nghiệp phát triển, nâng cao thu nhập và đời sống người dân.

Bên cạnh đó, định hướng phát triển bao trùm, gắn tăng trưởng với tiến bộ và công bằng xã hội sẽ thúc đẩy an sinh, giáo dục, y tế và thu hẹp khoảng cách vùng miền.

Tinh thần “kiên định nhưng đổi mới, linh hoạt, sáng tạo” cũng giúp nâng cao khả năng thích ứng trước biến động toàn cầu.

Tuy nhiên, để đạt được kết quả như kỳ vọng, yếu tố then chốt vẫn là tổ chức thực hiện, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thị Trường Giang nhấn mạnh cần cụ thể hóa kịp thời các chủ trương thành chính sách, chương trình hành động rõ ràng, có giám sát chặt chẽ và phát huy vai trò của địa phương, doanh nghiệp, người dân.

Nếu triển khai đồng bộ, Hội nghị sẽ tạo xung lực mới cho cải cách, phát triển, nâng cao hiệu quả bộ máy và chất lượng đời sống xã hội…/.

